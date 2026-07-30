Velké česko-slovenské partnerství. Nový fond potvrzuje ambice a za 7 miliard vstupuje do jiného
Fond J&T Arch II uzavřel první investici. Vstupuje do portfolia slovenského Sandberg Capital, v němž jsou například Seyfor nebo Dotykačka.
Fond kvalifikovaných investorů J&T Arch II oznámil svou první významnou investici. Vstupuje do etablovaného private equity fondu slovenské skupiny Sandberg Capital, a to prostřednictvím podfondu Sandberg Private Equity Fund 1. Za přibližně 278 milionů eur, což je v aktuálním přepočtu 6,7 miliardy korun, získává J&T Arch II celkem 68 procent jeho investičních akcií. Portfolio podfondu zahrnuje mimo jiné velkou softwarovou skupinu Seyfor, platební a pokladní systém Dotykačka, bratislavskou vzdělávací skupinu Cambridge International School nebo slovenskou zemědělskou skupinu Sanagro Group.
Sandberg Capital založil v roce 2014 v Bratislavě Martin Fedor, kterého s J&T pojí dlouholetá spolupráce. Skupina se zaměřuje na malé a středně velké firmy s růstovým potenciálem na Slovensku a ve střední a východní Evropě, především v sektorech IT, zemědělství, telekomunikací, retailu a vzdělávání. Necelá třetina podfondu, téměř 29 procent, zůstává i po vstupu J&T Arch II v rukou partnerů Sandberg Capital, jimiž jsou vedle Fedora také Michal Rybovič a Richard Flimel.
„Sandberg Capital dlouhodobě prokazuje schopnost budovat hodnotu ve středoevropských firmách a věříme, že toto partnerství vytváří základ diverzifikovaného portfolia J&T Arch II napříč sektory,“ uvedl Adam Tomis, člen investičního výboru J&T Arch. Druhý fond navazuje na filozofii prvního, který se od svého založení v roce 2020 stal největším fondem kvalifikovaných investorů v Česku a na Slovensku. Do J&T Arch II investoři během prvního upisovacího období vložili téměř 300 milionů eur (7,3 miliardy korun), z toho přibližně 155 milionů eur (3,7 miliardy korun) pochází od zakladatelských rodin J&T, zbytek od externích investorů.