Stojí jako dvě piva, hovoří japonsky a má dostat turisty z centra Prahy. Neobvyklý úkol dostala česká hra
Videoherní vývojáři ze studia Charles Games stvořili titul Playing Prague, který vás zabaví jako hra, ale i poučí o Praze. A ještě pomůže turismu.
Centrum Prahy je plné turistů. Miliony zahraničních návštěvníků lákají krásy Staromáku a jeho okolí, jenže hlavní město toho umí nabídnout mnohem víc. Ale jak turisty dostat mimo ty nejnacpanější a nejprofláklejší památky? Zástupci města si slibují pomoc od originální videohry, která už stihla získat dvě ceny. Z herního průmyslu i z oboru cestovního ruchu.
Stojí asi jako dvě piva. Ačkoliv vzhledem k jeho dnešním cenám vlastně ještě míň. Už si ji stáhlo přes sto tisíc zájemců. Její tvůrci i město Praha věří, že nejen pobaví, ale i poučí. A dokonce že odlehčí centru. Česká hra Playing Prague má na videohru neobyčejné cíle. „Ve hře se kromě známých památek nachází například planetárium ve Stromovce nebo čistírna odpadních vod v Bubenči. To jsou místa, kam chceme turisty dostávat,“ říká pražský radní pro kulturu a cestovní ruch Tomáš Slabihoudek.
Právě tato místa – ale i prověřené pamětihodnosti jako Pražský hrad či Clam-Gallasův palác – v Playing Prague tvoří jednotlivé úrovně. Vyřešením logické hádanky je postavíte, následně si je můžete prohlédnout a hra vám dané místo, jeho historii a osobnosti s ním spojené představí. A naláká ke skutečné návštěvě. „Centrum Prahy je zaplněné. Proto je pro nás důležité, že podobné projekty vznikají. Postupné kroky, jako je tato hra, pomáhají tu situaci řešit,“ dodává Slabihoudek. Především zahraniční turisté na to slyší.
„Češi mezi hráči nejsou dominantní,“ vysvětluje Lukáš Kolek, šéf vývojářského studia Charles Games. „Nejčastější jsou anglicky a neměcky mluvící uživatelé, ale hra je dostupná i v japonštině a korejštině,“ přibližuje složení více než stovky tisíc uživatelů, kteří si Playing Prague dosud stáhli. „S tím číslem jsme spokojeni, pro mobilní hru je to velmi dobrý výsledek,“ dodává Kolek.
Základní verzi Playing Prague na Android i Apple, která měla premiéru před rokem, si stáhnete zdarma, nyní vyšla dvojice placených balíčků. Každý vyjde na 99 korun a titul značně obohacují. „Hra se rozšířila o dvě stě procent,“ láká Kolek. Navíc už za dva týdny vyjde Playing Prague na Steamu pro PC a Mac. Aktuální rozšíření hry vyšlo na zhruba 1,5 milionu korun, což je obdobný rozpočet jako u základního titulu. Který už dokonce získal hned dvě ocenění.
Playing Prague si loni odnesla cenu CEEGA za nejlepší mobilní hru ve střední a východní Evropě, letos uspěla v české Velké ceně cestovního ruchu v kategorii inovativního marketingu. „Při původním vydání hry jsme návštěvníky Prahy nalákali na hlavní památky, teď je rozprostíráme,“ říká Jana Adamcová z organizace Prague City Tourism. Právě s touto společností vlastněnou hlavním městem Charles Games na vývoji hry spolupracovali.
Ale nejen s ní. „Jsem ráda, že jsme zapojili tolik institucí od Národní kulturní památky Vyšehrad přes Pražský hrad až po Galerii hlavního města Prahy,“ vyjmenovává některé z nově zapojených organizací – a tedy míst, která zastupují a která ve hře najdete. „Už teď přemýšlíme, co budeme dělat příští rok. Rádi bychom dál přispívali k propagaci památek, které třeba nejsou tak známé,“ dodává Adamcová.
„Například ta zmiňovaná čistírna v Bubenči je něco, co jsem vlastně objevil díky hře. Atraktivní místo, o kterém jsem toho moc nevěděl a které bych sám chtěl navštívit,“ přitakává Kolek ze studia Charles Games. To má kořeny na půdě Univerzity Karlovy, takže k Praze má velice blízko. A navíc i ke hrám, jež mají seriózní či edukativní přesah, jak dokázalo například v ekologické strategii Beecarbonize nebo ve hře o sametové revoluci Velvet 89.
V Praze tak úspěšné hry nejen vznikají, ale i se tu odehrávají. Byla například kulisou pro přestřelky v globálním hitu Call of Duty, pro kyberpunkovou konspiraci v sérii Deus Ex či upírské souboje ve Vampire: The Masquerade. Ale aby v nějaké hře hlavní město hrálo hlavní roli? To je výjimečné. „Playing Prague je prostě taková relaxační i poznávací činnost najednou. Současně poznáváte Prahu a musíte nad tím přemýšlet,“ uzavírá Lukáš Kolek.