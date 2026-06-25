Z brány přes vedení klubu až k umělé inteligenci. Petr Čech si vytvořil AI kopii, co radí, jak řídit firmu
Zkoušela to Meta se Snoop Doggem, teď se do AI asistenů pustil legendární český brankář. Počítačové alter ego by se mělo dělit o jeho zkušenosti.
Když legendární brankář pověsil helmu a kopačky na hřebík, vrhl se na byznys s přednáškami, kde ostatním předával své znalosti. Nelíbilo se mu ale, že se do konferenčních sálů vejde jen omezené množství posluchačů, a tak se rozhodl využít moderních technologií, aby oslovil lidí co nejvíc. Inspiroval se ve světě a nyní přišel s AI asistentem, který vám poradí, co by ve vaší situaci udělal sám Petr Čech, kdybyste měli šanci se ho zeptat. A my jsme vyzkoušeli, jestli to za to stojí.
Své nadání Čech předvedl už ve dvaadvaceti letech, kdy přestoupil do londýnské Chelsea, a téměř dalších dvacet let se dokázal ve vrcholné lize udržet. S ním klub vyhrál první Ligu mistrů a ovládl téměř vše, co ve fotbalu šlo. Zlom nastal při úrazu hlavy, kdy málem přišel o život. Tehdy si uvědomil, že jeho kariéra může skončit ze dne na den. Začal se tak připravovat na život po ní. Na dálku studoval cizí jazyky a finanční investice. „Místo toho, abych cestou na zápas v Barceloně koukal na seriály, jsem si pustil přednášky,“ řekl už dřív pro CzechCrunch. Získaný kapitál začal investovat do luxusních nemovitostí v Londýně, později i v Česku nebo ve Francii. Když ukončil aktivní kariéru, nabídli mu místo ve vedení klubu Chelsea, kde zůstal tři roky.
Teď se podílí na organizaci cyklistických závodů a snaží se dostat část závodu Tour de France do Čech. Prozatím ve spolupráci právě s Tour de France pořádají amatérský závod L’Etape Czech Republic. Po konci fotbalové kariéry začal Čech ale dostávat také nabídky k přednášení, brzy ovšem narazil na limity tohoto formátu. „Bylo to opravdu přínosné, lidi to bavilo, zpětná vazba byla pozitivní. Problém ale byl, že ve chvíli, kdy jsem přednášku ukončil, její obsah v podstatě zmizel a zůstal jen v paměti účastníků,“ vysvětlil Petr Čech. A právě touha předávat know-how jinak ho dovedla k založení projektu Glow21.
Za ním stojí Petr Čech společně s Lubošem Kastnerem a Jiřím Panuškou, zakladateli společnosti BC21, která se specializuje na vývoj AI technologií pro firmy. Oba podnikatelé mají také silné kořeny v gastronomii, Luboš Kastner je dlouholetým členem představenstva Asociace malých a středních podniků a spolumajitelem gastronomické skupiny H5. Jiří Panuška je zase spolumajitelem známé pražské restaurace Červený Jelen a za sebou má manažerskou pozici v Plzeňském Prazdroji. Vedle toho je členem a podporovatelem aktivních záloh.
Jejich aplikace Glow21 má sloužit pro každodenní dotazy a primárně míří na lídry týmů, ať už jde o malý startup, nebo velkou korporaci. Chatbotovi uživatel představí sebe, svou společnost a pak už může popsat problém, se kterým se potýká. Oproti jiným systémům má tenhle poradit tak, jak by mu poradil Petr Čech. Čím víc kontextu a informací mu o sobě sdělí, tím lépe má fungovat.
Aktuální verze Petra Čecha běží na mozku Gemini, u dalších lídrů – kteří jsou prý v plánu, nic dalšího o nich ale zakladatelé neprozradili – se to ale prý může změnit. „Můžeme tam zapnout, co chceme. Někteří lídři budou na Opusu, někteří na GPT, protože to bude tomu jejich stylu vyhovovat,“ popsal Jiří Panuška. Jedním z důvodů využití Gemini bylo i jeho dobré zvládání českého jazyka. Nicméně to neznamená, že pokud Gemini zadáte, ať si nastuduje Čecha a odpovídá jako on, tak bude výsledek stejný. Za AI Petrem Čechem totiž stojí prompt o tisíci řádcích, který autoři údajně ladili několik měsíců.
Na začátku do umělé inteligence nalili veškeré dostupné rozhovory a záznamy s někdejším brankářem. Následovaly měsíce konverzací, kdy prompt upravovali, aby se choval a zněl stejně. Sám Čech pak svou AI verzi učil mluvit věrohodně a předával jí vlastní zkušenosti včetně některých osobních informací, dokud nebyl spokojen. „Prompt má tři vrstvy. Jedna brání, abyste mohli otevřít maligní téma, třeba jak sestrojit biochemickou zbraň. Druhá je: Chovej se co nejvíc jako Petr Čech a třetí vrstva říká: Vracej konverzaci něžně k leadershipu,“ dodal Jiří Panuška.
