Byl to studentský projekt, teď už má hodnotu přes půl miliardy. Nabídky na odkup odmítáme, hlásí Češi
Startup FaceUp oznámil uzavření dalšího investičního kola. Od investorů v něm získal přes sto milionů korun.
„Dokážou vzít strohé firemní procesy a pomocí umělé inteligence z nich udělat absolutní technologickou pecku,“ popisuje Damir Špoljarič, co ho coby investora oslovilo na českém startupu FaceUp. Platforma, která pomáhá více než 3 500 školám a firmám v sedmdesáti zemích světa řešit agendu kolem whistleblowingu a etiky, oznámila uzavření dalšího investičního kola, v němž získala přes sto milionů korun. Valuace startupu se má přitom pohybovat nad půlmiliardovou hranicí, s nově získaným kapitálem chce posílit svůj produkt i stávající pozice na trzích.
„Jen za uplynulý rok nás oslovili čtyři zájemci o akvizici. Zatím ale všechny nabídky odmítáme,“ doplňuje Jan Sláma, který FaceUp rozbíhal s Davidem Špunarem a Pavlem Ihmem. Trojice kamarádů spolu podniká dvanáct let, kvůli čemuž se nechali i zplnoletnit. Ještě v roce 2017 během studia na gymnáziu vytvořili první verzi aplikace pod původním názvem NNTB – Nenech To Být na upozorňování na šikanu na školách, před pěti lety pak již s komerčním produktem expandovali i do zaměstnaneckého a firemního prostředí.
Aktuálně FaceUp funguje jako takzvaná all-in-one platforma pro whistleblowing, etiku a compliance, která kombinuje důvěrné upozorňování na rizika a problémy, ochranu whistleblowerů, AI etickou linku, řešení obdržených podnětů, interní vyšetřování, plnění regulatorních požadavků či preventivní a dotazníkové nástroje do zabezpečeného systému. Firmám pomáhá zachytit podvody, porušování předpisů i závažné mezilidské problémy dřív, než přerostou ve větší spory.
Podle svého vyjádření FaceUp nyní obsluhuje 1 700 platících firemních klientů včetně globálních korporací jako Mercedes-Benz, Heineken, Sephora či KFC. Společně se zapojenými školami platformu využívá asi 3 600 organizací v sedmi desítkách zemí. „Aktuálně chráníme přes jeden a půl milionu zaměstnanců a pomohli jsme zpracovat více než 44 tisíc podnětů. Ty se týkaly jak interních podvodů a porušování předpisů, tak závažných mezilidských problémů, jako jsou šikana nebo sexuální obtěžování na pracovišti,“ přibližuje Sláma.
V dalším rozšiřování startupu pomůže aktuální investice. FaceUp v rámci takzvané série A získal pět milionů dolarů, přibližně 105 milionů korun. Kolo vedl chorvatský fond Fil Rouge Capital za účasti JIC Ventures, slovenského Venture to Future Fund a českého Gi21 Capital v úvodu zmiňovaného Damira Špoljariče, mimo jiné úspěšného podnikatele a pilota. Do investice se pak zapojili i stávající investoři Jiří Hlavenka, Tilia Impact Ventures a Reflex Capital spolu se skupinou andělských investorů včetně Petra Janošíka z exitovaného Smartlooku a také několika vlastních zaměstnanců.
„Baví nás, jak FaceUp dokáže vzít strohé firemní procesy a pomocí umělé inteligence z nich udělat absolutní technologickou pecku. Z nudného ‚odškrtávání kolonek‘ vytvořili chytrý nástroj s lidskou tváří, který pomáhá řešit skutečné problémy,“ komentuje Špoljarič. Janošík navazuje: „Honzu a jeho tým znám už několik let, a když se objevila možnost do FaceUpu investovat, hned jsem věděl, že je chci podpořit. Honza je přesně ten typ zakladatele, do kterého chcete investovat, má jasnou vizi a neuvěřitelnou energii.“
Investice je pro startup již třetí. Nejdřív v úvodním, pre-seed kole získal čtyři miliony korun od andělského investora Jiřího Hlavenky a společnosti Scio. Ti tuto částku následně rozšířili o sedmnáct milionů korun na rozjezd komerční verze. Mimo jiné firmu podpořila i dvacítka zaměstnanců, kteří si nakoupili akcie za pět milionů korun. Poslední větší kolo ve výši 70 milionů korun FaceUp uzavíral koncem roku 2024 – než tuto investici Sláma uzavřel, odmítlo ho přes 200 investorů. Celkem tak startup od svého vzniku získal přibližně 210 milionů korun.
Podle Slámy investory v tomto kole zaujal i růst firmy. „Ten loni dosáhl sedmdesáti procent, v zahraničí to bylo o 105 procent a na hlavních trzích o 128 procent. Polovinu tohoto růstu táhly Spojené státy, výraznou dynamiku ale zažíváme také ve Velké Británii, Kanadě, Austrálii a ve Spojených arabských emirátech,“ komentuje startupista, jenž mimo jiné také do dalších startupů investuje společně s Jiřím Hlavenkou pod hlavičkou Jiného fondu. Doteď podpořili třináct projektů.
Nové prostředky mají FaceUpu pomoci podpořit rozvoj systému v komplexní modulární a bezpečný celek, který pokryje celou agendu ethics & compliance manažerů. Dále se chce zaměřit na posílení pozice v segmentu velkých korporací a akceleraci růstu na trzích ve Spojených státech a Spojených arabských emirátech, kde má poptávka po moderních compliance platformách růst nejrychleji.
„Není mnoho českých firem, které se v těžkém B2B SaaSu (software jako služba – pozn. red.) dokázaly prosadit globálně. FaceUp takovou firmou je, prodává úspěšně v desítkách zemí, na všech kontinentech. Dokazuje navíc, že SaaS není mrtvý, jak se někdy uvádí. V citlivém odvětví, ve kterém působí, se totiž zákazníci potřebují opřít nejen o samotný produkt, ale hlavně o spolehlivého partnera s dobrou reputací a prvotřídním zabezpečením dat,“ vysvětluje Hlavenka.
Tým FaceUpu má aktuálně přibližně padesát členů, hlavní kanceláře má v pražském Karlíně a v brněnském Veveří. Pětičlenný americký tým se nachází také v Jižní Karolíně a v Brazílii, řada remote zaměstnanců pracuje po celém světě.