Strojek, co mění život plešatým mužům. Zahoďte žiletky a vypusťte na hlavy ohebné rotující frézky
Půlhodinové holení hlavy u zrcadla je přežitek. Otestovali jsme speciální strojek a rovnou ho doporučujeme všem, kteří tuto vychytávku ještě neznají.
Je to už pár let, co mi jeden známý ukázal speciální holicí strojek na hlavu a pro mě se z toho stal naprostý game changer. Sám už si vlastně ani nepamatuju, jak jsem si hlavu holil předtím. Od té doby tuhle vychytávku doporučuju všem plešatým kolegům. Je to super jednoduchá záležitost, která vám ušetří hromadu času. A když se mi nedávno dostala do rukou nová vlajková loď od Philipsu, který si chce v této oblasti uzmout část trhu, zajímalo mě, zda se případně vyšší investice může vyplatit.
Pro plné pochopení musíme trochu do historie. Být dohola totiž dřív znamenalo docela zdlouhavou rutinu. Buď jste u zrcadla opatrně manévrovali manuální žiletkou, což sice znamenalo absolutně hladkou lebku, ale taky to sežralo spoustu času, vyžadovalo to pěnu a hlavně to neslo riziko, že si na hlavě nebo na krku vyrobíte nepěknou památku. A normálním strojkem na vlasy nebo na vousy prostě kulatou hlavu nikdy snadno a efektivně neoholíte.
Vše změnil příchod specializovaných strojků do dlaně. Pokud jste s nimi ještě neměli tu čest, zapomeňte na klasickou rovnou břitvu nebo planžetu, jakou znáte z běžných zastřihovačů. Tyhle mašinky se skládají z několika drobných, kulatých rotujících frézek, které se naklánějí ve všech směrech, aby dokonale kopírovaly nerovnosti lebky.
Neberete je navíc do ruky klasicky za rukojeť, ale prostrčíte prsty mezi holicí hlavu a tělo strojku. V praxi to znamená, že nepotřebujete žádné zrcadlo, protože dlaní, v níž máte „ukryté“ samotné frézky, pak akorát přirozeně jezdíte po hlavě a holíte. Cítíte přitom, kde ještě nějaké to strniště zbylo. Nebo to jen rychle zkontrolujete druhou rukou a jedete dál.
Aby to celé takhle fungovalo, je klíčové nastavení a fungování samotných frézek. Můj předchozí Remington RX7 jich měl pět, a tak jsem si na začátku říkal, jestli tu ta jedna uprostřed nebude chybět, protože Philips Head Shaver Pro 9000 má jen čtyři. Rychle ale pochopíte, že na počtu vůbec nezáleží. I čtyři hlavy na plovoucí základně se dokážou skvěle přizpůsobit různým záhybům, na které na hlavě narazíte.
U Remingtonu jsem si zároveň mohl přepínat rychlosti, ale tu pomalejší jsem vlastně nikdy nepoužíval. U Philipsu sice rychlost manuálně nezměníte, ale je to jedno, protože za vás vše ovládá chytrý senzor, který si sám víc než stokrát za vteřinu hlídá hustotu porostu. Když najedete na hustší místo, strojek automaticky zabere, aby se nezasekl a netahal vás za vlasy.
Vedle absolutní jednoduchosti samotného holení je na tomto konceptu zásadní také naprostá absence nepořádku. Když se holíte normálním strojkem, padá to všude. Philips i další podobné strojky mají pod břity komoru, která odstřižky rovnou zachytává. Můžete se tak holit v obýváku u televize nebo klidně ráno v autě cestou na schůzku. Samotné čištění je pak také velmi snadné.
Při každodenním provozu stačí strojek vyklepat, maximálně ho vzít štětečkem nebo opláchnout pod tekoucí vodou. Bývají, a ten od Philipsu nevyjímaje, plně voděodolné, a tak se s nimi lze holit i ve sprše. A když chcete udělat důkladnější údržbu, celá hlavice se dá poměrně snadno rozebrat na jednotlivé frézky. V rozebrání, vyčištění a následném složení mi přišlo provedení Philipsu třeba proti Remingtonu o něco jednodušší.
