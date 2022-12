Zbrojní startupy jsou kvůli válce v kurzu. Firma svéhlavého konstruktéra dronů nabrala 34 miliard

Palmer Luckey šel vždy proti proudu. Zatímco Silicon Valley fandilo demokratům, on horoval pro Donalda Trumpa. Zatímco většina startupů se spolupráci s armádou vyhýbala, tvůrce brýlí pro virtuální realitu Oculus Rift z ní udělal svou prioritu. Proti proudu jde i nyní – technologické firmy úpí a fondy jsou opatrné, takže valuace i investice klesají, jenže on pro svůj projekt Anduril vybral 1,5 miliardy dolarů. Víc letos dokázal získat jen Elon Musk a SpaceX.

Anduril, pojmenovaný podle bájného meče rytíře Aragorna z Pána prstenů, vyvíjí autonomní vojenské systémy, které pohání jeho platforma Lattice řízená umělou inteligencí. Pro australské námořnictvo chystá útočné miniponorky, pro americké vojsko štíty proti dronům, pro pohraniční službu speciální věže monitorující běžence, Ukrajincům dodává robustní datovou analytiku, nedávno ukázal účinné sebevražedné drony…

Investoři v čele s fondy Valor Equity Partners a Andreessen Horowitz nyní Luckeyho úsilí odměnili rekordní investicí: Anduril nabral v přepočtu 34 miliard korun při celkové valuaci 8,5 miliardy dolarů, tedy 200 miliard korun. Když získal poslední investici ve výši 700 milionů dolarů před rokem a půl, hodnota společnosti byla lehce nad čtyřmi miliardami dolarů.

„Velké technologické firmy vesměs odmítaly pracovat pro ministerstvo obrany. Veškerý jejich unikátní talent a potenciál byl pro Pentagon nedostupný. To v minulosti nikdy takhle nebylo,“ rýpl si Luckey v rozhovoru pro deník Financial Times do bývalých kolegů. Ještě před pár lety totiž platil za zázračné dítě Silicon Valley. Svou první firmu Oculus Rift prodal za dvě miliardy dolarů Facebooku na prahu plnoletosti, pro Marka Zuckerberga pak i několik let pracoval. Jenže jejich cesty se rozešly, mimo jiné kvůli Luckeyho inklinaci k pravicové politice.

Luckey, talentovaný, ale svéhlavý programátor a konstruktér, se postupně ze Silicon Valley stáhl, Anduril má nyní základnu 800 kilometrů jižně od San Franciska poblíž Los Angeles. „V Silicon Valley se jim posmívali. Nikdo tomu nevěřil. Jenže způsob, jak se vede válka, se změnil a velké firmy z obranného průmyslu nebudou umět dostát všem požadavkům,“ vysvětlila pro Financial Times Katherine Boyleová z Andreessen Horowitz, proč Andurilu tolik věří. Společnost má už v zásobě obchodní kontrakty za stovky milionů dolarů, dodává nebo začíná spolupracovat s armádami většiny zemí NATO.

Na příkladu Anduril se ukazuje, že zbrojní průmysl, který dosud ve startupovém světě – snad s výjimkou Izraele – nehrál prim, se dostává kvůli ukrajinské válce znovu do popředí. Ostatně největším letošním příjemcem investice je další firma s velkým přesahem do obranného průmyslu, a to SpaceX Elona Muska. Ta na jaře vybrala od investorů 1,7 miliardy dolarů.

Právě s Elonem Muskem pojí Luckeyho nejen přátelství, ale i podobný, čím dál víc pravicový pohled na svět a také byznysové vazby – klíčovým partnerem obou je Peter Thiel, jeden z prvních investorů do Facebooku. Do SpaceX i Andurilu investoval se svým fondem Founders Fund a k oběma má blízko i jím založená firma Palantir. S Muskem pak Thiel založil PayPal.