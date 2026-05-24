Gastroprůvodce po okolí Národní třídy. Tady jsou ty nejlepší bary a ráj pro masožrouty i milovníky věnečků
Národní třída a její okolí, to není jen Národní divadlo, ale taky Forbína, Alma Bar nebo Hemingway a spousta dalších skvělých podniků.
Národní třída je chlouba Prahy a taky jedna z našich nejznámějších ulic vůbec. Stinnou stránkou toho je, že je taky plná turistů a ne vždy lákavých míst pro lokály. I tak ale přímo na ní nebo v jejím okolí najdete spoustu zajímavých podniků, které by neměly uniknout vaší pozornosti. Které to jsou? To se dozvíte v dalším díle našeho gastronomického průvodce, který vzniká ve spolupráci se společností Storyous.
Věnečky Janeček
Věnečky jsou zákuskový evergreen, ty od Romana Janečka ale dokazují, že může jít o velice vytříbenou záležitost. Dělá je ve formě lákavých jednohubek, sladké i slané a v nečekaných příchutí, aktuální limetka se třeba nese v duchu Piña colady. Všechny je můžete ochutnat v jeho malém butiku v Pštrossově ulici.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Patê
Podnikaví bratři Khanh a Giang Ta loni na Národní třídu přestěhovali své Tato a hned vedle o pár měsíců později otevřeli také pekárnu. V ní snoubí Vietnam s Francií a servírují jak vietnamské bagety Bánh mì nebo sendviče v japonském shokupanu, tak i svoje verze laminovaných koláčů. Třeba s lichi.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
La Donuteria
Ve Spálené ulici najdete malý franšízový obchůdek, jehož jméno mluví za vše – prodávají se tu donuty. A taky kafe. Nadýchamé a bohatě zdobené koblihy si můžete dát v neustále se proměňujících kombinacích a napečeno je jich vždycky tak akorát, takže jsou i lahodně čerstvé.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Myšák
Ve Vodičkově ulici můžete zase zajít do výstavní cukrárny ze sítě Ambiente, která se odkazuje k tradičním českým zákuskům a dalším laskominám. Tahle pobočka sice byla v Praze první, v posledních měsících ale dostala hned dva sourozence – malý bufet v Holešovické tržnici a doslova před pár dny i prostor na Pražském hradě.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Chocafé
V Chocafé uvidíte čokoládu, ať se podíváte kamkoliv, ne nadarmo ji má tenhle podnik v názvu. Místní specialitou je 40% belgická čokoláda a dát si ji můžete ve třech variantách – jako čokoládové fondue, nápoj nebo jako nejrůznější výtvory.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Café Jericho
Někdejší literární kavárna Nakladatelství Lidové noviny stále žije příjemným, intelektuálně vytříbeným duchem, doprovází ho ale i nevtíravou gastronomickou nabídkou. Večerům vládne klasika jako utopenci, nakládaný hermelín nebo smažák, obědům ale o dost zajímavější jídla jako lilková parmiggiana, miso fazolová polévka nebo houbové ragú.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Knedlín
Že jsou knedlíky a knedlíky, se můžete přesvědčit kousek od Máje v Knedlínu. Kulaté štěstí tu mají v tolika sladkých a slaných variantách, že nebudete vědět, kde začít. Všechny jsou z bramborového těsta, dovnitř si ale můžete dát třeba jablka, maliny, čokoládu nebo taky ratatouille či hovězí burrito.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Crème de la Crème
Zmrzlinový butik Jana Hochsteigera asi není třeba představovat, ostatně fronty před jeho pobočkou na Národní třídě mluví za vše. Vystát je se ale vyplatí. Kdybyste si chtěli trochu pomoct, můžete zkusit zajít o kousek dál směrem na Staromák do Angelata, bude to tam ale podobné.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Coffee and Riot
Hipsterskou kavárnu s výběrovou kávou a vymazlenými jídly, jako je třeba ovesná kaše s bílou čokoládou, kardamonem, arašídovým máslem, grilovaným banánem, ořechy a semínky, najdete v Opatovické ulici. Stojí za ní Petr Zenkl a místní duch věrně odpovídá svému dvouslovnému názvu.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Strada del vino
