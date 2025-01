Zapomeňte na Marii Kondo. Japonsku vládne třídění domácností a myslí podle Hideko Jamašity

Uložit 0

Už jste v rámci novoročního úklidu zvládli vyhodit všechno, co vám „nepřináší radost“? Nebo jste se stejně jako japonská guru úklidu Marie Kondo smířili s tím, že uklizeno u vás doma nebude nikdy? A to obzvlášť pokud máte děti. Klíčem ke vzdušné a přehledné domácnosti možná není „na sílu“ vyhodit všechny kopie daňového přiznání. Přínosnější může být dostat se do rozpoložení, kdy je pro člověka přirozené se věcí zbavit. Alespoň tak to v Japonsku učí Hideko Jamašita, místní jednasedmdesátiletá hrdinka minimalistických domácností a myslí, která oboje debordelizuje už více než dvacet let. Jenom ji, na rozdíl od její mladší kolegyně Marie Kondo, zatím neobjevili producenti Netflixu a věcmi přetékající západní domácnosti.

Marie Kondo a Hideko Jamašita mají leccos společného. Obě se narodily v Tokiu, i když Kondo o třicet let později. A obě se shodují v tom, že domácnosti hromadí příliš mnoho věcí a že zbavování se nepotřebných předmětů a vytváření minimalistických, uklizených prostor může zlepšit duševní pohodu. K tomu, jak si s přebytečnými krámy poradit, ale přistupují každá trochu jinak.

Zatímco Marie Kondo pobláznila svět přesným návodem na to, jak si srovnat ponožky a co přesně vyhodit, metoda Hideko Jamašity je více duchovní. Souvisí to nejspíš i s tím, že se na Univerzitě Waseda v Tokiu věnovala i józe a budhismu. Právě ty kladou důraz na odpoutávání se od věcí a tužeb a jejich teze jsou v japonské kultuře hluboce zakořeněné.

Díky nim vznikla i metoda Danšari, což je spojení slov Dan (odmítnout), ša (zbavit se) a ri (oddělit), která má za cíl soustředit se nejen na fyzický úklid, ale i na hlubší pochopení toho, jak věci ovlivňují náš emocionální stav a jak se můžeme osvobodit od nepotřebných vazeb. „Když jsou domov a lidská mysl zahlceny příliš mnoha věcmi, začnou hnít. Je to jako jíst a potom vylučovat – je to normální součást naší existence. Danšari je o vytvoření prostoru pro odchod a obnovení toku věcí,“ popisovala Jamašita svoji metodu pro deník The New York Times.