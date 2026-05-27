Native –  – 3 min čtení

Designové české ponožky dobývají New York nebo Tokio. Značka Ferdinand míří na 47 milionů

Ponožky Ferdinand slaví deset let. Drží si českou výrobu, spolupráci s designéry a s funkčním merinem pro sport pronikají i na německý a japonský trh.

Marta PlecitáMarta Plecitá

ferdinand
Foto: Ferdinand
Salvátor Soška, spoluzakladatel značky Ferdinand

Když Salvátor Soška a Jakub Jánošík začali před deseti lety prodávat své první páry ponožek pod značkou Ferdinand, byla to spíš klukovská fascinace designem, barvami a tím, jak funguje obchod. Dnes, o dekádu později, se jejich byznys pohybuje v desítkách milionů korun tržeb ročně. Loni to bylo konkrétně 41,1 milionu korun s meziročním růstem o téměř 14 procent. Letos to bude podobné, obrat předpokládají kolem 47 milionů. Ve srovnání s rokem 2023 vyrostly tržby dokonce o více než polovinu.

Z původně malého projektu se během let stala zavedená značka, která v konkurenci levného dovozu sází na českou kvalitu, silnou komunitu vracejících se zákazníků a artový design. Právě tento „jiný“ přístup a důraz na to, aby ponožka nebyla jen spotřebním zbožím, ale plnohodnotnou součástí šatníku, tvoří jádro úspěchu.

Ačkoliv ponožky Ferdinand navenek září barvami z limitovaných edic od designérů Aleše Najbrta, Aloise Ficka nebo Lucie Skřivánkové, hlavní obrat tvoří firemní zakázky. B2B segment dnes firmě generuje přibližně tři čtvrtiny ročních příjmů a je podle zakladatele hlavním důvodem, proč značka stabilně roste a může investovat do vlastních prémiových kolekcí. Firmy jako Hornbach, Vitra, Ambiente, Make nebo filmový festival v Karlových Varech si Ferdinanda vybírají ne jako běžnou reklamní agenturu na promo předměty, ale jako partnera, který jim vytvoří prémiovou součást jejich identity.

ferdinand
Foto: Ferdinand
E-shop značky Ferdinand nabízí ponožky 150 barev a 40 různých druhů

„Nejde nám jen o objem. Firmy mají často své nasmlouvané reklamní agentury, ale pro ponožky jdou přímo za námi. Vědí, že se specializujeme jen na ně a dokážeme jim odargumentovat kvalitu materiálu i úpletu,“ říká Soška. Právě díky firemním zakázkám dokáže Ferdinand udržet výrobu v českých pletárnách, které jinak v tuzemsku kvůli nedostatku odborníků a „vymírání“ řemesla pomalu zanikají.

Ambice značky ale sahají dál než k hranicím Česka. Ferdinand se úspěšně prosazuje v Německu a Rakousku, kde jeho produkty nabízí už přibližně 40 obchodů. Paradoxně k tomu pomáhá i samotné jméno: „Ferdinand aus Prag zní německým sousedům familiárně a důvěryhodně,“ vypráví Soška.

Z Prahy do Tokia a New Yorku

Největší kuriozitou je však úspěch firmy v Japonsku, kde se české ponožky prodávají už v šesti obchodech. „Japonsko je ponožková velmoc. My jsme tam za komunismu dodávali stroje Uniplet, takže tam existuje vazba. Japonci milují naše grafické ponožky a to, že za nimi stojí konkrétní umělci,“ popisuje Soška zkušenost z trhu, kam dodává tisíce párů ročně. Své místo si ale český brand našel například i v jednom obchodě v New Yorku.

Zásadním milníkem posledního roku byl vstup do sportovního segmentu. První kolekce Ferdinand sport, postavená na italské merino vlně a technické přízi, zmizela téměř okamžitě – během pouhých dvou měsíců se prodalo 5 500 párů.

ferdinand3

V e-shopu si tak zákazníci vybírají z palety 150 barev a 40 různých druhů

ferdinand4
ferdinand2

„Outdoor se dnes přenáší do klasického lifestylu. Lidé chtějí ponožku na náročný hike i na denní nošení. My jsme trefili ten střed – je funkční, odolná, má kompresní prvky, ale pořád je designově jednoduchá,“ vysvětluje zakladatel. Sportovní řada využívá letité zkušenosti značky, která už dávno neřeší jen barvy, ale i technologické detaily úpletu, od různých zón hustoty až po stabilitu ponožky při celodenním nošení. Podstatná je například řetízkovaná špička, díky které nohu v botě netlačí šev.

Aby si zákazníci mohli na ponožky i sáhnout a značku zažít naživo, drží si Soška kamennou prodejnu na Letné, která stále stabilně roste a zůstává v zisku. „Měl jsem obavy, jestli dokážeme denně přilákat dost lidí na to, aby si odnesli třeba pět párů. Ale daří se to a prodejnu držíme v plusu každý měsíc,“ pochvaluje si Salvátor Soška.

Úspěch na Letné ho motivuje k odvážnému plánu na expanzi přímo do historického centra Prahy. Jeho vizí je narušit nadvládu obchodů s absintem a marihuanou kvalitním českým designem. „Láká mě zkusit se tam vetřít a otevřít pěkný obchod s českým designem a s ponožkami,“ plánuje zakladatel.

Srdcem značky jsou limitované edice. Ferdinand spolupracuje s grafickými designéry a umělci, jako je Patrik Antczak nebo již zmíněný Aleš Najbrt. „Ponožka jednoduše není jenom kus látky, ale malé médium, které může nést vizuální i myšlenkový obsah,“ tvrdí zakladatel. Tento přístup podle něj oceňují lidé, kteří hledají dárky s názorem nebo chtějí oživit svůj šatník něčím jedinečným. V e-shopu si tak zákazníci vybírají z palety 150 barev a 40 různých druhů, u základní řady Lui nabízí rekordních 22 barev. „Od začátku jsme chtěli, aby ponožky nebyly jen spotřební zboží, ale plnohodnotná součást šatníku,“ dodává Soška na závěr.

CC Native
Partnerem článku je Ferdinand
Více
Související témata:ponožkyFerdinandSalvátor SoškaJakub Jánošík

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    factcool-26

    Z dvou miliard klesli na 400 milionů. Módní e-shop, pro který bylo Česko největším trhem, je v konkurzu

  2. 2

    cihlarka8

    Léčili se zde komunističtí pohlaváři. Na místě chátrajícího sanatoria teď vyroste pět luxusních viladomů

  3. 3

    andrew-spinks-terraria

    Vyhodili ho ze střední, tak se naučil programovat. A stvořil jednu z nejprodávanějších her všech dob

  1. 1

    gg-1

    Fronta až na Václavák, lidé čekali od šesti ráno. Do Prahy konečně dorazil miliardový herní obchod

  2. 2

    krkonosske-domky

    Zahodil práci v IT, aby mohl budovat mini domky. Útulná stavení z Krkonoš jsou vyprodaná na rok dopředu

  3. 3

    euro-truck-simulator-2-scs-software-06

    Nejprodávanější česká hra je i po 14 letech stroj na peníze. Tvůrcům poprvé přivezla miliardu korun