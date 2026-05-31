Proč si Daniel Křetínský pořídil autobazary? Jsme jednička a dobře vyděláváme, říká šéfka AAA Auto
Karolína Topolová v podcastu Money Maker popisuje svou téměř třicetiletou misi ve skupině Aures i její prodej jednomu z nejbohatších Čechů.
Mezi českými topmanažery je legendou, a nejen proto, že kraluje byznysu, který je zpravidla mužskou disciplínou: Karolína Topolová je už bezmála 14 let šéfkou a hlavní tváří skupiny Aures, do níž patří síť autobazarů AAA Auto. Ve firmě navíc pracuje tři dekády a zažila toho opravdu hodně – úzce spolupracovala s jejím zakladatelem Anthony Dennym, byla u toho, když společnost vstoupila na burzu i z ní odešla a skončila v rukou polských investorů, a loni ji kormidlovala dalším prodejem. „Když nás koupil Daniel Křetínský, vlilo mi to novou krev do žil. Předtím jsem už plánovala odchod,“ přiznává Topolová v nové epizodě podcastu Money Maker.
Daniel Křetínský, třetí nejbohatší Čech, si prý Aures pořídil proto, že dobře zapadne do portfolia jeho investiční skupiny EPH. A také proto, že do firmy měl unikátní vhled: „Námluvy začaly už někdy v roce 2019, kdy poprvé EPH projevilo zájem. A nepřijít do toho pandemie, tak možná už k tomu došlo tenkrát. My jsme v té době představili nějaký pětiletý plán a EPH teď mohlo vidět, že jsme ho nejenom splnili, ale zároveň dalece předčili.“ Podle odhadů měl Křetínský za AAA Auto a další entity zaplatit zhruba 12 miliard korun, to ovšem Karolína Topolová odmítla komentovat.
V rozhovoru ale přišla řeč nejen na to, jak velký prodejce vlastně síť autobazarů AAA Auto je a jakou technologickou proměnou prochází, ale i jak ona sama vnímá svou manažerskou roli a jak se jí daří ji kloubit s rodinným životem. Karolína Topolová totiž otevřeně hovořila i o tom, jak její pohled na kariéru proměnilo narození dcery, jak se do jejího profesního vnímání (ne)propisuje blížící se životní jubileum či jak se udržuje v kondici. „Jedna z konstant je, že celoživotně hraju nohejbal,“ popsala v podcastu, který si můžete poslechnout ve všech aplikacích či v přehrávači níže.
Obří věc
Určitě to není tak, že si jen řekneme „jedeme dál“. Pro nás je to obrovská věc. To, že nás koupila skupina Daniela Křetínského, je jasnou deklarací, že jsme opravdu dobří a stojíme za investici někomu takovému. Bezpochyby jde o jeden z nejzásadnějších milníků v historii naší společnosti. Námluvy trvaly poměrně dlouho, EPH nás mělo v hledáčku delší dobu, takže jsme byli trochu pod tlakem.
Proč DK koupil Áčka?
Často jsem dostávala otázku, proč nás vlastně Křetínský koupil. Co ho na tom zajímá, když jsme v porovnání s giganty, jako je britská Royal Mail nebo jeho energetické byznysy, jen kapkou v moři? Na první pohled to tak může vypadat, ale málokdo ví, že EPH disponuje obrovským fleetem, který čítá desítky tisíc aut. Možná synergie v této oblasti je sama o sobě velmi výrazným impulsem ke koupi.
Hlavní důvod ale vidím v diverzifikaci portfolia. Každý investor ji zvažuje a retail je logickou součástí, takže velké skupiny si ho dříve či později začnou oťukávat. Daniel Křetínský navíc kupuje jedničky na trhu – nikdo nechce hráče, který vlaje někde na chvostu. Vzhledem k tomu, že v regionu střední Evropy jsme dlouhodobě číslo jedna, v tomto segmentu v podstatě neměl koho jiného koupit.
Za minulý rok jsme dosáhli rekordního obratu 1,4 miliardy eur (v aktuálním přepočtu 34 miliard korun). Provozní zisk EBITDA činil 68 milionů eur (1,7 miliardy korun). To jsou velmi zdravá čísla. Právě tyto momenty, kdy se na vás investor podívá zblízka a vidí, že firma dobře funguje a vydělává, byly pro EPH rozhodující.