Ve stejné ulici jako Věnečky Janeček najdete i vinárnu, která na první pohled vypadá poměrně tuctově, uvnitř se ale skrývá útulné místo se skvělým italským vínem a něčím malým k zakousnutí. Až si tu objednáte, nebudete se stačit divit, jak rychle začne čas utíkat.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Lola
Kousek od Mánesa sídlí pro změnu kousek Španělska – v jednom ze střípků hispánského království Juana Cruze. Lola je tapas bar, který k lákavým drobným pochoutkám ze všeho nejraději servíruje taky vermut. Zvlášť v létě je to neodolatelná kombinace. Loni se hned vedle objevil i sesterský podnik Lolyta, ten už je ale minulostí a na jeho místě se chystá nová kavárna.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Hemingway Bar
Barová legenda sídlila dlouho v ulici Karoliny Světlé, loni se ale přenesla na druhou Národní třídy do Opatovické. Je tu větší, vzdušnější a funguje tady i kuchyň zaměřená na kubánské a další Karibikem inspirované speciality. Drinky jsou pořád skvělé a duch bonvivánství Ernesta Hemingwaye všudypřítomný.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Forbína
Znalci divadla vědí, že forbína je označení pro část jeviště. A znalci barů vědí, že je to jaké podnik vedle kavárny Slavia, kam si můžete zajít na drinky inspirované hrami z naproti stojícího Národního divadla. Kromě toho, že jde o jeden z nejlepších barů v Praze, tu tak ke každé objednávce dostanete i malý kulturní zážitek.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
U Bříšků
Kavárna šmrncnutá starou dobrou hospodou z vašich studentských let je novým projektem party, co stojí za štvanickým Baden Badenem. V lehce strohém interiéru si dáte pivo, kafe a pár drinků, atmosféra je tu ale víc než bohatá.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Minus One
V rámci procházky po barech byste měli zavítat i do stále relativně nově otevřeného hotelu W na Václavském náměstí. V jeho podzemí totiž sídlí Minus One, který si pohraje nejen s vašimi chutěmi, ale i dalšími smysly.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Branická Formanka
Ano, tahle hospoda není žádné gastronomické terno, dost možná tady ani nic k jídlu nenajdete, jde ale o jedno z mála míst, kde dostanete točený braník. A k tomu pořádnou porci starousedlické sousedské atmosféry. Pokud se tedy odvážíte vejít dovnitř. Ale jestli chcete osvědčenou, patřičně ošetřenou Plzeň, zajděte hned vedle do Lokálu U Jiráta.
Isaac’s BBQ
Isaac Starobin je Newyorčan, který se v Praze etabloval s burgery, jež připravoval pod značkou Dirty Dog. A pak k nim přidal svou vysněnou masovou restauraci. V ní servíruje jak barbecue klasiky, tak i jídla, ve kterých popustí uzdu své fantazii, a to je teprve paráda. Vyrazte sem s patřičně prázdným břichem a vyzkoušejte i místní koktejly.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Seven North
Nenápadnou izraelskou restauraci najdete v hotelu Sir v Náplavní ulici. Když sem ale zaplujete, nebudete se stačit divit. Koncept, který se osvědčil už ve Vídni, stojí na sdílení jídel, jež kombinují středomořskou, francouzskou či italskou kuchyni. Prim v nich hraje zelenina a ryby a přímočaré chutě, servíruje se na papírový ubrus a je to zážitek se vším všudy.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Alma
Gastronomický hub Vojty Václavíka asi netřeba představovat. V ulici V Jirchářích najdete jak kavárnu, tak restauraci, wine bar i klasický bar, stejně jako eventový prostor i obchod s vínem. Vše prostupuje místní, jasně identifikovatelný duch (hádejte, co ve španělštině znamená alma) a ať už vyzkoušíte jakoukoliv část, většinou neuděláte chybu. Místnímu baru navíc vládne Pavel Sochor, který ho dostal na seznam těch nejperspektivnějších na světě.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Pork’s Vodičkova – tip Storyous
