Analyzovali 22 tisíc fondů a investorů. Mezi crème de la crème se zařadili i Češi
Některé fondy podpořeným startupům dokáží přinést vyšší hodnotu než jejich konkurenti. Právě na ty se podíval analytický portál Dealroom.
Jen čtrnáct z tisícovky startupů, které naberou investici od venture kapitálových fondů, dosáhne tržby přesahující sto milionů dolarů, tedy něco přes dvě miliardy korun. A jen dvanáct z tisíce startupů podpořených VC investory se stane magickým jednorožcem, což znamená, že jeho hodnota přesáhne jednu miliardu amerických dolarů. Některé fondy přitom nadějným projektům na této cestě dokáží pomoct více než jejich konkurence – právě takové ve své analýze ukázal portál Dealroom. A mezi těmi nejlepšími je i český zástupce.
Dealroom dlouhodobě sleduje přibližně 25 tisíc investorů po celém světě, kromě venture kapitálových fondů jde o akcelerátory či třeba sítě tzv. andělů. V analýze, kteří z nich patří mezi naprostou špičku, pak sleduje výkon jejich portfolia, zjednodušeně řečeno z kolika jimi podpořených startupů se stanou zmiňovaní jednorožci, kolik firem dokáže přesáhnout hranici 100 milionů dolarů v tržbách i to, kolika z nich se podaří dosáhnout tržeb na úrovni 25 až 100 milionů dolarů.
„Analyzovali jsme aktivitu více než 22 tisíc investorů a u každého investora jsme podrobně zkoumali jeho schopnost vybírat startupy a podporovat je tak, aby dosahovaly vynikajících výsledků,“ píše Dealroom ve své studii, kde odhaluje tzv. Power Law Investors za rok 2025. Mezi 2,5 procenta nejlepších v rámci regionu EMEA (Evropa, Blízký východ a Afrika) se pak zařadil i český fond Credo Ventures.
Credo Ventures začalo fungovat v roce 2011 a řadí se mezi průkopníky venture kapitálu v Česku i v našem regionu. Aktuálně již investuje prostředky ze svého čtvrtého fondu a mezi nejlepší investory se nezařadil poprvé. Mezi jeho výrazně povedené „sázky“ patří například startup UiPath, jenž se postaral o do té doby vůbec největší úpis technologických akcií na burze, či třeba londýnský ElevenLabs s polskými zakladateli a aktuální hodnotou přes 80 miliard.
„Díky tomu, že fungujeme tak dlouho a máme track record, máme neférovou konkurenční výhodu,“ popsal nedávno jeden ze zakládajících partnerů Creda Ondřej Bartoš, když jsme s ním strávili čtyři hodiny v autě na D1 z Prahy do Brna. „Měli jsme prostě štěstí, že jsme začínali v ideálním čase. Když se investování do startupů stávalo zajímavým, a to mediálně i finančně, už jsme byli na trhu, navíc ve výjimečné době cloudu a SaaS (software jako služba, obvykle na bázi předplatného) byznys modelu,“ doplnil.
V rámci analýzy Dealroomu se pak kromě investorů do top výběru zařadil i další hráč. „Pokud se podíváme na jednorožce a valuace, toto jsou společnosti se solidními základy – v regionu EMEA dosud vzniklo více než 700 ‚plnokrevných‘ startupů,“ píšou analytici s odkazem na firmy, které již přesáhly hranici 100 milionů dolarů v tržbách. „Zde je sto nejlepších, které stojí za to sledovat právě teď,“ pokračují – a mezi nimi se nachází i český jednorožec Mews zakladatele Richarda Valtra.