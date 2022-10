První herní Zaklínač dostane moderní předělávku. Od vývojářů, kteří pracovali na Baldur’s Gate III

Pokud jste svou herní pouť sérií o Zaklínači začali třetím dílem, zažili jste to nejlepší z této videoherní fantasy trilogie. Pokud znáte i druhý díl, vyzkoušeli jste jednu z nejpovedenějších her na hrdiny své doby, která se ani dnes neztratí. Ale hráli jste i jedničku? Pokud vám chybí kuráž retrohráče nebo vás představa uživatelské přívětivosti patnáct let staré hry trochu odrazuje, její autoři si pro vás připravili skvělou zprávu. Zaklínač dostane remake.

Hra, kterou to všechno začalo, bude od základu předělána v Unreal Enginu 5. Tak v den patnáctého výročí vydání své prvotiny oznámili polští vývojáři z CD Projektu blížící se splnění snu mnoha fanoušků Zaklínače. A dost možná tím tento sen vyvolali u těch, kteří jej dosud neměli. První herní Zaklínač v roce 2008 nezpůsobil takový poprask jako jeho pokračování, ale bez něj by tyto klenoty mezi hrami na hrdiny nevznikly. Dovedete si představit svět, ve kterém by neexistoval Zaklínač 3: Divoký hon s takřka dokonalými rozšířeními Srdce z kamene a O víně a krvi?

Strašlivou vizi tohoto krutého alternativního univerza, v němž by vůle žít byla znatelně slabší, však zažeňme zpět do říše nočních můr. Remake úvodního dílu série o lovci příšer Geraltovi je potvrzenou realitou. „Zaklínačem to pro nás v CD Projektu všechno začalo. Byla to naše úplně první hra a velká věc. Vrátit se k ní a předělat ji pro další generace hráčů je stejně velká událost, dokonce možná ještě větší,“ okomentoval ve středečním oznámení připravovanou předělávku Adam Badowski, vedoucí herního studia CD Projektu.

První Zaklínač je oproti svým následovníkům ne zcela vybroušeným drahokamem, který vyžaduje větší míru lásky k původním knihám – anebo spíš trpělivosti s ovládáním. Zvyknout si na jeho soubojový systém nebo chladnokrevnost, se kterou vás posílal od čerta k ďáblu třeba napříč nebezpečnou bažinou, nedokázal každý. Věrným příznivcům se ale odměnil rozvětveným příběhem, který rozhodně nedělal autorovi předlohy Andrzeji Sapkowskému ostudu. Anebo lechtivými sběratelskými kartičkami vyobrazujícími Geraltovy trofeje získané jinde než v boji…

Hry postavené na základech Sapkowského povídek a románů svůj literární původ nicméně rychle přerostly a staly se motorem miliardového úspěchu. A podle nedávných prohlášení je čeká snad ještě úspěšnější budoucnost. Remake prvního dílu bude totiž jen jednou z celkem pěti chystaných her ze zaklínačského světa. Začátkem října CD Projekt představil tuto pětici pod krycími názvy hvězdných těles a projekt označený jako Canis Majoris je právě oznámenou předělávkou. Už v dřívějším prohlášení CD Projekt zmínil, že bude vyvíjený externí firmou.

Práce se tak pod tvůrčím dohledem CD Projektu chopí taktéž polské studio Fool’s Theory. To tvoří veteráni průmyslu a ve svém portfoliu má například dílčí práce na mytické akci Hellblade: Senua’s Sacrifice. Anebo na pokračování další veleslavné série Baldur’s Gate III, již jinak vyvíjí Larian Studios. „Spolupráce s Fool’s Theory nás baví, někteří členové jejich týmu na hrách o Zaklínači už pracovali. Znají zdrojový materiál a vědí, jak moc se na remake hráči těší. A sami tvoří skvělé a ambiciózní hry,“ zmínil Badowski.

Technologický základ remaku poskytne moderní Unreal Engine 5, který je herním tvůrcům k dispozici teprve od letošního dubna. Patnáct let starému titulu tím propůjčí výrazně pohlednější kabátek koženou zaklínačskou zbroj. Projekt je nicméně v té nejranější fázi. „Ačkoliv bude ještě nějakou chvíli trvat, než budeme moci říct víc, to čekání bude stát za to,“ přislíbil Adam Badowski. A pokud byste si chtěli čekání zkrátit neremasterovanou verzí, první Zaklínač je na GOGu i na Steamu právě teď k dostání v akci za pár desetikorun.

Na páté generaci Unreal Enginu mají běžet i další ze zmíněných novinek chystaných ve varšavském studiu. Canis Majoris se už dočkal odhalení, projekt Polaris představuje úplně novou trilogii her, jež poběží na tomto technologickém jádru. Ty do pseudostředověkého světa z představivosti spisovatele Sapkowského uvedou úplně nové postavy a zápletky. V plánu je po první hře se zatím nespecifikovaným datem vydání přinést hráčům dvě pokračování během šesti let.

Pátým projektem je Sirius, který má představovat větší odklon od dosavadního pojetí herního Zaklínače. Vývojáři o blíže nespecifikované hře uvedli jen to, že má být určena pro mnohem širší publikum jak ve hře pro jednoho hráče, tak v multiplayeru. Tři dosavadní Zaklínači přitom online soupeření nenabídli, místo toho se soustředili na silný příběhový zážitek spojený s robustním základem všech her na hrdiny, tedy volbou způsobu řešení rozmanitých úkolů a vylepšováním schopností protagonisty.

Značka Zaklínač tak ožívá víc než kdy dřív, k popularitě si navíc vzájemně vypomáhá se seriálem na Netflixu s Henrym Cavillem v hlavní roli. A v rámci CD Projektu roste příběhům o lovcích příšer kyberpunková konkurence pro ty hráče, kteří před fantasy dávají přednost implantátům, hackerům a dystopickému sci-fi. Cyberpunku 2077 se sice nevyhnuly pomyslné porodní bolesti, nyní ale zažívá malou renesanci, dostal taktéž seriál na Netflixu a čeká ho rozšíření i pokračování. Dobré ingredience k překonání dokonce i nestárnoucího Zaklínače.