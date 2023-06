O tom, že americké úřady zesilují tlak na kryptoměnový svět, se mluví už několik měsíců. V posledních dvou dnech ale tažení získalo naprosto konkrétní podobu: Komise pro cenné papíry nejprve obvinila z porušování několika zákonů Binance a jejího zakladatele Changpeng Zhaa, v úterý pak velmi podobně vyrukovala proti Coinbase, jejíž akcie se následně propadly. Naopak bitcoin či ethereum překvapivě mírně posilují.

Přesně před rokem začala regulérní kryptozima, jak se říká období, kdy hodnota kryptoměn klesá nebo se drží nízko. V květnu nejprve zkrachoval blockchainový systém Terra a na něj navázaná kryptoměna luna spolu se stablecoinem UST, čímž se fakticky vypařilo až šedesát miliard dolarů. Zkraje června pak explodovala i kryptobanka Celsius a zmizelo přes deset miliard dolarů. V nadcházejících měsících následovaly další pády – a vše vyvrcholilo spektakulárním výbuchem burzy FTX.

Americká vláda jakoby se snažila tuto vzpomínku oživit, respektive nenechat kryptozimu odeznít, a tak vystupňovala kampaň proti dvěma největším hráčům na kryptoměnovém trhu v USA: proti burzám Binance a Coinbase. Oboje viní z téhož – prý poskytovaly i služby, na které neměly oprávnění, a mimo jiné nabízely tokeny, které byly ve skutečnosti jen převlečenými akciemi. To je něco, na co jsou kontroloři z Wall Street hodně hákliví.

Paradoxní je, že šéfem Komise pro cenné papíry, známé pod zkratkou SEC, je Gary Gensler, který měl ještě relativně nedávno pověst muže s vcelku střízlivým a vstřícným pohledem na krypto – komunita si od něj slibovala, že by v něm na klíčový post hlavního finančního hlídače mohl nastoupit někdo, kdo nevnímá bitcoin a spol. jako zlo. Zatím to vypadá, že to byl mylný předpoklad.

O co přesně v kauzách Binance a Coinbase jde? Že obě firmy SEC prošetřuje, se vědělo už dlouho. A vlastně nejen SEC, hlavně v případě Binance je zájem mnohem širší a aktivity společnosti zkoumají i další úřady včetně obchodní komise a detektivů z FBI. To, co Genslerovi experti, Coinbase, ale vlastně i Binance vyčítají, je, že se neregistrovaly jako klasické burzy. Proč? Protože se na platformách obchodovalo s aktivy, které – tvrdí burzovní komise – vykazují všechny znaky cenných papírů. A jmenuje například známé kryptoměny Cardano, Solana či Polygon.

„Je to výsledek dvouletého úsilí Garyho Genslera přesměrovat pozornost od těch, kteří tokeny vydávají, k platformám, které s nimi umožňují obchodování,“ píše Dave Michaels z deníku The Wall Street Journal. A připomíná, že SEC už v březnu Coinbase varovala, že na ni chystá žalobu. I přesto, že se tento krok čekal, akcie stejně zareagovaly prudkým poklesem o 17 procent. Coinbase ani její zakladatel Brian Armstrong se ke kauze zatím nevyjádřili.

Podle úředníků se Coinbase i Binance dopustily nejen prohřešků ve vztahu k vládním institucím, ale i ve vztahu ke svým klientům. Logicky jim totiž neposkytovaly tolik informací, kolik by bylo třeba, kdyby obchodovaly s akciemi. Ale v případě Binance je žaloba přece jen závažnější – Gensler a spol. totiž společnost viní, že prostředky svých klientů v řádu miliard dolarů vyváděla do jiné firmy, která byla pod plnou kontrolou Changpeng Zhaa.

Jde o podezření, které v případě Binance létalo už nějakou dobu vzduchem a na které upozorňovali mnozí znalci finančního světa – a stejně jako u Coinbase i u Binance se kroky regulátora očekávaly. V bankovnictví je něco takového nemožné právě kvůli striktním regulacím a „neprostupné“ zdi mezi klasickými úložkami na bankovních účtech a investičními účty. A nepřichází do úvahy, aby si banka peníze klientů posílala někam jinam a riskantně je investovala.

Mimochodem toto byl modus operandi, na který do značné míry dojela kryptoburza FTX a její šéf Sam Bankman-Fried. Právě na jejich pádu se přitom Binance hodně přiživila. Co se hlavních kryptoměn týče, ty zatím na vlnu negativních zpráv reagují překvapivě klidně. Podle dat serveru Coingecko posílily bitcoin za posledních čtyřiadvacet hodin o více než dvě procenta a ethereum o 2,6 procenta.