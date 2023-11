Allegro prodalo na českém tržišti zboží za miliardu. Jeho nepolský byznys byl ale ve ztrátě 560 milionů

Uložit 0

Internetové obchody vstoupily do plné vánoční sezony, která poběží až do posledních hodin před Štědrým dnem. V Česku je poprvé výrazným hráčem ve vánočních nákupech také polské Allegro, které k nám nejprve vstoupilo velkou akvizicí e-shopů Mall.cz a CZC.cz a letos k nim spustilo vlastní tržiště pod značkou Allegro.cz. Právě s modelem tržiště, na kterém své zboží prodávají tisíce různých obchodníků, uspělo na domácím trhu a teď chce prorazit i za hranicemi Polska. Celkově se polské internetové skupině daří dál zvyšovat příjmy i zisk, ale stále platí, že bez domácího byznysu by se ten mezinárodní neobešel. V Česku firma počítá ztráty Mallu i CZC a také nákladný rozjezd místního tržiště.

Allegro ve svých kvartálních finančních výsledcích dělí svůj byznys na polskou a mezinárodní část, do které již vedle e-shopů Mall (včetně jeho slovenské, slovinské, maďarské a chorvatské mutace) a CZC a dopravce WeDo spadá také tržiště Allegro.cz. Na domácím trhu se Allegru ve třetím čtvrtletí letošního roku meziročně zvýšil hrubý objem prodaného zboží (GMV) o 10,5 procenta na 13,3 miliardy polských zlotých (74 miliard korun), příjmy vzrostly o 19,9 procenta na téměř dvě miliardy zlotých (necelých 11 miliard korun) a upravený zisk EBITDA, tedy před započtením úroků, daní a odpisů, se zvýšil o třetinu na 778 milionů zlotých (4,3 miliardy korun).

Zato mezinárodní byznys je zatím stále v propadu. Hrubý objem prodaného zboží ve třetím kvartále meziročně klesl o 10,7 procenta na 799 milionů zlotých (4,5 miliardy korun), příjmy propadly o téměř třicet procent na 489 milionů zlotých (2,7 miliardy korun) a upravená ztráta EBITDA činila za Mall, CZC, Allegro.cz a WeDo 101 milionů zlotých, což je v přepočtu zhruba 560 milionů korun.

Navzdory tomu zůstala celá skupina Allegro v rámci konsolidovaných výsledků v růstové trajektorii. GMV se meziročně zvýšil o devět procent na 14 miliard zlotých (78 miliard korun), příjmy vyrostly o 4,8 procenta na 2,4 miliardy zlotých (13,4 miliardy korun) a upravený zisk EBITDA se zvýšil o 26 procent na 677 milionů zlotých (3,8 miliardy korun).

„Ve třetím čtvrtletí jsme splnili všechna svá finanční očekávání, polské operace společnosti Allegro dosáhly silných výsledků a naše nově spuštěné tržiště Allegro.cz rychle nabírá na obrátkách,“ uvedl k výsledkům Roy Perticucci, generální ředitel společnosti Allegro. Firma uvádí, že její letos spuštěné tržiště v Česku přilákalo 800 tisíc aktivních kupujících a tři klíčové značky skupiny – Allegro.cz, Mall a CZC – mají podle jejích dat dohromady generovat největší návštěvnost mezi českými e-commerce hráči. Hlavním lákadlem pro zákazníky má být nejširší nabídka na trhu, která má na Allegro.cz činit přibližně 60 milionů produktů.

Klíčovými členy rozšiřující se základny tuzemských obchodníků jsou i e-shopy Mall a CZC, které nadále generují velkou ztrátu. „Naše práce na transformaci značek Mall na úspěšné a efektivní obchodníky na novém tržišti Allegro ve střední Evropě je v plném proudu, díky čemuž jsme dosáhli dalšího pokroku v oblasti snižování ztráty Mall,“ komentuje Jon Eastick, finanční ředitel společnosti Allegro. V řeči čísel to znamená, že ve třetím kvartále se upravená ztráta EBITDA Mallu a CZC snížila o téměř dvanáct procent na 44,3 milionu zlotých (247 milionů korun). Zároveň se však o téměř třicet procent propadl hrubý objem prodaného zboží obou těchto českých e-shopů, konkrétně na 627 zlotých (3,5 miliardy korun).

Růst GMV ovšem zaznamenalo v Česku tržiště Allegro.cz, které však ve třetím čtvrtletí rostlo z velmi malého základu. Hrubý objem prodaného zboží činil 195 milionů zlotých, což je v přepočtu zhruba miliarda korun. Upravená ztráta EBITDA u něj navíc byla větší než u Mallu a CZC, když se vyšplhala na 56,6 milionu zlotých (315 milionů korun). Celková ztráta nepolského byznysu Allegra tak dosáhla již zmíněných 101 milionů zlotých (560 milionů korun). Důvodem jsou i masivní investice do marketingu, které se v rámci Allegro.cz, Mallu a CZC meziročně zvedly o 71 procent na 90,2 milionu zlotých (přes 500 milionů korun). Dvě třetiny spolkl marketing pro Allegro.cz, třetina šla do podpory Mallu a CZC.

Pozitivnější výhled směrem k hospodaření svého mezinárodního byznysu nemá Allegro ani na další, právě probíhající kvartál. V Polsku sice skupina očekává meziroční růst GMV o 9 až 11 procent, růst tržeb o 17 až 20 procent a zrychlení tempa růstu upraveného zisku EBITDA na 20 až 23 procent, ale u mezinárodního byznysu očekává propad GMV o 10 až 14 procent a upravená ztráta EBITDA by měla dosáhnout 160 až 180 milionů zlotých, což je v přepočtu až miliarda korun. Na konsolidované úrovni by tak v nejsilnějším vánočním kvartálu mělo podle předpokladů Allegra růst jeho hrubý objem prodaného zboží o sedm až devět procent. Tržby a upravený zisk EBITDA se dokonce mohou o několik jednotek procent meziročně propadnout.