Architekti navrhli pro Havlíčkův Brod bazén s wellness, který splývá se zahradou. Vyjde na půl miliardy

Před pár lety se radnice Havlíčkova Brodu rozhodla, že namísto nákladné rekonstrukce současného bazénu půjde cestou novostavby. Do architektonické soutěže se přihlásilo 25 návrhů, dva přitom dorazily ze zahraničí. Uspělo nakonec pražské studio Aoc architekti, které navrhlo konstrukci z lepených lamelových dřevěných prvků.

Zatímco původní bazén byl umístěn u zimního stadionu, ten nový se přesouvá na současné letní koupaliště. To je na okraji parku Budoucnost v údolí nivy Cihlářského potoka. Vodní plochy v krajině tu doplňují také rybníky. Nový bazén funkci letního koupaliště zachová, zároveň ale poskytne celoroční koupání a navíc i wellness. „Architektonické tvarosloví kombinuje moderní high tech prvky fotovoltaiky s přiznanými přírodními konstrukčními materiály a pracuje s velkými prosklenými plochami pro maximální vizuální propojení interiéru se zahradou,“ líčí architekti.

Podél nového objektu by měl vzniknout také parkový předprostor, kde bude zeleň, cyklostojany a místa k sezení. „Nový areál se stává víc než jen sportovištěm, je to místo setkávání, relaxace a zdravého životního stylu pro všechny generace,“ dodávají architekti. Náklady na nový bazén se vyšplhají na zhruba půl miliardy korun. Hotový by mohl být zhruba do čtyř let.