Má cenu na metro či tramvaj běžet? Česká aplikace ukáže, jestli ještě stíháte, nebo můžete v klidu počkat
Prošel 61 zastávek a stopoval, jak dlouho mu trvá chytit metro. Dnes s kolegou vyvíjí aplikaci, která už zdaleka není jen pro Pražáky a míří do světa.
Zhruba před sedmi lety se ve volném čase studenta právnické fakulty a vývojáře Ondřeje Korola odehrával poněkud podivný rituál. Místo aby trávil čas v univerzitní knihovně, na brigádě nebo venku s přáteli, systematicky projížděl celou síť pražského metra. Na každé z 61 stanic vystoupil, vytáhl stopky a měřil, jak dlouho trvá dostat se z ulice až dolů na nástupiště. Krokem, svižnou chůzí i během. Třikrát, každou stanici zvlášť. Háje, Letňany, Zličín, Depo Hostivař, zkrátka všechny stanice bez výjimky.
„Vždycky mi vadilo, jak zdlouhavé je najít si přesný čas odjezdu metra,“ vysvětluje dnes prostý impuls, který ho přiměl k mravenčímu sběru dat. Právě ta se následně stala základním stavebním kamenem aplikace Metroji, na níž v té době pracoval vyloženě pro radost. Její kouzlo tkvělo v naprosté přímočarosti. Skrze jednoduché rozhraní a smajlíky dokázala okamžitě napovědět, zda má smysl na metro ještě běžet, nebo už je lepší si počkat až na další spoj.
Postupně se k Metroji přidalo Tramoji, které se zaměřilo i na dopravu na povrchu. V té době už na projektu Korol nepracoval sám, ale spolu se svým kamarádem Danielem Pecherem. A z původně osobního experimentu se stala aplikace nejen pro nadšence: zrodila se první verze služby, kterou dnes uživatelé znají pod názvem Catch.
Když v roce 2021 vypustili aplikaci do světa, očekávali, že ho budou používat maximálně oni sami a několik jejich přátel. Jenže aniž by investovali jedinou korunu do propagace, aplikaci si začaly každý den otevírat stovky lidí. Korola to nabilo novou energií. Po dvou letech kariéry ve startupech zaměřených hlavně na využití umělé inteligence při péči o duševní zdraví si prý prošel „šílenými měsíci, kdy jsem neměl ani na nájem“.
A tak si řekl, že aplikace, kterou původně vytvářel bez větších ambicí, by nakonec mohla vést k zajímavé příležitosti. Přesvědčoval proto Pechera, aby se do projektu pustili naplno. „Koukej, my tak trochu omylem postavili fungující věc se stovkami nadšených lidí, kteří ji používají. Co když přidáme další města a posuneme to na další úroveň?“ vzpomíná, jak kamaráda přemlouval k velké životní změně.
Daniel Pecher ho nakonec poslechl a koncem loňského roku podal výpověď v agentuře, v níž dříve pracoval. Netrvalo dlouho a ještě v zimě vypustili do světa zbrusu novou, přepsanou verzi Catche. Nově s plným pokrytím Brna, Olomouce, Liberce, Plzně a dalších českých měst.
Aplikace Catch pomocí GPS sleduje polohu uživatele a bez nutnosti cokoliv zadávat okamžitě ukáže, jaké spoje odjíždí z nejbližších zastávek, a to včetně reálného zpoždění. Data pro Prahu zajišťuje platforma Golemio, jinde si autoři informace shání skrze přímé napojení na jednotlivé dopravní podniky. Kvalitu dat přitom duo bere jako prioritu.
Každou noc systém automaticky ověřuje správnost odjezdů, mimo jiné porovnáním s lokálními oficiálními aplikacemi. K tomu nově využívají interní nástroje s umělou inteligencí, které pomáhají odhalovat nesrovnalosti a upozorňovat na ně. V Česku si tak Catch poradí i s malými obcemi a méně frekventovanými zastávkami.
„Každý den od vydání nám napsalo pět až deset lidí, abychom přidali jejich město. Ať už větší jako Ostrava a České Budějovice, nebo klidně malé vesničky jako třeba Bezuchov, kde žije 186 lidí,“ popisuje Pecher. A zatímco základní verze aplikace zůstává zdarma, za 36 korun měsíčně mohou uživatelé odemknout prémiové funkce a zároveň podpořit další vývoj.
Předplatné zahrnuje například podporu Apple Watch, widget s odjezdy přímo na ploše telefonu či přehled oblíbených zastávek. Za prvních pět měsíců si ho pořídilo přes 800 uživatelů z více než 15 tisíc měsíčně aktivních. Dosavadní obrat aplikace tak autoři počítají na částku kolem 375 tisíc korun.
Jedním z výraznějších limitů zatím zůstává absence kompletního plánování tras, i když základní vyhledání aplikace umožňuje. Nicméně kdo neví, jak se dostat z bodu A do bodu B, bude i nadále sahat po Google Mapách nebo jiných podobných aplikacích. Catch totiž cílí spíš na každodenní rutinu, situace, kdy svou trasu už znáte a potřebujete jen rychle zjistit, kdy vám jede spoj.
„Cestování MHD je z velké části habituální: lidé jezdí stejné trasy klidně několikrát denně. Naším hlavním cílem je dát uživatelům nejrychlejší možný přístup k odjezdům, kdekoli, na jedno kliknutí,“ vysvětluje Korol. Domácí úspěch dvojici povzbudil i k zahraniční expanzi. Zaměřili se především na trhy, kde jsou dobře dostupná dopravní data a zároveň není příliš silná lokální konkurence.
V březnu tak spustili Stockholm, v dubnu následoval New York a Chicago a nedávno přibyl také Amsterdam, Budapešť, Berlín a Curych. V jejich plánech figurují také San Francisco, Boston, Sydney nebo Tokio, z Evropy pak Barcelona či Vídeň. Paradoxně se ale mezi prioritami zatím neobjevuje sousední Slovensko. Byť by ho vývojáři rádi začadili, získat kvalitní data pro tamní města bývá podle nich složitější než třeba pro vzdálené Chicago.
Teď autoři také hledají externího investora. Aplikace sice už dnes generuje příjmy a dosud rostla z vlastních zdrojů, ale do budoucna Korol a Pecher plánují pokrýt stovky měst po celém světě a rozšířit funkce. Uživatel by se například mohl aplikace zeptat, a to třeba i hlasem, co mu jede nejblíž, jak se dostane domů nebo kde koupí lístek. Catch by se tak posunul směrem k jakémusi AI průvodci pro každodenní cestování.