Ve Vodičkově ulici najdete úplně první McDonald’s, který v Česku otevřel, my ale doporučujeme zajít o kousek dál, do restaurace Pork’s, která se specializuje na něco úplně jiného, a sice vepřová kolena a další speciality z vepřového. K tomu Plzeň a nic víc není potřeba.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Špejle
Co všechno se dá jíst na špejli? V podstatě všechno, kromě omáček. Už nějakou dobu to dokazuje pražská Špejle, která před časem k původní restauraci v Jindřišské přidala i o něco větší prostor na rohu Palackého a Jungmannovy. Větší důraz se tu klade na víno a své místo tu má i DJský pult.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Bjukitchen
Kdo naopak stojí o bezmasou kuchyni, může na stejné ulici zajít do bistra Báry Karpíškové. Nejenom, že se tu spotřebovává výhradně zelenina, ale ještě se spotřebovává maximum jejích částí a občas se budete divit, co všechno se dá vymyslet. Na odlehčení je to jedno jedno z nejlepších míst, kam v Praze zajít.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Takumi
Takumi je japonský ramen bar a jeho zdejší pobočku najdete v zadní části Quadria, takže je i s výhledem na otáčivého Kafku. Vedle spousty ramenů můžete vybírat z několika dalších japonských specialit – od gyoza knedlíčků přes smažené kuře kaargae po rýžové misky donburi.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Gran Fierro
Další tip pro milovníky masa a další podnik z království Juana Cruze je pocta argentinskému kultu grilovaného masa. Hlavní ingrediencí je tady oheň a vedle parádních steaků, vína a empanadas si tu pochutnáte i na koktejlech.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Meat Vandals
Pokud máte radši maso v sendvičích, zkuste projekt Vlastimila Pavlici a Martina Zvěřiny, kde si dáte hovězí pastrami nebo trhané kuřecí a vepřové, v bulce nebo na hranolkách, s kopou lákavých obloh, ale taky burgery a v akcích i langoše. Je to fast food, ale opravdu dobrý.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
The Nest
Asijské kuchyně není nikdy dost. A té, která vzniká v moderním hávu, už vůbec ne. V Nestu přesně takové místo najdete. Menu má sice jen několik položek, i tak ale budete chtít ochutnat nejspíš všechny.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách | Storyous family
Parzival
Parzival byl rytíř kulatého stolu – a taky jeden z mála, který své hledání svatého grálu přežil. Právě proto si michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jeho jméno zvolil do názvu svého pražského fine diningu, kam můžete zajít objevit jeho cestu za hledáním kulinářského zenu. Anebo si sem nově o víkendu prostě skočit na brunch.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Taro
Pokud jste ještě nebyli ve vymazleném fine diningu bratrů Giang a Khanh Ta, měli byste to co nejdřív napravit. Doopravdy. Nejen proto, že jejich jídlo skvěle chutná, ale proto, že atmosféru jako v Taru jen tak někde nezažijete. Je příjemně uvolněná, kuchařům koukáte pod ruce a nestojí to svět.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
V Zátiší
Dost možná nejstarší pražská fine diningová restaurace slaví letos 35 let a má tak mimochodem i menu, které se vrací k jejím nejvyhlášenějších pokrmům. V Zátiší se už ale nějakou dobu úspěšně modernizuje a se šéfkuchařem, který si prošel televizní show Hell’s Kitchen, ukazuje, jak všelijak může vypadat současná „slovanská“ kuchyně.
Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Nalákali jsme vás k návštěvě centra, nebo byste se radši porozhlédli někde jinde? Gastronomické průvodce chystáme i pro další části Prahy, zatím se můžete podívat, kam bychom vás vzali na Letné, co doporučujeme v Holešovicích, v profláknutém Karlíně nebo ve stále zajímavějším okolí Jiřího z Poděbrad. A pokud vás zajímá, co se kde děje a jaké nové podniky se otevírají, tak odebírejte náš newsletter Deli.
Partnerem článku je Storyous.