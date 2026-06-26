Google investuje miliardu a půl do tvůrců hitu Backrooms. Chtějí vytvořit AI nástroje pro filmaře
Oscarové filmové studio A24 se dohodlo s Googlem na dlouhodobé spolupráci. DeepMind má usnadnit jejich práci a přitom ponechat tvůrčí svobodu.
Hollywoodské studio A24, které stojí za aktuálním hitem Backrooms nebo oscarovým Everything Everywhere All at Once, se pouští do ambiciózního technologického experimentu. Uzavřelo dlouholeté partnerství s Googlem, v rámci něhož technologický gigant investuje do studia 75 milionů dolarů (1,6 miliardy korun). Spolupráce propojí špičkové filmaře s výzkumníky z Google DeepMind. Společně chtějí vytvořit novou generaci produkčních nástrojů, které mají proměnit způsob, jakým filmy vznikají. Čím dál víc se tak zdá, že se světy, které ještě před pár lety byly na ostří nože, budou muset propojit.
A24 je teď na výsluní a sází jeden úspěch za druhým, poprvé o sobě dali pořádně vědět, když koprodukovali oscarový film Everything, Everywhere All at Once. Ten posbíral téměř všechny filmové ceny, které existují. Dnes točí s hvězdami jako Zendaya nebo Timothée Chalamet, letos distribuovali film The Drama, koprodukovali Marty Supreme nebo právě zmíněný Backrooms, který je s tržbami 273 milionů dolarů (5,73 miliardy korun) a rozpočtem pouhých 10 milionů dolarů (235 milionů korun) kasovním trhákem. A24 dává šanci odvážným projektům a často i méně zkušeným tvůrcům, přesto se ve většině případů trefí do vkusu kritiků i diváků. Značka se tak stala zárukou kvality a na jejich artovější tvorbu zajde i mainstreamový divák.
Podle zjištění deníku The Wall Street Journal Google do studia investuje 75 milionů dolarů (1,6 miliardy korun). Investice je dalším důkazem toho, jak rychle se hranice mezi Silicon Valley a Hollywoodem stírají. Spolupráci uzavírají v době, kdy Netflix již delší dobu buduje vlastní umělou inteligenci INKubator, AI nástroje začal vyvíjet také Amazon a LionsGate spojil síly se startupem Runway AI, aby zefektivnil své postprodukční procesy.
A24 tak podle Googlu získá přímý přístup k výzkumné infrastruktuře i vědeckým týmům DeepMind. Partnerství má být symbiózou výzkumníků a filmařů, což v praxi znamená, že inženýři z Googlu budou spolupracovat přímo s tvůrci v A24 na vývoji nových produkčních nástrojů, přičemž kreativní rozhodnutí zůstanou na samotných filmařích. Nástroje mají pomoct s vytvářením storyboardů nebo s urychlením CGI efektů, konkrétnější představy zatím neprozradili.
Viceprezident produktového oddělení DeepMind Eli Collins zdůraznil, že cílem není nahradit kreativitu, ale podpořit ji. „Nástroje budoucnosti musí formovat tvůrci, kteří je budou používat,“ uvedl Collins. Demis Hassabis, CEO DeepMind, pak doplnil: „Veříme, že nejlepším způsobem, jak vyvíjet nástroje, které umělcům pomůžou, je pracovat přímo s nimi.“ A24 si má přitom zachovat plnou kreativní kontrolu. Pro studio, které si zakládá na své nezávislé pověsti, bude klíčové, aby technologie sloužila jejich vizi, nikoliv naopak. Dohoda není exkluzivní a studiu nebrání spolupracovat s jinými AI společnostmi.
Pro DeepMind to navíc není první spojení se světem filmu. Spolupracuje s ní například i filmový režisér Darren Aronofsky, který chce AI použít ve svých budoucích filmech. Jeden krátkometrážní film už z tohoto spojení letos dokonce vzešel a sice Goodnight Lamby. Tvůrci tam využili AI k namlouvání surrealistických snových sekvencí. Část Hollywoodu se už dnes k AI staví méně odmítavě a filmy vytvořené kompletně umělou inteligencí se pomalu stávají součástí festivalů.
Spojení s A24 je navíc pro Google strategickým tahem. V době, kdy jsou velké technologické firmy pod tlakem kritiků obviňujících AI z krádeže kreativní práce, je přímá spolupráce s vysoce ceněným studiem dobrý způsob, jak se obhájit. Pokud se Googlu podaří vyvinout nástroje, které budou filmaři z A24 skutečně používat a chválit, bude to pro jejich platformu silný argument.