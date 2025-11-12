Apple s japonskou módní značkou povýšil mobil na šňůrce. Za kapsu na iPhone chce téměř pět tisíc
Zatímco podobné šňůrky na mobil stojí v e-shopech pár korun, Apple z nich udělal designový doplněk za tisíce. Prý jde o nový způsob nošení iPhonu.
Apple představil doplněk, který vzbudil pozornost svou cenou i neobvyklým pojetím. Ve spolupráci s japonskou značkou Issey Miyake uvedl iPhone Pocket, textilní pouzdro s popruhem určené k nošení telefonu přes tělo nebo na tašce. Obal v minimalistickém designu z jednoho kusu látky startuje na 150 dolarech (3 100 korun). A to je v porovnání s tím, kolik stojí na internetových tržištích podobné výrobky, výrazný rozdíl.
Apple tak navazuje na svoji dlouhodobou snahu spojovat technologie s módou. Zatímco dříve šlo hlavně o design samotných zařízení nebo doplňků, tentokrát se americká firma pustila do spolupráce, která sahá až do světa textilu. Japonská značka Issey Miyake je známá svým minimalistickým přístupem a inovacemi ve zpracování látek, především typickým důrazem na tvar z jediného kusu materiálu. Právě tento princip se stal základem pro pouzdro z úpletu, který se přizpůsobí tvaru iPhonu a zároveň působí jako módní doplněk.
Pouzdro se vyrábí v Japonsku a má otevřenou strukturu, která dovolí uživateli nahlédnout na displej, aniž by musel telefon vyndávat. Dá se nosit v ruce, připnout ke kabelce nebo nosit přes tělo. K dispozici je ve dvou variantách, kratší v osmi barevných provedeních a delší ve třech. Apple doplněk představil jako limitovanou edici, která bude dostupná od 14. listopadu ve vybraných Apple Storech po světě, například v Tokiu, Paříži, Londýně nebo New Yorku, a také online ve vybraných zemích. Česko mezi nimi ale není.
Reakce po uvedení obalu byly rozporuplné. Část publika ocenila propracovaný design a precizní výrobu, faktem ale také je, že princip nošení telefonu na šňůrce není žádnou novinkou. Vždyť i sám Apple prodává obal na iPhone 17 právě se šňůrkou. Podobné taštičky nebo kapsy se na internetových tržištích dají sehnat za zlomek ceny, často jen za několik desítek korun.
Kratší varianta iPhone Pocket s popruhem stojí 149,95 dolarů (asi 3 100 korun), delší 229,95 dolarů (zhruba 4 800 korun). To je částka, za kterou si lze pořídit například základní model chytrých hodinek Apple Watch SE. I přesto se očekává, že limitovaná edice rychle zmizí z obchodů, podobně jako u jiných netradičních produktů Applu, které se postupem času staly sběratelskými kousky.