Doma polské Allegro roste. V Česku spustilo tržiště, ale Mall a spol. vykázali ztrátu 350 milionů

Mezi českými internetovými obchody to v posledních týdnech začalo vřít. Do delší dobu relativně stojatých vod začalo významně vstupovat polské Allegro, které u nás po obří akvizici značek Mall a CZC začalo spouštět své online tržiště. Na něm láká na největší nabídku zboží na trhu a také nízké ceny, což je recept, se kterým uspělo na domácím trhu. Zatímco v Polsku se daří Allegru dál upevňovat svou pozici jedničky a růst, v Česku prozatím pálí peníze. Ve ztrátě je původní byznys kolem Mallu, do něhož spadá jak Mall a CZC, tak i jejich zahraniční obchody a logistická firma WeDo. Celkově ale celá skupina Allegro roste.

Allegro oznámilo, že ve druhém letošním kvartále, tedy od dubna do června, rostl hrubý objem prodaného zboží (GMV) meziročně o 10,3 procenta na 14,2 miliardy polských zlotých (75 miliard korun). Tržby vyrostly o 8,5 procenta na 2,4 miliardy zlotých (12,7 miliardy korun) a upravený ukazatel EBITDA, tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů, vyrostl o 19,9 procenta na 580,4 milionu zlotých (tři miliardy korun).

Výsledky směrem vzhůru táhl zejména domácí byznys v Polsku, kde se přes Allegro ve druhém čtvrtletí prodalo zboží v hodnotě 13,5 miliardy zlotých (71 miliard korun), což bylo meziročně o 11,3 procenta více. O 18,4 procenta rostly tržby, konkrétně na 1,9 miliardy zlotých (10 miliard korun), a upravená EBITDA o 22,1 procenta na 673,4 milionu zlotých (3,6 miliardy korun).

Mezinárodní byznys, který vedle Mallu, CZC a WeDo obsahuje také tržiště Allegro.cz, přinesl ve druhém kvartále záporný výsledek. Upravený ukazatel EBITDA činil -92,8 milionu zlotých (-490 milionů korun). Hrubý objem prodaného zboží se meziročně snížil o necelých šest procent na 743 milionů zlotých (3,9 miliardy korun) a tržby klesly o 16,8 procenta na 508 milionů zlotých (2,7 miliardy korun). Samotný segment Mall, jak Allegro svůj akvírovaný byznys v Česku a dalších zemích označuje, meziročně mírně snížil ztrátu na úrovni upraveného zisku EBITDA o 1,3 procenta na 66,2 milionu zlotých (350 milionů korun).

„Chceme zjednodušit nakupování a prodej a stát se tak nejoblíbenějším místem pro nakupování v Evropě – počínaje střední a východní Evropou. Naše výsledky za druhé čtvrtletí ukazují, že děláme skutečné pokroky. Rosteme i přes zpomalující se, nebo dokonce klesající spotřebitelskou poptávku. Naše zaměření na nákladovou disciplínu v uplynulém roce přineslo výrazné zlepšení marží a vygenerovalo finanční prostředky pro budoucí růst,“ řekl Roy Perticucci, generální ředitel společnosti Allegro, které v Česku své tržiště oficiálně spustilo 31. července. Má mít nejširší nabídku na trhu v podobě 150 milionů nabídek od více než 20 tisíc obchodníků. Aktivně na něm má působit přes 600 tisíc kupujících.

Mírný pokles ztráty e-shopů Mall a CZC byl prý způsoben i tím, že se v nich Allegro zaměřilo na efektivitu a onboarding značek do pozice prodejců na platformě Allegro.cz. „Vyrovnání klesajícího GMV na webových stránkách skupiny Mall bude nějakou dobu trvat, ale dostáváme se k tomu a jsme velmi optimističtí, že značky Mall a CZC budou úspěšné i jako největší individuální obchodníci na novém tržišti. Z českých zkušeností se nadále učíme a formulujeme naše plány na otevření dalších čtyř tržišť napříč celým regionem v příštím roce,“ doplnil šéf skupiny Allegro.

Firma ve třetím čtvrtletí očekává další růst polských operací, a to všech ukazatelích. Mezinárodní byznys má dál řádově až o několik desítek procent klesat. Upravená ztráta EBITDA má dosáhnout na 100 až 110 milionů zlotých, což je v přepočtu 530 až 580 milionů korun. K růstu mezinárodního byznysu Allegra má přispět i první velká marketingová kampaň, která v posledních týdnech probíhá v Česku a významně se propisuje také do obchodů Mall a CZC, kde Poláci své nové tržiště Allegro.cz ukazují velmi agresivně.

„Jakmile se dynamika zvýší, vedení společnosti očekává, že Allegro.cz významně přispěje ke zrychlení růstu GMV v rámci celé skupiny,“ stojí v tiskové zprávě. Allegro zároveň uvádí, že zkušenosti ze spuštění v České republice budou základem pro rozšiřování jeho tržiště do dalších zemích v rámci regionu, které je plánováno na příští rok. Mall a spol., které Allegro koupilo předloni v rámci velké transakce za více než 20 miliard korun (ale přeplatilo a polovinu hodnoty už muselo odepsat), fungují také na Slovensku, v Maďarsku, na Slovinsku a v Chorvatsku.

Prozatím se ale bude odehrávat největší souboj v Česku, kde se v posledních týdnech rozhořela přestřelka nejvýznamnějších e-shopů. Nejisté budoucnosti značek Mall a CZC se pokouší využít Alza, která spustila rovněž poměrně agresivní marketingovou kampaň, a růžky po dlouhé době vystrčil také Mironet. Jeden z šéfů tuzemské e-commerce jedničky Petr Bena říká, že věří jinému byznys modelu. A přestože Allegro zatím v oficiálních vyjádřeních říká, že značka Mall je pro něj i nadále důležitá, v zákulisí se stále živěji mluví o tom, že ji dříve či později zavře nebo minimálně významně utlumí a přesune ji jako jednoho z obchodníků na Allegro.cz.