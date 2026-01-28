Amazon ve snaze o efektivitu ruší 16 tisíc pracovních míst. Od října firmu opustilo už 30 tisíc lidí
Amazon potvrdil zrušení tisíců dalších pracovních míst. O nové vlně propouštění se zaměstnanci dozvěděli s předstihem z e-mailu.
Společnost Amazon ve středu potvrdila, že propustí 16 tisíc zaměstnanců z korporátní sféry. Tím naplnila plán na zrušení zhruba 30 tisíc pracovních míst, který zahájila v říjnu loňského roku. Podle agentury Reuters jde o součást širší restrukturalizace vedené generálním ředitelem Andym Jassym, jejímž cílem je omezit byrokracii a ukončit neúspěšné obchodní aktivity. Propouštění se dotklo téměř deseti procent firemních zaměstnanců Amazonu, který zároveň nevyloučil další personální škrty v budoucnu.
Spolu s propouštěním Amazon ohlásil uzavření posledních kamenných obchodů Fresh a Go, které firma budovala několik let. Technologický gigant také ruší systém biometrických plateb Amazon One, který umožňoval zákazníkům platit skenováním dlaně.
Beth Galetti, viceprezidentka pro lidské zdroje, také zaměstnance ujistila, že současná vlna propouštění není začátkem nového pravidelného cyklu. Firma ale prý bude nadále vyhodnocovat kapacitu a efektivitu jednotlivých týmů. Postižení zaměstnanci v USA dostanou 90 dní na hledání nové pozice v rámci společnosti, následně jim bude nabídnuto odstupné či nápomocné služby pro přechod do nového zaměstnání. Jassy už loni v červnu upozorňoval, že rozšíření umělé inteligence a automatizace nevyhnutelně povede ke snižování počtu zaměstnanců.