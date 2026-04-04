Gastroprůvoce po Letné. Objevte místní minipivovar, koktejl s Pikaem nebo hospodu jako z Ósaky
Letná je vyhlášená destinace pro spoustu zajímavých podniků. Podívejte se do našeho gastroprůvodce, jestli je znáte všechny.
Kdysi tu byly vyhlášené maximálně tak hospoda Pod Lipami a nonstop s grilovanými kuřaty na rohu Korunovační a Milady Horákové. A oboje v ne nutně pozitivním smyslu. To už je ale dávno a ani jeden podnik už neexistuje. Místo nich najdete v části Prahy, která se oficiálně skládá z kusu Bubenče a Holešovic, ale nikdo jí neřekne jinak než Letná podle rozlehlé pláně nad Vltavou, spoustu daleko modernějších a zajímavějších podniků. Které byste podle nás a našeho partnera, společnosti Storyous, neměli minout, se dočtete v následujícím průvodci.
Kolektor
Sebevědomý a neustále živý prostor ve Veletržním paláci je přes den kavárna a bistro s celodenními brunchi, výběrovou kávou, řemeslnými pivy i koktejly. Můžete tu jen tak posedět i pracovat anebo dorazit na jednu z místních party. A ty bývají pořádné živé. Na Jiřího z Poděbrad má pak Kolektor ségru Blumery.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Moe
Bistro Kristýny Doupovcové je otevřené zhruba rok a je stejně svérázné a příjemné, jako jeho zakladatelka. Dáte si tu to, co právě se svým týmem vymyslela, zažijete vibe jako v kodaňské kavárně, a pokecáte se stejně naladěnými sousedy. Prostě pohoda.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Pilot Cafe
Kavárna s výběrovou kávou, brunchi, sladkostmi a vybraným interiérem – prostě další místo, kde nešlápnete vedle, pokud zrovna tenhle zážitek hledáte. Druhou pobočku najdete na Pankráci.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Cafe Letka
Přes den kavárna, večer útulné místo na drink nebo pivo od Matušky. Letka je pojem, ke kterému patří ještě espresso bar Letec (a jeho skvělé pečivo) a ještě multifunkční prostor Klub Letka. Prostě esence všeho letenského na jednom místě.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Cafe Hrnek
Nevelká a lehce retro kavárna na Veletržní si drží vysoký standard pražských výběrových podniků, baví ale zejména tím, že servíruje na cibuláku – tedy bílém porcelánu s modrými malůvkami, který nejspíš znáte z babiččina kredence. Nabídka tomuhle stylingu pak ve velkém odpovídá.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Kumo
Asijská kavárna v interiéru devadesátkové cukrárny, bez zásuvek pro počítače, ale zato se sádrovými soškami k nabarvení? Tak přesně to je Kumo, nenápadný podnik, kde máte vypnout, hrát si s barvami a dát si k tomu třeba medvídkové latté.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Acid Coffee
Výběrové kafe, silná vizuální identita odkazující se na kyselinu v názvu, industriální vibe a současné umění. To všechno je svébytný Acid schovaný ve dvoře u zastávky Strossmayerovo náměstí. Potěšíte tu své chuťové pohárky, bohémsky založenou duši a na akcích nebo v e-shopu i nákupní potřeby.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Chleba & Máslo
Přejít křižovatku Korunovační a Jana Zajíce není jen tak, vzhledem k tomu, že tu je ale i tahle pekárna, to nevadí – čekání na pauzu mezi auty si totiž můžete velice příjemně zkrátit. A i když má v názvu chleba, úplně nejlepší jsou jejich rohlíky. Nechybí ale ani plejáda lákavých buchet a koláčů.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Cukrárna Alchymista
Alchymista vypadá poměrně oldschoolově – tmavé stěny, dřevěný čalouněný nábytek… tak trochu jako v nějaké alchymistické laboratoři. Jen se tady netvoří elixír života, ale dorty. Ty ostatně můžou posloužit podobně.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Matilda
Dřív tu bývalo parádní bistro The Farm, teď je tu stejně lákavá Matilda neboli malý kousek Itálie se snídaněmi a čerstvými těstovinami k obědu i večeři – zkuste třeba ty s gorgonzolou, pečenou čekankou a ořechy. K tomu pár předkrmů, sladké, káva a víno, příjemný interiér a nebude se vám chtít pryč.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Burgerman – Tip Storyous
Vyladěná burgrárna Petra Návrata je hravá a zakládá si na tom, že tady nedostanete žádné unavené nebo navlhlé housky nebo jiné než perfektní maso. Vedle osvědčených klasik servíruje třeba trhané hovězí tažené v cole nebo sýr raclette coby vegetariánskou náplň. Housky jsou čerstvé z vedlejší pekárny a hranolky dvakrát smažené v hovězím loji.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Sandwich Rodeo
Hříšně dobrý americký diner, kde se naučíte, co všechno se dá dát do housky. A že toho je opravdu hodně – od pikantních kuřecích stehen přes rybu, meatballs nebo krevety… po až vlastně cokoliv vás napadne. K tomu výběr dekadentních příloh, pivo, drinky a stejně nápadité dezerty – třeba zmrzlina se solí a olivovým olejem.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Mr.HotDog
Starší brácha Sandwich Rodea je hned vedle a koncept i vizuál je podobný. Hlavní rozdíl je v tom, že tady to není o sendvičích, ale o párcích v rohlíku a sliderech. A kdyby se vám zachtělo čistého masa, tak do rodiny patří i holešovičtí Big Smokers.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Chop Chop Chili
Další skvělá asijská destinace je čínské bistro v předsálí bowlingové haly Radava. Nenechte se průchozím prostorem odradit a objednejte si tu tažené biang biang nudle s hovězím, pohladí vás po duši stejně dobře jako lasagne. A za hřích stojí i místní chilli wontony nebo salát z drcené okurky.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Teplá kačka
Bistro, kde si budete připadat jako někde na asijské ulici. Stojí za ním Lucie Bártová, která kdysi propadla asijským pouličním vývařovnám a rozhodla se jednu přenést i do Prahy. Daří se jí to víc než dobře, takže až sem dorazíte, nebudete vědět, co si vybrat dřív. Dim sumy? Wontony? Gyozy? Čínské tacos nebo rameny? Kachnu nebo bůček? Vyzkoušejte všechno.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Matsuri Okonomiyaki Izakaya
Víte, jak to vypadá v hospodě v japonské Ósace? Prý dost podobně jako v téhle izakaje, ostatně právě tohle slovo v podstatě hospodu označuje. Signature jídlo je něco jako zelná placka okonomijaki, na kterou se dá použít maso, mořské plody, sýr, sušený tuňák bonito, chybět nesmí majonéza, speciální omáčka a spousta jarní cibulky. Nezůstávejte ale jen u ní!
