Grand Theft Auto VI už jde do prodeje. Za nejočekávanější hru ale zaplatíte víc, než jste doufali
Potupně se spouští předprodej GTA VI pro PlayStation 5 a Xbox. Vývojáři z Rockstar Games si ale za herní megahit účtují sebevědomou cenu.
Na žádnou jinou hru nečeká tak dlouho tolik fanoušků. A teď si ji konečně můžou koupit. Vyhlížený videoherní megahit Grand Theft Auto VI právě vyrazil do předprodeje a je jisté, že desítky, nejspíš i stovky milionů nadšenců od nákupu neodradí ani cena, která bohužel pro hráče potvrzuje dřívější spekulace a obavy.
Nové Grand Theft Auto si od půlnoci svého místního času mohou předobjednat hráči po celém světě včetně Česka. Zaplatí za něj 79,99 dolaru, v přepočtu zhruba 1 700 korun. Tedy cenu, kterou pro špičkové videohry trh už dlouho předpovídá jako nový standard, ačkoliv dosud jí dosáhla jen hrstka titulů.
GTA VI navíc odhaluje cenovku nejen s osmdesáti, ale i sto dolary. Ty zaplatíte za prémiovou verzi The Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition s extra herním obsahem. Titul od studia Rockstar Games míří v tento okamžik pouze na konzole PlayStation 5 a Xbox X|S a pro někoho bude nepříjemným překvapením, že i při pořízení fyzické edice dostane pouze kód ke stažení. Vydání hry je v plánu na 19. listopadu, příchod na PC se očekává příští rok.
Navzdory sebevědomé ceně lze s jistotou očekávat, že i šestý díl série nastartované v roce 1997 bude úspěšný. Jen pátého dílu se prodalo přes 220 milionů kopií a tvůrcům přinesl tržby přesahující deset miliard dolarů. GTA V navíc vyšlo před dlouhými třinácti lety, a ačkoliv se za tu dobu rozrostlo o několik přídavků, na Grand Theft Auto VI se dychtivě čeká bez nadsázky po celém světě.
Nový díl slavné série vezme hráče na známé místo. Příběh dvojice Jasona a Lucie se odehrává ve fiktivním městě Vice City, v němž se odehrálo už kultovní GTA: Vice City. Hra z roku 2002 se nicméně stylizovala do osmdesátých let vizuálem i soundtrackem. GTA VI naopak sází na současnost, ačkoliv se silně osmdesátkovým vibem města inspirovaného americkým Miami.
Rockstar Games svou nadcházející novinku označují za „zážitek pro jednoho hráče, který je tím největším v evoluci značky“ – a největší má být i rozpočet Grand Theft Auto VI. Vývoj hry podle odhadů analytiků vyšel už na miliardu dolarů, sami tvůrci z Rockstar Games ani mateřské společnosti Take-Two Interactive však výši nekomentovali.
V případě potvrzení miliardové ceny by šestý díl slavné série vyšel na zhruba čtyřnásobek rozpočtu pátého dílu. Navíc by se GTA VI zařadilo na špičku seznamu těch absolutně nejdražších her vůbec. Tam aktuálně kraluje s těsně nadmiliardovým budgetem epické online sci-fi Star Citizen, jež láká i na Henryho Cavilla. Přinejmenším jedno historické prvenství nicméně nové GTA má – zcela jistě je tou nejočekávanější hrou všech dob.