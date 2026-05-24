Youtuberka slibuje bohatství a hojnost přes své meditace. Děsí mě to, je to ten nejstarší trik, říká Žabža
Hostem podcastu Money Maker byl šéf investic v Air Bank Petr Žabža. A mimo jiné se opřel do finfluencerů a těch, co zneužívají lidské lenosti.
K lidské povaze patří lenost. Takže představa, že vám narostou svaly, aniž byste cvičili, nebo zbohatnete bez toho, abyste pracoval či investoval, je pro řadu z nás lákavá. A mnoho influencerů to velmi dobře ví. Třeba i taková tvůrkyně youtubového kanálu Alchemy Healing vystupující pod pseudonymem Reiki Master. Ta ve svých videích slibuje, že jen vysíláním pozitivních vln zajistí, aby diváky potkala finanční bonanza. „Netušil jsem, že něco takového existuje, ale je tomu tak. Lidé si s ní přivolávají peníze, manifestují hojnost,“ podivil se v nejnovějším dílu podcastu Money Maker šéf investic v Air Bank Petr Žabža.
Právě Petr Žabža, který patří k nejviditelnějším glosátorům nešvarů z finančních trhů, na kanadský účet se stovkami tisíc sledujících upozornil už před časem na sociální síti X. A v podcastu Money Maker, na který se můžete podívat v přehrávači níže, dodal, že jde jen o pomyslnou špičku ledovce.
„Narazil jsem na spoustu influencerek, které prodávají kurzy kdekoliv mezi sedmi tisíci až čtyřiceti tisíci za kurz, který je v podstatě o tom, že se lidi učí manifestovat si finanční bohatství,“ upřesnil. Manifestováním není myšlena demonstrace v ulicích, ale dnes populární termín pro – slovy umělé inteligence – „vědomé přitahování konkrétních cílů“.
Dovolím si jenom poznamenat, že tahle sračka má milion (!!!) shlédnutí. Začínám vzdávat svoje snahy o finanční osvětu…
💰Instant Financial Abundance with Reiki & Magic Incantation/ Clearing Mo… https://t.co/3t3Zdd2h5X via @YouTube
— Petr Žabža (@petr_zabza) May 14, 2026
Kanál Alchemy Healing je toho typickým příkladem, videa se jmenují například „Štěstí je vaše nová schopnost“, „Je fajn mít peníze“, „Pokud tohle dnes zažijete, máte být milionářem“ či „Vydělávejte, když spíte“. Každý ze snímků je samozřejmě opatřen výzvou k zaplacení příspěvku nazvaného „energy exchange donation“, tedy volně přeloženo něco jako „dar na podporu energetické výměny“.
„Vyděsilo mě, kolik takového obsahu na internetu je – a jakou to evidentně má trakci. Ale zároveň chápu, že lidé milují variantu, že za omezený poplatek budou mít nekonečné bohatství,“ krčí rameny Žabža, který se snaží dlouhodobě poukazovat na nekalé praktiky mnoha finfluencerů či finančních poradců.
To, co viděl na kanálu Alchemy Healing i jinde, nakonec shrnul vcelku pragmaticky: „Myslím si, že to je vlastně jeden z těch úplně nejstarších triků, jak z někoho vytáhnout prachy. Prostě zaplať mi a já ti řeknu věčný bohatství celého vesmíru.“
Skutečná cesta k bohatství, jak vzápětí v podcastu Money Maker dodal, ale vede jinudy: předně usilovnou prací a podnikáním nebo investováním. Zatímco podnikáním se dají vydělat ty opravdu velké peníze, investování je ideální pro přípravu na stáří, pro spoření dětem, pro budování finanční zásoby na horší časy.
A jak by podle Petra Žabži mělo vypadat ideální investiční portfolio? Hovoří o tzv. permanentním portfoliu, které se hodí pro dospělé investory, jež si chystají polštář třeba na důchod: „Permanentní portfolio má čtyři části. Má akciovou část, má dluhopisovou část, má většinou komoditní část a má hotovostní část.“
Smyslem je vzájemné vyvažování jednotlivých investičních tříd, které se každá chovají jinak v různých časech a fázích ekonomického cyklu. Ovšem když přijde na odkládání si peněz pro děti, kde je opravdu dlouhý investiční horizont v řádu desítek let, je Petr Žabža celkem nekompromisní: „Děti prostě mají mít sto procent akcií, bez debaty. Dítě má před sebou horizont třicet, čtyřicet, padesát let, všechno do akcií.“
