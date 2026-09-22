Do Lidlu dorazily levné karty Pokémonů. Lidé vzali regály útokem, obchody proto zavádí nová pravidla
Speciální nabídka levných Pokémon karet v Lidlu rozpoutala po celém Česku nákupní horečku. Řetězec kvůli překupníkům mění pravidla prodeje.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
V polovině září se před českými prodejnami Lidlu ještě před otevírací dobou formovaly fronty nedočkavých zákazníků všech věkových kategorií. Nalákal je leták s poměrně nevšedním příslibem: třídenním prodejem Pokémon kartiček za výrazně výhodnější cenu, než za jakou se běžně prodávají. Regály s nimi pak na některých místech zely prázdnotou už během několika minut a z poklidného nákupu se stal závod o to, kdo se ke kartičkám dostane jako první.
Lidl do akční nabídky zařadil doplňková balení karet Pokémon ze sérií Mega Evolution a Mega Evolution Phantasmal Flames za 119 korun. Vzhledem k tomu, že například na e-shopu konkurenčního Kauflandu vyjde balíček na zhruba 400 korun a na bazarech jej lze sehnat za zhruba 250 korun, není překvapením, že nabídka přilákala tolik lidí.
Průběh akce se na jednotlivých pobočkách lišil a sociální sítě zaplavila vlna kritiky směřující jak na spekulanty, tak někdy i na samotné prodejny. Svědectví se šířila také ve skupině POKÉMON karty – dělej si radost a sbírej CZ/SK. „Prodali tři krabice jednomu dospělému pánovi a děti už jen smutně koukaly,“ popsal situaci v Prostějově na Újezdě jeden z členů. A podobných údajných svědectví bylo více.
Na situaci musel reagovat i samotný řetězec. Podle mluvčí společnosti Ivety Barabášové sice Lidl nastavil limit pěti kusů na osobu, zákazníci ho však různými způsoby obcházeli. „Takto velkou poptávku jsme sami nečekali a překvapila nás,“ uvedla pro CzechCrunch.
Právě proto chystá Lidl pro další podobnou akci změnu. Výhodnou cenu už nezíská automaticky každý u pokladny, ale bude nutné se před nákupem prokázat digitálním kupónem v mobilní aplikaci Lidl Plus. Ten bude fungovat jako jednorázový klíč, zákazník s ním pořídí jen stanovený maximální počet kusů a po načtení u pokladny kupón zanikne, takže na daný účet už druhou slevu nezíská.
Tím by se mělo předcházet právě těm situacím, kdy si spekulanti nosili k pokladně celé krabice nebo se do fronty stavěli opakovaně. „Chceme dosáhnout toho, že se při příští akci dostane na co nejvíce zákazníků,“ líčí Barabášová. Další vlnu prodeje Pokémon karet slibuje řetězec ještě do konce letošního roku, konkrétní termín ale zatím neprozradil. „A následně se zákazníci dočkají Pokémonů v Lidlu i v příštím roce,“ dodává mluvčí.
Obrovský zájem o nabídku Lidlu zapadá do širšího boomu kolem Pokémonů, který letos umocňují oslavy 30. výročí této série. Nostalgie po oblíbené sérii se přitom potkává se zájmem sběratelů a investorů a poptávka po kartách celosvětově dosahuje rekordních hodnot. Důkazem je i to, že se Pokémon stal nejvyhledávanějším pojmem v kategorii sběratelských předmětů na globálním internetovém tržišti eBay a aukční síň Goldin v únoru vydražila vzácnou kartu Pikachu Illustrator za rekordních 16,5 milionu dolarů (zhruba 390 milionů korun).
Vysokou poptávku pociťují i specializované prodejny v Česku. Podle majitele obchodu Komiksan Josefa Chrpy však současný poprask láká především spekulanty usilující o rychlý zisk. „Teď jsme na vrcholu. Lidé trochu blázní a někteří jsou schopní se i postrkovat ve frontě, aby některé balíčky karet získali. I já jsem na prodejně zažil, že mi nové výroční balíčky zmizely téměř obratem z nabídky a lidé se snažili všemožnými triky obejít daný počet kusů na jednoho kupujícího. Ale věřím, že příští rok se trh začne pomalinku uklidňovat a odehraje se mírný pokles tohoto šílení,“ říká.