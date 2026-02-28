Gastroprůvodce po Karlíně. Má čtvrť, kde chtěl být každý, pořád co nabídnout, nebo je už za zenitem?
Štangl, Dva kohouti nebo Etapa. Ta úplně nejlepší léta má Karlín už možná za sebou, ale neznamená to, že tu nenajdete skvělé podniky.
Taky si pamatujete doby, kdy Karlín neměl v Praze konkurenci? Kdy hlavně místní kavárny platily za gastronomickou špičku, kam se sjížděli foodies ze všech stran? Je to už ale docela dlouho a čtvrti mezi Vltavou a Vítkovem vyrostla mezitím pořádná konkurence rozprostřená do všech částí metropole. Nabízí se tedy otázka – dostojí Karlín pořád svojí někdejší pověsti?
Jasně že ano! Protože i když teď narazíte na skvělé podniky v každé části Prahy, tady to všechno – řečeno jen s mírnou nadsázkou – začalo. Karlín má díky tomu stále svou neopakovatelnou atmosféru, která možná není tak intenzivní jako kdysi, ale pořád tu je. A navíc tu funguje i několik míst, která jinde nenajdete a za kterými se pořád vyplatí jet i z větší dálky.
Můj šálek kávy
Největší karlínská klasika a vlajkový podnik pražírny Doubleshot byla a je jednou z karlínských perel, kam je pořád trochu risk přijít bez rezervace. Je ale taky typickým úspěšným karlínským podnikem, který na sebe nabaluje další koncepty, jako je Loka v nedaleké Masaryčce. Vedle výběrové kávy stojí za to i místní snídaně, a kdo chce víc, může se přihlásit do vedlejší kávové školy.
Typika
Podle některých Karlíňáků tu mají tu nejlepší kávu vůbec, ale ochutnat ji můžete na více místech, protože Typika je součástí stejnojmenného řetězce. V Karlíně ale sídlí i s pražírnou, a to v zapadlém dvorku, který najdou jen ti nejodhodlanější. Posedět si tady je tak balzám na duši.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Eska
Brunchová mekka Ambiente je naopak rušná, až vám to může někdy lézt na nervy. Co ale dělat, místní chleba zkrátka patří mezi ty nejlepší a vejce tu dělají taky parádní. I Eska coby pekárna a koloniál ale expanduje. Zatím jen na Letnou, ale další prostory hledá.
Etapa
Etapa je jeden z karlínských unikátů. Nenápadná kavárna, za níž stojí PG Foodies a která hrdě ukazuje, co všechno se dá vykouzlit bez masa, má za sebou docela bouřlivý rok. Zkoušela to s novými koncepty a chvíli to vypadalo, že se prodá, ze všeho ale nakonec sešlo. A je to dobře, protože fronty se tady pořád stojí.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Praktika
Tip pro nejen chlebové fajnšmekry. Praktika si mele vlastní mouku na vlastním mlýnu a taky si praží vlastní kávu. Když sem vejdete, uvítá vás pro takový provoz typická vůně a vlhkost, které ve většině pekáren nezažijete. Pořídíte tu třeba chleba z červené pšenice a parádní severské sladké pečivo.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Ema
Síť espresso barů Ema asi netřeba představovat. Karlínská pobočka je na frekventované křižovatce u zastávky metra Křižíkova, takže se tu dveře netrhnou. V základu je ale stejná jako všechny ostatní.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Parlor
Parlor není vyhlášená kavárna, má ale své osobité kouzlo, pro které si musíte zajít trochu stranou. I tady si ale dáte výběrovou kávu a velmi lákavě vypadající zákusky nebo turecká vejce. Ovšem v prostředí, které připomíná obývák zkombinovaný se zelenou džunglí. A je tu klid.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Café V Ráji
Další karlínský hidden gem najdete na Karlínském náměstí. Café V ráji sice taky servíruje výběrovou kávu, brunche a sladké, ale přidává k nim zase svébytnou atmosféru. V tomto případě je hozená do secese a vůbec sympaticky kulturního vibeu a konají se tu i hudební večery.
Lagom – Tip Storyous
Pokud si chcete dát kafe a něco malého k tomu stranou hlavního karlínského ruchu, zkuste bistro Lagom. Najdete ho u vltavské cyklostezky, v zatím posledním stojícím domě směrem do Libně, a kromě vajec Benedikt si tu užijete i jinak nevídaný výhled, který ale s postupující zástavbou bohužel zmizí.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Revír
Nenápadný bar je schovaný za hospodou Karlínská Holka. V zimě je sympaticky malý, v létě naplno využívá své ještě sympatičtější možnosti sezení venku. Mezi jeho signature drinky patří rumovo-pistáciová variace na old fashioned nebo mrkvový sour na Metaxe, nejlepší jsou ale stejně místní gin toniky!
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Dva kohouti, Terminál Karlín, Bufet a Lokál Hamburk
Výčep Dva kohouti od Ambiente tvoří ještě spolu s Terminálem Karlín a Bufetem na velkém dvorku u Karlínského náměstí svébytný ekosystém, kde si od jara do podzimu večer jen tak nesednete. Za dobrým pivem, jehož nabídka se neustále zčásti obměňuje, a kvalitním a hravým fast foodem sem míří lidé z celé Prahy. Spousta místních vám ale řekne, že tyhle mačkanice nejsou nic pro ně. V Lokále Hamburk, který je hned za rohem, se z nějakého důvodu mačkají mnohem radši.
