Havrlant a miliardář Otava otevírají svůj fond investorům. V dalších letech chtějí získat přes dvě miliardy
Nový kapitál má doplnit počáteční půlmiliardový vklad Havrlanta a Otavy. Pod hlavičkou RockawayQ propojují svět technologií s průmyslem.
Investiční skupina Rockaway Capital Jakuba Havrlanta a holding MTX Group miliardáře Petra Otavy spouští fond kvalifikovaných investorů RockawayQ. Nová platforma se zaměřuje na technologie pro transformaci výroby v Česku a Evropě. Fond plánuje v následujících letech získat přes dvě miliardy korun nového kapitálu, který doplní počáteční půlmiliardový vklad. Na rozdíl od běžných fondů využívá takzvanou evergreen strukturu, která umožňuje průběžné investování a odprodej podílů.
Portfolio fondu kombinuje private equity investice do ziskových technologických firem převážně v regionu německy mluvících zemí a růstový kapitál pro společnosti v oblasti AI a autonomní robotiky. První transakce zahrnují platformu RockQ Technologies či výrobce humanoidních robotů Apptronik. „RockawayQ propojuje svět technologií se skutečným prostředím továren. Dokážeme efektivně implementovat inovace do velkých zavedených provozů a přímo v praxi ověřit, že skutečně fungují,“ popisuje investiční přístup Michal Šmída, partner RockawayQ, které Havrlant s Otavou představili před dvěma lety.
Fond se opírá o zázemí Rockaway Capital, jež spravuje aktiva za dvě miliardy eur (zhruba 50 miliard korun), a zázemí holdingové skupiny MTX Group s obratem přes 2,3 miliardy eur (přibližně 57,5 miliardy korun). Tento holding slouží jako reálné testovací prostředí napříč svými 39 závody. „Partnerství s RockawayQ nám pomáhá transformovat celou skupinu MTX pomocí dat a umělé inteligence. Chceme, aby automatizace rutinních úkolů uvolnila lidem ruce a my se mohli při řízení holdingu opřít o přesná data v reálném čase,“ doplňuje Otava.