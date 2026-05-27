Designové české ponožky dobývají New York nebo Tokio. Značka Ferdinand míří na 47 milionů
Ponožky Ferdinand slaví deset let. Drží si českou výrobu, spolupráci s designéry a s funkčním merinem pro sport pronikají i na německý a japonský trh.
Když Salvátor Soška a Jakub Jánošík začali před deseti lety prodávat své první páry ponožek pod značkou Ferdinand, byla to spíš klukovská fascinace designem, barvami a tím, jak funguje obchod. Dnes, o dekádu později, se jejich byznys pohybuje v desítkách milionů korun tržeb ročně. Loni to bylo konkrétně 41,1 milionu korun s meziročním růstem o téměř 14 procent. Letos to bude podobné, obrat předpokládají kolem 47 milionů. Ve srovnání s rokem 2023 vyrostly tržby dokonce o více než polovinu.
Z původně malého projektu se během let stala zavedená značka, která v konkurenci levného dovozu sází na českou kvalitu, silnou komunitu vracejících se zákazníků a artový design. Právě tento „jiný“ přístup a důraz na to, aby ponožka nebyla jen spotřebním zbožím, ale plnohodnotnou součástí šatníku, tvoří jádro úspěchu.
Ačkoliv ponožky Ferdinand navenek září barvami z limitovaných edic od designérů Aleše Najbrta, Aloise Ficka nebo Lucie Skřivánkové, hlavní obrat tvoří firemní zakázky. B2B segment dnes firmě generuje přibližně tři čtvrtiny ročních příjmů a je podle zakladatele hlavním důvodem, proč značka stabilně roste a může investovat do vlastních prémiových kolekcí. Firmy jako Hornbach, Vitra, Ambiente, Make nebo filmový festival v Karlových Varech si Ferdinanda vybírají ne jako běžnou reklamní agenturu na promo předměty, ale jako partnera, který jim vytvoří prémiovou součást jejich identity.
„Nejde nám jen o objem. Firmy mají často své nasmlouvané reklamní agentury, ale pro ponožky jdou přímo za námi. Vědí, že se specializujeme jen na ně a dokážeme jim odargumentovat kvalitu materiálu i úpletu,“ říká Soška. Právě díky firemním zakázkám dokáže Ferdinand udržet výrobu v českých pletárnách, které jinak v tuzemsku kvůli nedostatku odborníků a „vymírání“ řemesla pomalu zanikají.
Ambice značky ale sahají dál než k hranicím Česka. Ferdinand se úspěšně prosazuje v Německu a Rakousku, kde jeho produkty nabízí už přibližně 40 obchodů. Paradoxně k tomu pomáhá i samotné jméno: „Ferdinand aus Prag zní německým sousedům familiárně a důvěryhodně,“ vypráví Soška.
Z Prahy do Tokia a New Yorku
Největší kuriozitou je však úspěch firmy v Japonsku, kde se české ponožky prodávají už v šesti obchodech. „Japonsko je ponožková velmoc. My jsme tam za komunismu dodávali stroje Uniplet, takže tam existuje vazba. Japonci milují naše grafické ponožky a to, že za nimi stojí konkrétní umělci,“ popisuje Soška zkušenost z trhu, kam dodává tisíce párů ročně. Své místo si ale český brand našel například i v jednom obchodě v New Yorku.
Zásadním milníkem posledního roku byl vstup do sportovního segmentu. První kolekce Ferdinand sport, postavená na italské merino vlně a technické přízi, zmizela téměř okamžitě – během pouhých dvou měsíců se prodalo 5 500 párů.
„Outdoor se dnes přenáší do klasického lifestylu. Lidé chtějí ponožku na náročný hike i na denní nošení. My jsme trefili ten střed – je funkční, odolná, má kompresní prvky, ale pořád je designově jednoduchá,“ vysvětluje zakladatel. Sportovní řada využívá letité zkušenosti značky, která už dávno neřeší jen barvy, ale i technologické detaily úpletu, od různých zón hustoty až po stabilitu ponožky při celodenním nošení. Podstatná je například řetízkovaná špička, díky které nohu v botě netlačí šev.
Aby si zákazníci mohli na ponožky i sáhnout a značku zažít naživo, drží si Soška kamennou prodejnu na Letné, která stále stabilně roste a zůstává v zisku. „Měl jsem obavy, jestli dokážeme denně přilákat dost lidí na to, aby si odnesli třeba pět párů. Ale daří se to a prodejnu držíme v plusu každý měsíc,“ pochvaluje si Salvátor Soška.
Úspěch na Letné ho motivuje k odvážnému plánu na expanzi přímo do historického centra Prahy. Jeho vizí je narušit nadvládu obchodů s absintem a marihuanou kvalitním českým designem. „Láká mě zkusit se tam vetřít a otevřít pěkný obchod s českým designem a s ponožkami,“ plánuje zakladatel.
Srdcem značky jsou limitované edice. Ferdinand spolupracuje s grafickými designéry a umělci, jako je Patrik Antczak nebo již zmíněný Aleš Najbrt. „Ponožka jednoduše není jenom kus látky, ale malé médium, které může nést vizuální i myšlenkový obsah,“ tvrdí zakladatel. Tento přístup podle něj oceňují lidé, kteří hledají dárky s názorem nebo chtějí oživit svůj šatník něčím jedinečným. V e-shopu si tak zákazníci vybírají z palety 150 barev a 40 různých druhů, u základní řady Lui nabízí rekordních 22 barev. „Od začátku jsme chtěli, aby ponožky nebyly jen spotřební zboží, ale plnohodnotná součást šatníku,“ dodává Soška na závěr.