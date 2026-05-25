Léčili se zde komunističtí pohlaváři. Na místě chátrajícího sanatoria teď vyroste pět luxusních viladomů
V roce 1932 zde vznikl ústav pedagoga Františka Bakuleho „pro výchovu životem a prací“, který se odštěpil od Jedličkova ústavu, aby své svěřence vedl k větší samostatnosti. Finančně ho tehdy podpořil i prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Po komunistickém převratu se z budovy stalo sanatorium pro prominentní státní a stranické funkcionáře, a právě proto byla až do roku 1989 v perfektním stavu. Dnes je objekt v pražské vilové čtvrti Malzavinky v dezolátním stavu – a na jeho místě má pod taktovkou developerské společnosti KKCG Real Estate z impéria miliardáře Karla Komárka vyrůst pět viladomů.
O nové výstavbě se tu mluví už dlouho. Původně tady měl vzniknout multifunkční komplex navržený známým nizozemským architektem Winym Maasem z ateliéru MVRDV, který počítal s několika dvou- až pětipodlažními domy ve tvaru kostek. Měly v nich být byty, soukromé zahrady i zdravotnické a rehabilitační zařízení. Projekt z roku 2017 ale narazil na silný odpor místních hlavně kvůli své výšce a objemu.
Loni v létě následoval workshop KKCG, který už nastavil podmínku dodržet výškovou hladinu římsy bývalého sanatoria známého jako Sanopz. Ze šesti oslovených studií nakonec uspěl ateliér Aulík Fišer architekti. „Navrhli jsme strukturu pěti domů vilového charakteru s důrazem na sdílené prostředí vnitřní zahrady. Klíčové pro integraci nové zástavby do ulice Na Cihlářce je řešení prvních dvou objektů v uliční frontě, členěných do menších modulů podobně, jako je tomu v případě Winternizovy vily,“ říkají autoři návrhu s odkazem na slavnou budovu od Adolfa Loose v bezprostředním okolí.
V projektu nazvaném top’rezidence Cihlářka by tak mělo vzniknout 25 bytů a penthousů v pěti viladomech. Hotovo by mohlo být na konci roku 2029.
KKCG chystá nebo už realizovala i další podobné projekty. V Tiché Šárce nedávno vyrostlo 14 vil v rámci top’rezidence Jenerálka, která navazuje na top’rezidence Šárecké údolí ve stejné lokalitě. Do konce příštího roku má v okolí vzniknout také několik domů v rámci top’rezidence Strnadovy zahrady. V Košířích pak společnost pracuje na top’rezidence Pomezí.