Onigirazu
Pokud chcete veganské sushi sendviče, posuňte se o kousek blíž Strossmayerovu náměstí a vyzkoušejte, jak v rýžovém obalu chutná kimči, brokolice, tempeh nebo nakládaná zelenina s tofu. (Nápověda – je to velmi osvěžující)
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Cafe Cruz
Zkoncentrovaný argentinský podnik Juana Cruze zahrnuje jak někdejší rotisserii, tak vedlejší pekárnu, takže si dáte dobroty z obou na jednom místě. Nechybí grilované kuře ani steak, burgery nebo sladké medialunas. Prostředí je pořád stejně stylové a s nadcházejícím hezkým počasím se připravte na boj o zahrádku.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Alebrijes Letná
Alebrijes jsou sošky bájných a řádně barevných mexických stvoření a je to taky oblíbené jméno pro různé mexické venues. Na Letné to je pobočka restaurace, za kterou stojí tři Mexičani, a servírují tady osvědčené klasiky tohoto státu – tacos, flautas, enchiladas nebo třeba fajitas. Na Letné najdete případně i pobočku další mexické klasiky Las Adelitas.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Pipca 2.0
Kuře v polévce, salátu, sendviči, pečené s přílohou, trhané a k tomu pivo od Trautenberku. To je kuřecí bistro Pipca. Provokativní název, intenzivní interiér a svébytná nabídka, kam patří i mac’n’cheese nebo švestkový kompot, zajišťují nevšední zážitek.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Cobra
Jedna z velkých a rozhodně ne jen letenských legend! Cobra byla dřív nonstop herna, teď je to ale vyhledávaný bar, kam si můžete zajít na drink stejně jako na brunch, oběd či večeři nebo poslechnout DJs. Místní signature koktejly skládají hold Kofole, Pikau, Tangu, sušenkám Diskito, makovému koláči nebo šroubováku, na menu je ale i spousta dalších.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Lajka
Na Letné najdete i kavárnu s pivovarem v jednom. Jmenuje se Lajka, sídlí kousek od AVU a kromě obligátní kávy tu můžete žízeň zahnat třeba výčepní Strelkou, ležákem Bělkou, nakouřeným stoutem Miss Baker a mnoha dalšími.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Zahrádky
Tohle místo gastronomicky ani nápojově nijak neoplývá. Většina lidí si tady ale prostě koupí pivo v kelímku a sedne si k jedné z lavic pod kaštany a prostě je venku, kochá se výhledem a jen tak si to užívá. Je to balzám na duši.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Bar Kamenická – The Place
Máte rádi drinky a filmy? Pak vyzkoušejte tenhle bar, jehož koktejly jsou stavěné podle známých osobností filmového průmyslu nebo postav. Marilyn je jemná a svůdná, Stiflerova máma provokativní a nezapomenutelná. Pink Panther luxusní a hravý. A to je jen začátek.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Bukowski’s Letná
Jestli vás nezaujala nabídka v předchozích podnicích, skočte na drink do Bukowského. Tenhle bar je lehce dekadentní, tak jako osobnost Charlese Bukowského. Letenská pobočka je mladší sourozenec vyhlášeného baru na Žižkově.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Večernice
Bar večernice se profiluje jako místo, kde se nespí. To je trochu matoucí, protože zavírá nejpozději ve tři. I tak je to ale místo, kde si můžete dát příjemný drink, skleničku vína anebo vychlazené pivo z Kamenice a zapomenout na svět kolem.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Tendance
Tendance je bar, kde se pomějete hned několikrát. Je totiž spojený s Baues Bistrem (které je vyhlášené svým křupavým chilli olejem) a nedílnou součástí jeho identity je i hudba. Věnovaná jí je velká část prostoru, takže i když si sem přijdete jen povídat, vždycky to bude na jejím pozadí.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Nalákali jsme vás k návštěvě Letné, nebo byste se radši porozhlédli někde jinde? Gastronomické průvodce chystáme i pro další části Prahy, zatím se můžete podívat, co doporučujeme v Holešovicích, v profláknutém Karlíně nebo ve stále zajímavějším okolí Jiřího z Poděbrad.
Partnerem článku je Storyous.