Radši víc aut s nižší marží
Naše velikost spočívá v tom, že dnes na všech třech trzích prodáváme přes 110 tisíc aut ročně, což znamená celkovou obrátku 220 tisíc vozů – musíte je nejdříve koupit, abyste je mohli prodat. Podstata našeho byznysu a hlavní rozdíl oproti konkurenci tkví v tom, že jsme se už před více než patnácti lety rozhodli výrazně investovat do technologií zdrojování aut. To je alfa a omega celého oboru. Potřebujete zdrojovat auta tak, aby byla likvidní, dobře prodejná a rychle se točila, místo aby vám ležela na ploše.
Lidé si často myslí, že máme třeba u auta za půl milionu 50 tisíc korun profit, jenže při výkupu a prodeji narážíte na přirozený střet zájmů – prodávající chce nejvyšší cenu, vy jako obchodník také, ale kupující logicky požaduje cenu nejnižší. V době internetu mají lidé díky agregátorům a inzerci okamžité srovnání. Pokud tedy chcete auto prodat, musíte mít konkurenceschopnou prodejní i výkupní cenu.
Co to znamená? Musíte pracovat s minimální marží. Já proto na jednom prodejním místě raději otočím pět aut s nižší marží, která mi ve výsledku přinesou vyšší profit, než tam mít jedno auto s vysokou marží, které mi na ploše bude stát měsíc.
Nejprodávanější fenomén
Je zajímavé, že v top desítce našich bestsellerů je dnes už pět Škodovek. Patří sem pověstná Octavia v kombíku, Fabia a Superb, který se posunul na třetí místo, což je docela velký skok. V první desítce jsou i Kodiaq a Karoq, což potvrzuje, že obrovským fenoménem posledních let jsou vozy SUV. V první desítce si drží stabilní pozici také Hyundai i30, Kia Ceed a dva Volkswageny – Passat a Golf.
Nejsme podvodníci
Jedna z nejtěžších věcí pro mě v začátcích byla – teď už to sice beru úplně jinak, protože se to tisíckrát potvrdilo – střet s realitou. Našemu byznysu jsem velmi věřila, viděla jsem, že je kvalitní, a najednou čelíte předsudkům, že jsme podvodníci, co stáčejí auta. Měla jsem obrovskou tendenci to neustále vysvětlovat, obhajovat a popisovat, jak přísné kontroly máme a co pro to všechno děláme.
Nejtěžší pro mě bylo, když mi sami zaměstnanci říkali, že se stydí přiznat, že pracují v „Áčkách“. Bylo složité změnit vnímání a smířit se s tím, že když se stane chyba, není to systémová věc. Při pěti tisících zaměstnancích se prostě občas stane, že si někdo zkrátí cestu a zákazníkovi zalže. Ale rozhodně to není tak, že bychom to takto nastavovali jako náš byznys model.
Z call centra až na vrchol
Musela jsem se všechno naučit od píky. Začínala jsem na call centru, což byla moje specializace při nástupu, protože jsem s tím už měla nějakou zkušenost. Postupně jsem prošla přes lidské zdroje, IT a řízení celého byznysu až k vedení společnosti jako celku. I proto mě práce nikdy nepřestala bavit. Navíc nedokážu dělat věci, které by mě vnitřně sžíraly.
Náročný moment přišel ve chvíli, kdy nás vlastnil polský private equity fond. Několikrát se nás pokoušeli prodat. V jeden moment tak řídíte firmu, připravujete ji na prodej, a do toho přijdou vnější vlivy jako covid a následně válka na Ukrajině. Tehdy už toho bylo tolik, že jsem občas neviděla světlo na konci tunelu. Prodej se nedařil a fond se navíc namlsal tehdejším úspěchem online byznysů.
Chtěli nás pozicovat jako technologickou firmu a očekávali za nás naprosto nereálná „house numera“. To už pro mě bylo úplné sci-fi. Přesto jsem neuvažovala o odchodu. Chtěla jsem prodej dotáhnout a tuto kapitolu úspěšně uzavřít. To, že nás nakonec koupil Daniel Křetínský, mi vlilo novou krev do žil. Veškeré plány na to, že firmu někomu přenechám, najednou vzaly za své.