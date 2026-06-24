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Největší stadion Británie je o krok blíž. Obrovský projekt za 60 miliard zachránil nečekaný tah

Architektonický extrém, který má zastínit i slavné Wembley. Nové sídlo Manchesteru United se má stát chloubou celé země a mašinou na peníze.

David ZlomekDavid Zlomek

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Vizualizace: Foster + Partners
Nový stadion Manchesteru United zasazený do kontextu města
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Old Trafford. I když fotbal nesledujete, tenhle název jste pravděpodobně někdy slyšeli. Domovský stadion Manchesteru United je pojem a uctívaná aréna, kde Rudí ďáblové hrají už dlouhých sto patnáct let. Zázemí a kvalita arény už ale delší dobu neodpovídají jejímu věhlasu. Klub si je toho vědom a před rokem oznámil velkolepé plány na zbrusu novou, futuristickou arénu, zatím se však kolem celého projektu zdánlivě nic nedělo. Až doteď.

Klub má totiž konečně jisté pozemky, na kterých nová aréna vyroste. Cesta k nim ale nebyla přímočará. United chtěli původně stavět hned vedle starého stadionu. K tomu ale potřebovali odkoupit přilehlý železniční terminál logistické společnosti Freightliner. A tady se celá vize začala hroutit. Firma totiž vycítila příležitost a podle informací deníku The New York Times si za pozemky řekla v přepočtu o 8,5 miliardy korun. A to byl pro vedení klubu šok, počítalo totiž s částkou kolem 1,5 miliardy korun.

Zatímco se očekávala zdlouhavá a nákladná bitva právníků a vyjednavačů, Manchester United to vymyslel jinak. Drahého místa se úplně vzdal a dohodl se s americkým investičním fondem Blackstone. Od něj odkoupil 10 hektarů průmyslových skladů, které leží jen asi 350 metrů od stávajícího stadionu. Což nakonec může být pro řadu fanoušků příjemnou změnou: nové místo je mnohem lépe napojené na tramvajovou a vlakovou síť.

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Vizualizace: Foster + Partners

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Za celou vizí stojí britský miliardář Jim Ratcliffe, minoritní majitel klubu. Podle něj nekonečné záplatování starého stadionu nedává smysl, a tak si najal architektonické studio Foster + Partners, které dalo světu například ikonické ústředí společnosti Apple v Kalifornii. Britští architekti nakreslili obří, futuristickou stavbu připomínající obrovský stan. S kapacitou 100 tisíc míst půjde o suverénně největší stadion na Britských ostrovech a jeden z největších v Evropě, který by svou velikostí ztrácel jen na připravovaný domov fotbalové Barcelony se 105 tisíci sedadly.

Pod střechou, která bude sama sbírat dešťovou vodu pro zavlažování trávníku, se má ukrývat malá vesnice. Nejde jen o samotné hřiště a tribuny. Součástí komplexu bude také náměstí pro fanoušky, které má být dvakrát větší než Trafalgarské náměstí v Londýně. Architekti do prostoru zakomponovali několik kaskádovitých teras, nespočet obchodů se suvenýry a gastronomických zařízení.

Projekt s cenou blížící se 60 miliardám korun má navíc nastartovat větší přeměnu okolní čtvrti. Podle plánů zde vyroste 15 tisíc nových domů, včetně dostupného bydlení. Obří projekt má přímo v regionu vytvořit 48 tisíc pracovních míst a britské ekonomice ročně přinést sedm miliard liber (bezmála 200 miliard korun).

Prostorově je tak sice vše připraveno, ale jedna otázka stále visí ve vzduchu. Kde na to klub vezme? Fotbalový gigant už teď sedí na dluhu přesahujícím 700 milionů liber. Jestli ambiciózní plán neskončí jen jako krásný sen, by mělo být jasnější 9. července, kdy se veřejnosti představí návrh projektu a spustí se veřejné konzultace. Pokud vše klapne, na stadionu by se mohlo hrát už v sezoně 2030/31.

Související témata:Manchester UnitedFotbalOld Trafford
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