Znáte ho jako skejťáka nebo díky receptům na sítích. Teď Dan Rahman rozjel aplikaci pro plánování svateb
Daniel Rahman s Maximem Habancem založil skateshop Craness, má značku dentální hygieny a natáčí videorecepty. Teď se ale věnuje aplikaci Kruspin.
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Od skateboardingu přes e-shopy a programování až po dentální hygienu a gastronomické pop-upy. Daniel Rahman za poslední roky vystřídal řadu různých oblastí, společné ale mají jedno: většinu projektů se snaží co nejvíc automatizovat. Teď se pustil do dalšího. Vyvíjí aplikaci pro svatební koordinátorky, která má nahradit část tabulek a dalších nástrojů, ve kterých běžně plánují svatby. Jmenuje se Kruspin a Rahman mu v posledních měsících věnuje většinu svého času. „Ten první měsíc vývoje odpovídal tomu, jako kdyby to dřív dělali rok v kuse tři seniorní programátoři,“ říká.
Od deseti let jezdil na skateboardu a první zkušenost s byznysem přišla už v sedmnácti, kdy s podnikatelem Pierem Sestakem rozjel e-shop Kickstore. V Česku přes něj prodávali produkty, které původně vznikly díky crowdfundingovým kampaním na platformě Kickstarter: lidé na jejich vývoj nejprve přispěli penězi a Rahman se Sestakem je nakoupili a následně nabízeli tuzemským zákazníkům.
Podnikatelský model jim ale příliš nevycházel. Začínali s kabely s oboustranným USB, které je stály kolem devíti set korun, prodávali je přitom zhruba za dvanáct set. „Finančně to samozřejmě nevycházelo. Uvědomil jsem si, že byznys není něco, co naplánuješ, uděláš a máš hotovo. Je to průběžná práce,“ říká Rahman.
Protože tehdy stále studoval střední školu dálkově, máma mu řekla, že má ve volném čase chodit na brigády a platit doma nájem. Nastoupil tak do iOpravny, kde od zákazníků přebíral rozbitá zařízení určená k opravě. V práci se ale podle svých slov nudil natolik, že se začal pomocí videí na YouTube učit programovat. První práci v programování získal v iÚčtu, odkud po zhruba čtyřech měsících přešel do vývojářského studia manGoweb a dál se učil od zkušenějších kolegů. „Už na pohovoru jsem tehdy říkal, že bych chtěl dělat AI,“ vzpomíná.
Nabyté zkušenosti pak začal využívat ve vlastních projektech. V roce 2018 založil s profesionálním skateboardistou Maximem Habancem skateshop Craness. Zatímco Habanec natáčel videa a budoval značku, Rahman měl na starosti e-shop, automatizaci a provoz. Vedle toho nabízel tvorbu webů pod značkou Necktip, vlastní navíc značku dentální hygieny DentOk v pražských Dejvicích. Pod značkou No Michelin Star začal také natáčet recepty na sociální sítě a pořádat gastronomické pop-upy.
Nejnovější projekt pak vznikl poměrně nenápadně. Kamarádka, která se věnuje svatební koordinaci, si Rahmanovi postěžovala, že většinu práce řeší v tabulkách, a zeptala se ho, jestli by pro ni nevytvořil něco jednoduššího. V té době už několik měsíců experimentoval s využitím umělé inteligence při programování, vzal proto její tabulku a během dvou dnů vytvořil první prototyp. „Snažil jsem se tomu vyhnout, dělat nějakou aplikaci, ale nakonec se mi to úplně nepovedlo,“ směje se.
První týdny pak hlavně programoval, následně začal hledat první klienty. Vytipoval si svatební místa, která by mohl oslovit, a cestou na přípravu svého gastronomického pop-upu do jednoho z nich zavolal s nabídkou, zda by aplikaci nechtěli vyzkoušet. Podle svých slov se náhodou trefil do jedné z nejvytíženějších svatebních lokací v Česku, kde se ročně koná až stovka svateb: do Kocandy Kravsko.
Na následné schůzce s tamním týmem několik hodin probírali, co by od podobného systému potřeboval, a Rahman podle toho Kruspin dál upravoval. Catering a dekorace se měly řešit odděleně, přestože pracovaly se stejným zasedacím pořádkem a programem. Kuchyň například potřebovala jednoduše vidět, kdy vařit a kolik porcí připravit. Do reálného provozu se pak Kruspin dostal přibližně měsíc od začátku vývoje, kdy v něm první koordinátorka připravila celou svatbu.
Kruspin dnes sdružuje jednotlivé části plánování svatby od poptávek a harmonogramu přes hosty a rozpočet až po ubytování nebo dodavatele. Systém funguje v deseti jazycích a Rahman ho průběžně upravuje podle zkušeností prvních uživatelů. „Spousta základní architektury je z mé hlavy. Ale spousta detailů je z feedbacku koordinátorek,“ říká.
Vývoj podle něj výrazně urychlila umělá inteligence. Kruspin zatím programuje prakticky sám za pomoci AI agentů. „Měsíc vývoje odpovídal tomu, jako kdyby to dřív dělali rok v kuse tři seniorní programátoři,“ odhaduje Rahman. K sobě zatím přibral jen kolegyni, která mu pomáhá s obchodem.
Kruspin je zatím v rané fázi a používá ho pět klientů, včetně Kocandy Kravsko. Zákazníci za aplikaci platí podle počtu svateb, které v ní připravují. Výraznější rozjezd ale Rahman očekává až během podzimu, kdy skončí hlavní svatební sezona a koordinátorky budou mít více prostoru na zkoušení nových nástrojů. V Česku jich podle jeho odhadu působí kolem tří set a ročně připraví zhruba čtyři tisíce svateb.
Právě Kruspinu teď věnuje většinu svého času. Ostatní projekty upozadil a vaření si chce ponechat spíš jako koníček, přestože jeho videa běžně sbírají desítky až stovky tisíc zhlédnutí. Nový projekt zároveň navazuje na něco, čemu se věnuje prakticky od začátku své podnikatelské kariéry: automatizaci opakující se práce. „Nemám rád, když někdo musí něco dělat furt dokola. Tak jim ten čas ušetřím, protože by mě to samotného štvalo,“ uzavírá Rahman.