Nejvyšší řada Philips Head Shaver Pro 9000 má navíc v balení (spolu se zrcátkem) i jednu specialitu – čisticí nádobu. Napustíte do ní vodu, strojek do ní vložíte, na minutu ho zapnete a on se perfektně pročistí sám. Je to samozřejmě věc, bez které byste se obešli a dá se to simulovat i v obyčejném kelímku, ale pokud vám nevadí další kus plastu v koupelně, tak nemusíte nic řešit. Navíc tam můžete strojek rovnou odkládat.
Stejně tak nemusíte řešit baterku, i při každodenním používání vydrží dlouhé týdny. Prostě jen občas mrknete na kontrolní diodu. Bez problémů si tak strojek můžete vzít na dovolenou a žádnou kabeláž vůbec nenosíte. A to je pro mě obrovské plus z jednoho prostého důvodu: v balení totiž nenajdete adaptér do sítě a proprietární napájecí kabel má na jedné straně dnes již skoro archaické USB-A. Kdo stejně jako já vyžaduje už jen USB-C, pochopí, o čem mluvím.
Pokud jste dosud s holicími strojky na hlavu neměli zkušenost a doteď jste si říkali, kde je ten háček, tak jeden tu skutečně je. Pokud jste zvyklí na absolutní, zrcadlovou hladkost po poctivém mokrém holení žiletkou, tak vás zklamu. Na pohled je sice vše perfektní a čisté, ale když si přes hlavu přejedete rukou proti srsti, cítíte jemnou texturu. Pro někoho to může být nepřekonatelný problém, pro mě je to naprosto přijatelná daň za obří úsporu času a nulové podráždění.
Skutečným pionýrem celé kategorie specializovaných strojků na hlavu je značka Skull Shaver. Právě ta kdysi přišla s oním ikonickým tvarem, kdy strojek vsunete přímo mezi prsty a hlavu jím díky skvělé horizontální ergonomii v podstatě jen naslepo hladíte. Z velkých značek ho následoval Remington a teď se do této kategorie pustil také Philips.
Zatímco Remington místo rukojeti mezi prsty vsadil na kompaktní držák, který také velmi pohodlně padne do dlaně, Philips se rozhodl využít vlastní modifikaci designu umožňující prstům strojek pohodlně „obejmout“, aby neporušil stávající patenty průkopnického Skull Shaveru. I zkušenost s Remingtonem byla velmi příjemná, ale jakmile si zvyknete na tento typ úchopu, už si nechcete hlavu holit jinak.
Pokud chcete levnější variantu a mít vše v jednom, je tu Remington RX7. Za zhruba dva tisíce vás oholí dokonce možná nejrychleji a má i integrovaný zastřihovač (který se může zejména na cestách, když spolu nemáte žádné jiné vybavení, hodit), ale je to plastový hlučný dravec, který se s kůží moc nemaže. Na širším cenovém spektru sedí pionýr Skull Shaver Pitbull, kde záleží, jaký model vyberete.
Cenově se pohybujete zhruba od dvou a půl až klidně do šesti tisíc korun, kdy platíte za kultovní status v komunitě a originální patentovaný design s dokonalým úchopem, který má i dvě drážky na zasunutí prstů. V Česku ovšem není tak snadno dostupný. A pak je tu nový Philips Head Shaver Pro 9000, který s cenovkou kolem tří tisíc korun představuje zlatou střední cestu.
Břity ze švédské oceli a chytrý senzor z něj dělají pro mnoho hlav tu nejšetrnější mašinu pro citlivou pokožku. Zároveň vás jistě trkne do oka levnější pětková série, která nemá zrcátko, nádobu ani cestovní pouzdro (to však stejně vzhledem k jeho neskladným rozměrům považuju za nepraktické). Jenže nemá ani sadu náhradních čepelí, které samy o sobě stojí skoro tisícovku. Pokud tedy strojek budete využívat dlouho, nakonec se vám investice vrátí.