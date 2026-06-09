Nintendo odhalilo novou Zeldu, legendární klasika se vrátí už letos. Podívejte se, jak bude vypadat
Po letech spekulací, fám a úniků je to konečně oficiální. Nintendo oznámilo očekávaný remake hry The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
Nintendo během své úterní prezentace chystaných novinek potvrdilo jednu z největších videoherních spekulací posledních let. Legendární akční adventura The Legend of Zelda: Ocarina of Time, kterou kritici i hráči dodnes řadí mezi nejlepší tituly historie, se dočká kompletní předělávky. Ambiciózní projekt míří na konzoli Nintendo Switch 2 a japonský herní gigant s ním plánuje stihnout vydání ještě v průběhu letošního roku.
První zveřejněná ukázka vsadila na minimalismus a nostalgii, a přesto odhalila důležitý posun ve vizuálním směřování. Nový výtvarný styl svým temnějším pojetím připomíná spíše herní díl Twilight Princess než moderní hity Breath of the Wild či Tears of the Kingdom. Trailer se soustředil výhradně na představení ikonického příběhu hrdiny Linka a odhalení loga hry, zatímco konkrétní detaily o hratelnosti, modernizaci kamery či úpravách soubojového systému si Nintendo prozatím nechalo pro sebe.
Před vývojáři teď stojí velká výzva, protože původní verze v podstatě definovala podobu 3D akčních adventur a laťka očekávání je po úspěchu konkurenční remakové trilogie Final Fantasy VII nastavená vysoko. Vzhledem k plánovanému letošnímu vydání se jako nejpravděpodobnější termín první hratelné ukázky jeví srpnový veletrh Gamescom v Kolíně nad Rýnem. Návrat do království Hyrule tak bezpochyby aspiruje na zásadní popkulturní událost roku.