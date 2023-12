Zapomeňte na velkou sedmu s Nvidií aneb 7 akcií, které letos vydělaly víc a nejspíš je vůbec neznáte

Uložit 0

Index S&P 500, který sleduje akcie pěti set největších amerických firem, letos posílil o více než 25 procent, což je velmi dobrý výkon. Speciálně po nuzném roce 2022. Technologický index Nasdaq 100 vyrostl dokonce o 56 procent. Oba táhly především velké IT firmy jako Apple, Microsoft nebo Meta. V jejich stínu se ale letos dalo náramně – a podstatně víc – vydělat na menších, jen velmi málo známých akciových titulech.

Burzovní odborníci tento rok často skloňovali termín Velká sedmička. Jde o sedm obřích technologických společností, které táhly výkonnost jak indexu S&P 500, tak i Nasdaq 100. Jde o Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia a Tesla.

Nejhorší z nich, co do letošního akciového výkonu, byl výrobce iPhonů, který posílil o 55 procent. Nejlepší pak čipový šampion Nvidia, který přidal 247 procent.

Jenže ačkoli to i to a cokoli mezi tím jsou fantastická čísla, není to nic proti některým jiným titulům. Pravda, ne vždy je vzhůru poháněl fundament, ale spíš emoce. Ovšem i to se počítá. A jaké akcie tedy stály za pozornost?

Soleno

Soleno Therapeutics je relativně malá farmaceutická společnost, jejíž ceny se chronicky kymácejí nahoru a dolů. Soleno ovšem na podzim oznámilo velmi pozitivní výsledky klinické studie zaměřené na genové onemocnění známé jako Praderův-Williho syndrom.

Jde o chorobu, kterou způsobuje neaktivní segment na 15. chromozomu. Projevuje se mimo jiné mírnou retardací, obezitou, přejídáním či agresivním chováním a lidé, kteří jí trpí, mívají menší ruce i chodila. Zasahuje asi 0,01 procenta populace.

Jen co Soleno v září uvedlo, že jeho genová terapie by mohla být účinným řešením pro pacienty s touto vzácnou nemocí, akcie vystřelily vzhůru. Před koncem roku byly o 1 700 procent výš než zkraje ledna 2023.

Zdroj: Google Výkon akcií Soleno v roce 2023

ImmunoGen

Soleno se zároveň stalo zajímavým cílem pro převzetí některým z větších hráčů. Jak to funguje, dobře ukazuje jiný výrazný akciový skokan, a to společnost ImmunoGen. Jde taktéž o menší farmaceutickou společnost, která na jaře potěšila výsledky studie své experimentální terapie, s jejíž pomocí cíleně likviduje rakovinné buňky v těle pacienta.

ImmunoGen existuje od 80. let, takže to není žádný nováček. Ovšem onkologická oblast známá jako ADC, která cíleně zasahuje buňky rakoviny, je mimořádně atraktivní. Takže obří kolos Abbvie nabídl za ImmunoGen v listopadu 10 miliard dolarů, což byl dvojnásobek jeho tržní kapitalizace.

Každopádně za letošní rok posílily akcie ImmunoGen o 526 procent.

Zdroj: Google Výkon akcií ImmunoGen v roce 2023

Cipher Mining & Riot Platforms & Cleanspark

Jedním z investičních příběhů roku 2023 byl vzestup bitcoinu, který se v závěru roku trvale usídlil nad hodnotou 40 tisíc dolarů. Vpřed jej hnalo jednak očekávání, že americká Komise pro cenné papíry oficiálně povolí první bitcoinové ETF, jednak takzvaný halving, tedy ztížení těžby, které nastane na jaře 2024.

Rostoucí bitcoin samozřejmě pomohl i firmám, které se specializují na jeho těžbu. V případě těch, s jejichž akciemi se obchoduje na americké burze, jde především o společnosti Cipher Mining, Cleanspark a Riot Platforms.

Prvně jmenovaná letos zažila růst svých akcií o více než 720 procent, druhá o 542 procent a třetí o 450 procent.

Zdroj: Google Výkon akcií Cipher Mining v roce 2023

Affirm

Hodně překvapivým skokanem amerických akciových tabulek je společnost Affirm. Proč? Protože to je zaoceánská obdoba českého Twista, které zažilo hodně špatné poslední dva roky a byli jsme svědky spíš jeho trápení než vzestupu.

Affirm ale v oblasti známé jako buy-now-pay-later reportoval letos na podzim mimořádně dobré ekonomické výsledky, tržby mu meziročně stouply o 37 procent. A to vyhnalo nahoru i jeho akcie – za letošní rok už přidaly okolo 460 procent.

To, jak dobře se především v závěru roku dařilo akciím Affirm, je v rozporu s tím, kde se nacházely o rok dřív. V době, kdy se roztáčela kola inflace i v USA a centrální banka začala zvedat úrokové sazby, to s byznysovým modelem v podstatě splátkové firmy nevypadalo moc dobře…

Zdroj: Google Výkon akcií Affirm v roce 2023

Carvana

Název je hodně podobný české službě Carvago a i byznys, kterému se americká společnost Carvana věnuje, je téměř identický. Slibuje inovativní on-line prodej a nákup ojetých aut s tím, že zákazníkům jejich vozy přiveze až před dům. V několika městech USA Carvana vystavěla také mohutné výdejní věže, v nichž si lidé mohli auta převzít.

Za covidové epidemie byznys společnosti Carvana, která sídlí v Arizoně, kvetl a během roku 2021 její hodnota vystoupala až na 21 miliard dolarů. Pak ale přišel prudký sešup, protože jednak ochably prodeje, jednak se ukazovalo, že přes proklamace, jak zisková společnost to chce být, nikdy moc profitabilní Carvana nebyla.

Letos na jaře se jí ale dostalo podobné pozornosti jako provozovateli kin AMC nebo řetězci obchodů s hrami Gamestop. Všimli si jí amatérští tradeři na sociálních sítích a zaujalo je, že spekulanti sází na další pokles akcií. A rozhodli se Carvaně pomoct a vyhnat její akcie vzhůru, takže shortaři prodělali odhadem dvě miliardy dolarů.

V roce 2023 tak vyletěly akcie Carvany o více než tisíc procent a hodnota firmy se přehoupla přes 10 miliard dolarů. Paradoxní je, že jedním z největších propadáků roku 2023 naproti tomu jsou akcie AMC – ikona takzvaných meme akcií z pandemie letos odepsala přes 80 procent.