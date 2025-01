Zastavil Nikolu, otřásl impérii miliardářů a magnátů. Teď odchází z Wall Street a říká: Stačilo

Jak se mu to podařilo? Se svými kolegy se zaměřil na jejich firmy Adani Group, Icahn Enterprises a Block, prověřili, co a jak reportují, vyzpovídali jejich současné i bývalé zaměstnance, ponořili se do jejich minulosti i současnosti, prostě je proklepli od A do Z. A pak o nich vydali rozsáhlé zprávy, kde upozornili na to, jak manipulují s daty, případně jak podvádí.

A protože měli Anderson a spol. už skvělou reputaci, reakce trhu byla okamžitá – hodnota akcií každé ze společností v podstatě okamžitě klesla o desítky procent. Cenné papíry Adani Group či Icahn Enterprises se z toho nevzpamatovaly dodnes, vlivného Inda navíc začaly vyšetřovat i americké úřady.

Nathan Anderson své útoky nedělal pro nic za nic, snažil se na nich vydělat, což je princip takzvaného shortování akcií. Sázka na krátko, jak se metodě česky přezdívá, začíná tím, že investor si půjčí akcie podniku, u nichž předpokládá, že půjdou na ceně dolů. Ty pak na trhu prodá za jejich aktuální hodnotu a doufá, že až je bude kupovat zpět, aby je mohl vrátit, jejich cena bude podstatně níž. Právě tento rozdíl v ceně je základem potenciálního zisku – nebo naopak ztráty – pro shortaře.

$AILE just announced bankruptcy.

Within 3.5 months of our @HindenburgRes report, the company retracted all of its financials, put all of its senior leaders on leave, and filed for chapter 11.

It lasted 9 months as a public company.https://t.co/Oqua6b54aU https://t.co/QLQ9Cecqw8

