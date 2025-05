Aplikace učí děti skládat hudbu, měří i jejich zlepšování. S vývojem pomohli známí muzikanti

Projekt Melodica vznikl na Pedagogické fakultě UK a cílí na opomíjenou část vzdělávání – na hudební výchovu, kterou chce dostat do 21. století.

Univerzita Karlova se spojila s vývojovým studiem WERC 2040 a vytvořili aplikaci Melodica, která má ambici posunout výuku hudební výchovy na českých školách. Program učí děti nejen vnímat a tvořit hudbu, ale zároveň dokáže jejich dovednosti průběžně hodnotit – a to bez nutnosti internetového připojení. Její tvůrci by se s ní rádi dostali i do zahraničí.

Melodica běží na tabletech, telefonech i počítačích a díky tomu otevírá dveře solidnímu hudebnímu vzdělávání i žákům z menších měst a vesnic, kde dosud chybělo patřičné vybavení. „Hudební výchova byla dlouho na okraji zájmu, ale Melodica ukazuje, že skrze umění lze rozvíjet kreativitu, koncentraci i empatii,“ říká Michal Nedělka z Pedagogické fakulty UK. Na projektu se podíleli i známí hudebníci jako Jan P. Muchow nebo Lenka Dusilová.

Technologicky je aplikace výsledkem několikaletého výzkumu podporovaného Technologickou agenturou ČR. Kombinuje výuku a evaluaci, takže učitelé vidí, jak děti postupují v rytmu, tvořivosti i sluchovém vnímání. „Výzvou bylo vytvořit prostředí, které bude intuitivní pro děti, pedagogicky validní a zároveň technicky stabilní. Výsledkem je modulární systém, který si učitel přizpůsobí podle své třídy,“ dodává Jaroslav Raušer, vedoucí vývoje laboratoře WERC 2040.