Přístav 18600, Baden Baden a Kasárna
Pravda, gastronomicky tahle místa zrovna nevynikají, vším ostatním ale ano. Komunitně-kulturní prostor Přístav 18600 na břehu Vltavy vznikl jako projekt nespokojených sousedů s tím, jak to tady kdysi vypadalo. Dnes je z něj místo, kde chcete trávit většinu svých letních večerů. Jestli vás baví být v ještě větším obklopení řeky, na Štvanici funguje podobný projekt Baden Baden, kde se můžete v létě i vykoupat, a o karlínských Kasárnách, která loni bojovala o přežití, asi netřeba mluvit. Chcete si posedět, nechat si u toho hrát děti, opéct buřta, zajít na lekci breakdance, výstavu nebo film? Pak tady. Jen pozor, všechny tyhle provozy jsou sezónní a rozjedou se zase až na jaře.
Karlínská Holka
Ségra vinohradského Mazlu je něco mezi hospodou a dražší restaurací. Najdete ji na strategickém místě při úpatí Štvanické lávky a dalešické pivo tu mají skvělé. Jestli si k němu dáte telecí carpaccio s lanýžem za pár set, si ale většinou rozmyslíte.
Veltlin
Klidná naturální vinárna je další velkou stálicí, která o sobě nedává příliš hlasitě vědět. Kdo se ale vyzná, tak ji už dávno registruje. Zvlášť pokud se mu líbí myšlenka pít autentická vína ze zemí bývalé habsburské monarchie.
Arthur’s Pub
Irská hospoda, kde si dáte pivo Guinness a fish and chips stejně jako noblesní drinky. Navíc to v ní vypadá jako v anglickém klubu, takže pokud patříte mezi ty, kdo nedají na lehce aristokratickou atmosféru dopustit, budete spokojení.
Enoteca
Nenápadný wine bar na Karlínském náměstí byl prvním projektem Andrey Sirtoriho a začínal coby sport bar Grande Paolo, aby tu fanoušci mohli sledovat mistrovství světa ve fotbale. Sedělo se tu na přepravkách a bylo to super a tenhle vibe tu zůstal.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Atomic Matcha a Tea Field
Radši nealko? Skvělé čajové drinky mají v Tea Fieldu, kde si k nim můžete rovnou pořídit i květinu. K mání je samozřejmě i matcha, pokud byste ale chtěli podnik specializovaný jen na ni, pak zkuste Atomic Matcha. Nebudete litovat.
Sugo
Těstovinový ráj, pod kterým je podepsaný stejný muž jako pod Enotecou, si na nezájem lidí taky nemůže stěžovat. A to ani přesto, že odsud odcházíte tak načuchlí kuchyní, že musíte své oblečení většinou rovnou vyprat. Pastu tu ale dělají jednoduše výtečnou a teď se na menu navíc vrátila i carbonara!
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Gemüse Corner Kebab
Kebabů je v Karlíně spousta, Gemüse Corner je ale jen jeden. Patrně nejvyhlášenější pražský kebab sem dorazil po mnoha odkladech loni na podzim a hned přitáhl velkou pozornost. Až na jaře to prý ale rozjede opravdu ve velkém!
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Jídlovice
Jídelna, kterou by chtěl mít u práce každý. V Jídlovicích si dáte nejen rychlé, ale hlavně chutné a pestré jídlo. Legendou je místní holandský řízek a mnohametrové fronty tu jsou snad každý den, i když venku mrzne.
Kichi
Relativní karlínský benjamínek je vietnamská restaurace, která na první pohled nevypadá nijak zvláštně. Povedlo se jí ale dobře zasáhnout mladé publikum na sociálních sítích, a když jdete večer kolem, je tu plno. A i když si tu dáte v podstatě klasiky jako chicken katsu nebo Bún bò Nam Bô, jsou opravdu dobré a porce obří.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Na chlebu
Na Invalidovně, tedy už možná kousek za Karlínem, najdete bistro, které si zakládá na tom, že všechno možné dělá s chlebem – snídaně, obědy, ale taky třeba drinky. Je to zábava a velice dobře to i chutná.
Route 54
Tenhle podnik sice ještě není otevřený, ale je to na spadnutí a my se opravdu těšíme. Izraelský michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe, který v Praze vede ceněnou restauraci Parzival, totiž v prostorách hotelu Pulse8 rozjede bistro plné jeho amerických guilty pleasures – smash burgerů, chicagských pizz s vysokým okrajem nebo třeba sendvičů jako z Medvěda.
La Perla
V Karlíně můžete vyrazit i na tapas, a když si ji objednáte dopředu, tak i na patřičně velkou paellu. Za La Perlou stojí rodilí Španělé, kterým se v Praze zastesklo po domově a do nevelké restaurace se snaží přenést aspoň trochu z temperamentu své domoviny.
Štangl
Je libo michelinská restaurace? I tu Karlín umí, stačí v Esce vystoupat do prvního patra a rázem se ocitnete ve Štanglu, který se od konce minulého roku honosí jednou hvězdou. Ne nadarmo se mu občas říká pražská Noma.
Spojka
Civilnější, ale pořád velice příjemnou večeři si můžete dát i ve Spojce, která je schválně rozkročená mezi klasickou a bezmasou kuchyni. O největší parádu se ale stará místní interiér plný rostlin, skla a hry světla. Večery tady jsou díky tomu skoro jako v pohádce.
