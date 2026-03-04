Apple představil nejlevnější MacBook v historii, ze kterého se může stát obří hit. Útočí na levné PC
Je tu MacBook Neo, který lze koupit už za 17 tisíc. Nabízí mobilní čip, hliníkové tělo a hraje barvami. Porazí levné notebooky s Windows?
Lidový Mac je tady. Apple představil svůj nejlevnější přenosný počítač v historii, který se jmenuje MacBook Neo a jeho cena začíná už na 17 tisících korun. Má se stát vstupní branou do jablečného počítačového světa pro miliony uživatelů, kteří dosud spoléhali na nejlevnější stroje s Windows. Právě s nejprodávanějšími PC laptopy střední třídy se Apple poprvé pouští do přímého souboje. Dosud této oblasti dominovaly počítače od výrobců, jako je Dell nebo HP.
Designově se MacBook Neo vrací k barevné hravosti. Celohliníkové tělo vážící jen 1,2 kilogramu přichází ve čtyřech barvách: stříbrné, ruměné, citrusově žluté a indigo. Právě barevná paleta, která se propisuje i do podsvícení klávesnice a tapet, naznačuje, že Apple cílí na mladší generaci a studenty, kteří podobné atributy ocení obvykle více než profesionálové sahající po dražších modelech.
Uvnitř stroje tepe čip A18 Pro, tedy stejná architektura, kterou Apple používá u svých nejvýkonnějších telefonů. Do počítačů dává mobilní čip vůbec poprvé a podle jeho propočtů má být MacBook Neo při běžném procházení webu až o 50 procent rychlejší než nejprodávanější PC s procesory Intel Core Ultra 5. Díky 16jádrovému Neural Enginu má být nejlevnější jablečný notebook zároveň až třikrát výkonnější při úlohách spojených s umělou inteligencí, jako je úprava fotek nebo pokročilé sumarizace textů.
Displej s úhlopříčkou třináct palců využívá technologii Liquid Retina s jasem 500 nitů a rozlišením 2 408 na 1 506 bodů. To je v dané cenové kategorii nadstandard, jelikož levnější konkurenční laptopy často šetří právě na kvalitě panelu a barevné věrnosti. Apple navíc slibuje výdrž baterie až 16 hodin na jedno nabití. „Jsme neuvěřitelně nadšeni, že můžeme představit MacBook Neo, který přináší kouzlo Macu za průlomovou cenu,“ uvedl John Ternus, senior viceprezident hardwarového inženýrství Applu.
Z pohledu konektivity sází Apple na minimalismus a moderní standardy. Neo disponuje dvěma porty USB-C, které slouží pro přenos dat i nabíjení, a nechybí ani klasický sluchátkový jack. Pro videohovory je připravena 1080p FaceTime kamera a soustava směrových mikrofonů. Bezpečnost pak zajišťuje čtečka otisků prstů Touch ID, integrovaná v Magic Keyboard, za kterou je však nutné si připlatit.
Základní cena na českém trhu činí 16 990 korun. Dostanete za ni MacBook Neo v jedné ze čtyř barev, 256GB kapacitu a Magic Keyboard bez Touch ID. Za 19 990 korun je k mání dvojnásobná kapacita a také Touch ID. V obou případech je uvnitř MacBooku Neo 8 GB jednotné paměti a také nabíjecí USB-C kabel, avšak bez napájecího adaptéru, který se v případě potřeby prodává zvlášť. V oficiálním obchodě Applu jsou již všechny modely k dispozici.
Velký důraz klade Apple na ekologii. MacBook Neo je podle firmy „nejvíce nízkouhlíkovým“ MacBookem v historii. Obsahuje 60 procent recyklovaných materiálů, přičemž samotné šasi využívá z 90 procent recyklovaný hliník. Výrobní proces byl navíc optimalizován tak, aby spotřeboval o polovinu méně materiálu než tradiční frézování.