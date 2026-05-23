Ze dvou menších bytů se stal jeden, aby se tam vešla mladá rodina. Uprostřed je teď velký obytný prostor
Největší změnu přineslo bourání polonosné příčky, kterou nahradil ocelový nosník v zelené barvě. Tím se otevřel střed bytu.
Původně šlo o dva byty. V činžovním domě v Bulharské ulici na pomezí pražských Vršovic a Vinohrad z nich teď ale vznikl jeden domov pro mladou čtyřčlennou rodinu. Z dřívějších dispozic 1+kk a 2+kk o celkové ploše 87 metrů čtverečních se stal byt, který stojí hlavně na velkém obytném prostoru uprostřed a na několika úpravách, díky nimž působí mnohem větší, než ve skutečnosti je.
Architektka Anna Koukolová pracovala s nikami pro vestavěný nábytek, se skrytými funkcemi a s průhledy napříč dispozicí, aby byt působil čistě a vzdušně. „Přirozené denní světlo přicházející jak z ulice, tak ze světlíků dodává prostoru útulný charakter,“ říká k rekonstrukci.
Vstupní část většího z bytů zůstala zádveřím, ale dostala úplně novou podobu. Truhlářské obložení schovalo úložné prostory i dveře vedoucí na samostatnou toaletu a do stěny přibylo kruhové okno do světlíku. Koupelna i toaleta zůstaly zhruba tam, kde byly, jen se jejich uspořádání upravilo tak, aby se v nich dalo lépe fungovat.
Netradičně umístěné je teď také okno za zrcadlem nad umyvadlem, vedoucí do další světlíkové šachty. Za předsíní navazuje klidová část bytu s ložnicí a dětským pokojem. Ta je pojatá střídmě – dřevěná postel, skříň naproti ní a vedlejší stěna, která odděluje místnost od obývací části. Skříň má výplň z pravého hedvábí, takže podle architektky prostor nepůsobí tvrdě ani studeně.
Největší změna přišla v menším z původních bytů, kde se bourala polonosná příčka, kterou nahradil ocelový nosník natřený nazeleno. Tím se otevřel střed bytu a vznikl jeden hlavní obytný prostor. Pod oknem stojí sedačka s televizní stěnou, na druhé straně jídelní stůl s lavicí a do bývalého zádveří se přesunula kuchyň.
Ta kombinuje vysoké bílé skříně s dřevěnými skříňkami, kamennou deskou a keramickým obkladem kolem digestoře. „V bytě ovšem zůstal zachován tradiční design špaletových oken a původní dveře,“ doplňuje Koukolová.