Pro porovnání jsem oběma chatbotům položil stejnou otázku: Jak se mám udržet v klidu pod velkým tlakem? Zatímco Gemini psal obecné rady jako zachovat chladnou hlavu a zpomalit dech, model Glow21 poradil, co Čechovi fungovalo během finále Ligy mistrů, zahrnul můj osobní kontext a doporučil konkrétní cvičení.
Modelově jsem profil nastavil jako třicetiletého vystudovaného programátora, který po pěti letech v korporaci rozjíždí malý startup s aplikací navrhující jídelníček. A pustil jsem se do dalších otázek. AI Petr Čech zpravidla začne empatií, následně doporučí, co dělat, a vždy k tomu přihodí vlastní zkušenost ze svého života.
Například na dotaz, jak stmelit kolektiv, doporučil společné rituály a doplnil: „Když se lidé neznají, mají tendenci zůstávat ve svých bublinách – programátoři s programátory, zbytek zvlášť. Jako lídr musíš vytvořit situace, kde tyhle bubliny prasknou, ale nesmí to být nucené. V kabině nám nejvíc pomáhaly společné obědy, kde se neřešila taktika, nebo drobné soutěže v tréninku, které lidi donutily spolupracovat napříč pozicemi… Co kdybys zkusil zavést krátké, neformální setkání jednou týdně, kde jeden člověk (ne ty) ukáže, na čem zrovna dělá a v čem mu ostatní můžou pomoct?“ doporučil AI Petr Čech.
Zatím si s AI Čech může uživatel jen psát, ale na podzim má přibýt i mluvící avatar, který je na videu. Ptát se můžete i na hlouposti, třeba jak uvařit čaj. Odpověď dostanete, avatar se ale rychle snaží konverzaci převést na hlavní témata, která má ve svých promptech, tedy vedení týmu, zlepšování kariéry nebo osobní růst. „Ale schválně, proč se ptáš zrovna na čaj? Je to pro tebe způsob, jak na chvíli vypnout od řízení těch patnácti lidí, nebo v tom hledáš nějaký rituál pro soustředění?“ odpověděl AI model.
Vyzkoušel jsem i složitější situace, například co dělat, když potřebuju propustit pětinu zaměstnanců. „Někdy je lepší nechat si někoho s o něco menšími technickými dovednostmi, ale se stoprocentním přístupem než geniálního programátora, který ti v krizi rozloží kabinu,“ poradil chatbot. Doporučil vzít si čas, vše si sepsat a promyslet.
AI modely s uživateli často souhlasí, i když se chovají špatně, tomu má ale prompt Petra Čecha bránit. Když jsem mu řekl, že mi funguje udržovat morálku nátlakem a křičením na kolegy, okamžitě mi oponoval. Řekl, že je to hloupost, která kolektivu rozhodně nepomáhá, a doporučil mi jiné způsoby udržení pracovní morálky. Do jaké míry ale dokáží tyto rady zlepšit byznys uživatelů, zůstává otázkou.
Nejsou totiž špatné, ale často se i ony pohybují v rovině obecných doporučení, která by mohl nabídnout i jiný chatbot. Přidanou hodnotu však tvoří osobní linka, díky které model působí lidštěji než ChatGPT nebo Gemini. Aplikace pravděpodobně může několika uživatelům pomoct a fungovat jako užitečná berlička při každodenním rozhodování. Zázraky, jako je bleskový rozjezd byznysu, od ní však nejspíš čekat nemůžou. Aktuálně tak služba míří zejména na fanoušky, kteří k Čechovi vzhlíží.
Samotný koncept AI celebrit není ve světě přitom žádnou novinkou. Už v roce 2023 se o něco podobného pokusila Meta, když spustila digitální verze hudebníka Snoop Dogga nebo fotbalisty Toma Bradyho a dalších. Přestože do modelu nalili hromadu záznamů a samy celebrity s modelem strávily hodiny ve studiu, kde se učil z jejich reakcí, projekt po roce potichu ukončili.
Uživatelé zkrátka o interakci s těmito avatary neměli zájem. Naopak úspěch, jak se zdá, zaznamenali motivační koučové, jako jsou Tony Robbins či Matthew Hussey. Ti sice nedosahují věhlasu Snoop Dogga, ale na sociálních sítích mají miliony sledujících. Přestože přesná čísla předplatitelů nezveřejňují, jejich AI aplikace přes rok běží a dál do ní investují.
Také aplikace Glow21 funguje na principu předplatného, za které dostanete určitý počet kreditů, když je vyčerpáte, přikoupíte si nové. Profitabilní podle zakladatelů aplikace bude při tisícovce předplatitelů. Časem chtějí přidat zmiňované další lídry nejen ze sportu. Na podzim, kdy aplikace opustí beta verzi, chtějí spustit také B2B model určený pro větší firmy. Ty by si měly do aplikace moct nahrát své vlastní manažery a šéfy, kterých by se pak zaměstnanci mohli ptát na rady stejně jako Petra Čecha.