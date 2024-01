Změny na českých silnicích. Jiné jsou tresty, nejvyšší rychlost i cena za dálniční známku

Uložit 0

Pravděpodobně už jste o několika novinkách slyšeli. Dlouhá léta se chystaly změny v bodovém systému, hovořilo se o řidičáku na zkoušku i o navýšení nejvyšší možné povolené rychlosti. To všechno už je tady. Ale nejen to. CzechCrunch dal dohromady sérii novinek, které platí na silnicích od Nového roku.

Bodový systém

Reforma bodového systému se plánovala dlouhá léta. Došlo v něm k několika změnám. Hlavní princip je, že tvrdší postihy čekají na notorické potížisty. Pravidlům se říká dvakrát a dost nebo třikrát a dost, od toho se také odvíjí celý systém trestných bodů pro řidiče. To znamená, že body jsou rozděleny po dvou, čtyřech a šesti. Šest je za ty nejvážnější přestupky. Pokud se řidič takového přestupku dopustí dvakrát, přijde o řidičák. Nejvyšší tresty platí za alkohol, vjezd na železniční přejezd v době, kdy se to nesmí, ale i porušení zákazu předjíždění. O řidičák pak přijde i ten, kdo se dopustí středně závažných přestupků třikrát. Patří k nim jízda bez řidičáku i telefon za volantem. Naopak za mírnější přestupky, jako jsou například nerozsvícená světla, jsou přestupky mírnější.

Doklady? Nemám

Pokud máte příliš malou peněženku nebo si ji třeba pravidelně zapomínáte doma, můžete si oddechnout. Od začátku letošního roku totiž není potřeba mít u sebe řidičák. Postačí občanský průkaz nebo třeba pas. Pořád ale platí, že i když je řidičák doma, musí být platný. Je také potřeba si ho vzít při cestě do zahraničí. Není to jediný doklad, jehož přítomnost zákon přestal vyžadovat. Jezdit už je možné i bez průkazu technického. Ty nově navíc nebudou dva, ale jen jeden. Při příští návštěvě úřadu dostane člověk nový doklad, kde budou základní informace, další budou přístupné elektronicky.

Jízda přes 130 bude možná

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích připouští nově možnost zavést na některých úsecích dálnic rychlost až 150 kilometrů v hodině. S prvním lednem takový úsek nikde nenajdete, byť opatření už platí. Zákon ale dává možnost ji zavést. Ministr dopravy Martin Kupka už dříve řekl, že taková nejvyšší povolená rychlost bude především na nových úsecích dálnic, které budou navíc osazeny telematikou a proměnnými značkami. To znamená, že na nich v jednu chvíli bude svítit limit 150, když ale například začne pršet, sníží se na stovku. Poprvé by nová značka měla být použita na novém úseku dálnice mezi Táborem a Českými Budějovicemi, a to zhruba ke konci příštího roku.

Dálniční známky podraží

Posledních deset let platili řidiči za roční dálniční známku 1 500 korun. Letos se to změní. Cena kuponu vzroste o osm set. Rovných 2 300 korun budou řidiči platit od března. Platnost kuponu lze odložit, nově ale jen o měsíc, až doteď ji přitom bylo možné odsunout až o čtvrt roku. Měsíční známka vyjde na 430 korun a desetidenní na 270. Úplnou novinkou je pak jednodenní kupon, za který řidič zaplatí dvě stě.

Řidičák na zkoušku

Mladí lidé jsou častými viníky dopravních nehod, ministerstvo dopravy proto přišlo s takzvaným řidičákem na zkoušku. To znamená, že pokud řidič do dvou let do získání řidičského průkazu spáchá přestupek za šest bodů nebo mu bude odebrán řidičák za závažný přečin, bude muset absolvovat dopravně-psychologickou přednášku a také takzvanou evaluační jízdu. To znamená, že k získání nového řidičáku bude muset absolvovat zkoušku, která trvá zhruba čtyři hodiny, z nichž dvě a půl stráví za volantem. To má zajistit opravdu důkladné prověření řidičových schopností. Nově také existuje možnost řídit auto už od sedmnácti let, ale jen v případě, že na místě spolujezdce sedí zkušený mentor.

Pozor, na silnici budou nové značky

Od letoška se také v provozu objeví nové dopravní značky. Je jich hned několik. Nově se v prostoru mohou objevit značky takzvané sdílené zóny, to znamená, že daný prostor mohou rovnoprávně užívat auta, cyklisté i chodci a platí tady maximální rychlost dvacet kilometrů v hodině. Mezi nové značky patří také P+D. Ta označuje parkoviště, kde mohou lidé zaparkovat auto a dál pokračovat spolujízdou. Nová značka upozorní rovněž na nabíječku pro elektromobily či elektrokoloběžky nebo na nedostatečnou průjezdnost vozovky.