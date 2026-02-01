Apple vylepšil svůj nejmíň nápadný gadget. Až ho budete hledat, bude na vás už z větší dálky víc křičet
Druhá generace oblíbeného lokátoru Apple AirTag sází na modernější čip, větší dosah a silnější zvuk. Navenek se prakticky neliší.
Apple po pěti letech oživil svůj nejmenší gadget, na který dost možná spousta lidí zapomněla, že ho vůbec má – i v tom je ale jeho síla. Ačkoliv se na první pohled zdá, že druhá generace AirTagu se od té první příliš nezměnila, tak uvnitř kulatého přívěsku došlo k poměrně významnému technologickému rozvoji, který celý produkt zase o něco vylepšuje. Jak jsme sami otestovali, nejvíce lidé určitě ocení větší dosah a vyšší hlasitost. Není nic horšího, než když své klíče nemůžete najít, protože jsou někde zapadlé, „volají“ vás, ale vy je prostě neslyšíte.
Zvenčí nové AirTagy od modelu z roku 2021 skutečně nerozeznáte. Stále jde o lesklý bílo-stříbrný disk o velikosti většího knoflíku, který váží jen necelých dvanáct gramů. Jediným poznávacím znamením je nápis na kovové straně, který je u nové generace vyveden velkými písmeny. Tady platí, že co funguje, nemá smysl nějak závratně měnit. Klíčové inovace proběhly uvnitř a využití sledovacího přívěsku zase o něco vylepšují.
Uvnitř nového AirTagu tepe druhá generace čipu Ultra Wideband (UWB), který umožňuje preciznější hledání s mnohem větším dosahem. Proti původnímu AirTagu se měl dosah nové generace zvýšit až o padesát procent, což znamená, že by s vámi, potažmo s aplikací ve vašem iPhonu, měl přívěsek začít komunikovat v závislosti na překážkách na vzdálenost kolem patnácti až dvaceti metrů. Signál přitom dokáže projít i skrze zdi nebo stropy, což je velmi vítaný benefit.
A když už dokážete svůj ztracený předmět lokalizovat a přiblížit se k němu, pomůže vám nový silnější reproduktor. Ten má být až o polovinu výkonnější a i podle našich testů je skutečně hlasitější. A funguje lépe i díky tomu, že je tón o něco pronikavější. Funkce přesného hledání lze navíc nově využívat nejen na telefonech, ale také na Apple Watch Series 9 a novějších či Apple Watch Ultra 2 a novějších, kdy hledaný předmět najdete pomocí navigace na zápěstí.
I nadále platí, že Apple u AirTagů sází také na sílu komunity. Každý přívěsek má Bluetooth čip s nízkou spotřebou, který zajišťuje jak stabilnější připojení k vašemu iPhonu a celkově větší dosah, tak zároveň rychlejší spojení se sítí stovek milionů jablečných zařízení po celém světě. Ztracená zařízení lze díky tomu lokalizovat velmi rychle, i když jim zrovna nejste nablízku. Stačí, aby třeba kolem vašich zapomenutých klíčů v parku nebo ztraceného kufru na letišti prošel kdokoliv s iPhonem, a vy okamžitě vidíte polohu na mapě.
Jeden AirTag vyjde na 790 korun, v balení po čtyřech pak na 2 690 korun (670 korun za kus). Pokud ho dosud nemáte, je sáhnutí po druhé generaci jednoduchou volbou, byť u některých prodejců bude první generace k dispozici možná ještě o něco levněji. Rozdíl ale nebude tak závratný.
Pro ty, co už AirTagy nosí v batohu, peněžence nebo kdekoliv jinde, upgrade tak nutný není – zejména pokud neustále neřeší hledání po bytě, ale slouží jim hlavně jako základní dozor. I proto, že díky malé baterii tento gadget vydrží až rok v provozu, a když se vybije, stačí ji jen vyměnit.