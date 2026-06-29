První pokus nevyšel, Mapy.com jdou do světa podruhé. Do pěti let chceme 12 milionů uživatelů, hlásí
Jeden z nejpopulárnějších produktů Seznamu v posledních letech prochází velkými změnami. Pro CzechCrunch odhalují v Seznamu jejich pozadí.
Jde o jeden z nejvyužívanějších produktů Seznamu, vedle výčtu dalších jeho služeb však Mapy určitou dobu zastávaly spíš vedlejší roli. V posledních dvou letech ale do jejich rozvoje začala zdejší internetová jednička šlapat o to víc. Jedním z kroků bylo kromě rebrandingu na globální značku Mapy.com i zavedení placené verze, díky níž financují svůj rozvoj a zahraniční expanzi. Cíle totiž nemají malé. V příštích letech Seznam očekává násobení počtu uživatelů mapové aplikace, který se již teď pohybuje v milionech. Pro samotnou firmu jde přitom o druhý pokus, jak s produktem prorazit za hranicemi. Její zástupci pro CzechCrunch poodhalují, jakým způsobem k tomu přistupují a jak se to daří i na co přitom narazili.
„Mapy.cz byla lokální služba a Mapy.com jsou nyní mezinárodní projekt, který z nich vyvstal,“ komentuje David Finger, jenž v Seznamu působí patnáct let. Původně dělal produktového manažera služby Email.cz a pátým rokem má na starosti divizi, která se o Mapy.com stará. Historie tohoto produktu přitom sahá již do roku 1998, od roku 2011 pak získal větší prioritu a podklady se dočkaly nabírání dalších dat, informací či kontraktorů. „Začínaly jako užitečný doplněk, který se vypracoval do služby směle konkurující například Googlu,“ říká Finger.
Dlouho přitom Mapy Seznamu nepřinášely přímé zisky, místo toho jejich přínosy spočívaly v synergiích s dalšími službami. „Mapy stály trochu mimo klasické produktové portfolio, ale vždy plnily velmi důležitou úlohu generátoru návštěvnosti pro zbytek Seznamu,“ popisuje Finger a jako nejdůležitější příklad jmenuje portál Firmy.cz, na jehož data Mapy typicky odkazovaly. „Nelze proto tvrdit, že byly nevýdělečné, už jen kvůli návštěvnosti, kterou přinášely,“ doplňuje.
Návštěvnost totiž mají Mapy.com značnou. Interně tým sleduje zejména aktivní uživatele aplikace, měsíčně se jejich počet pohybuje kolem pěti milionů, rekordní loňský srpen měl pak přesáhnout 5,2 milionu. A to čistě jen v aplikaci, tedy mimo webové rozhraní.
Zlomovým ve vývoji mapové aplikace se stal rok 2024, kdy si v Seznamu spočítali, že až třicet procent jejich uživatelů pochází ze zahraničí. „Donutilo nás to o službě uvažovat trochu jinak, zároveň nám to dodalo obrovskou chuť a motivaci přemýšlet opravdu mezinárodně,“ říká Finger. To je ostatně i důvodem, proč se lokální koncovka značky .cz stala brzdou, a začátkem loňska došlo na přejmenování na Mapy.com. Starší pokusy s hlavičkou Windy Maps nevyšly, tentokrát Seznam vsadil na kmenovou značku.
Vzestup a tichý konec Windy Maps
Seznamácké Mapy se již do světa jednou vydaly, a to zprostředkovaně přes další projekt zakladatele a majitele Ivo Lukačoviče. Posledních deset let se svým týmem buduje na Seznamu nezávislou aplikaci pro předpověď počasí Windy, z níž se postupně stala globální jednička svého trhu a navíc k tomu i hezky vydělává.
Tehdy ještě Mapy.cz své síly spojily právě s Windy a v roce 2017 vznikly Windy Maps – v podstatě stejný mapový podklad populární mezi českými uživateli za hranicemi působil pod globálním brandem. „S Mapami jsme v Česku, s Windy Maps nám Ivo (Lukačovič) pomáhá tlačit naše mapy do světa. To je super, aplikace Windy má miliony uživatelů a svézt se na této vlně je luxus,“ popisoval v roce 2019 pro CzechCrunch Martin Jeřábek, tehdejší produktový manažer Mapy.cz.
Postupem času ale tento projekt začal upadat, až se v roce 2022 Windy Maps nakonec sloučily se samotnou aplikací Mapy.cz. „Když Windy Maps vznikaly, řekl bych upřímně, že jsme na to ještě nebyli připraveni,“ komentuje teď Finger.
„Můj osobní názor je, že jde o trochu jiné uživatelské základny. Uživatelská potřeba, kterou řešilo Windy, se nemusela vůbec shodovat s uživatelskou potřebou, kterou nabízejí Mapy. To je možná ten důvod, proč se Mapy vydali jiným směrem,“ doplňuje Finger.
Ruku v ruce s mezinárodními ambicemi Map se změnila i jedna ze základních uživatelských zkušeností – došlo k jejich částečnému zpoplatnění, kdy si za některé z hodně využívaných funkcí včetně možnosti stáhnout si více než jednu oblast mapy offline musí lidé platit roční předplatné. Kromě toho jsou zpoplatněné funkce například, když pomocí fotoaparátu namíříte na horizont a aplikace pojmenuje jednotlivé vrcholy hor, či třeba vylepšené plánování tras. Kromě toho se tým napojuje na zahraniční horské služby a získává informace o uzavírkách v reálném čase.
Jak už u Seznamu a jeho jednotlivých služeb bývá, peněžní výnosy ani u služby Mapy.com nekomentuje. „Přesná čísla bohužel sdílet nemohu, ale mohu říct, že jsme byli po prvním roce velmi pozitivně překvapeni. Dává nám to obrovské možnosti s expanzí lépe pracovat. Máme z toho velkou radost, ačkoli se stále držíme při zemi,“ popisuje Finger. Doplňuje však, že aktuálně má aplikace několik stovek tisíc platících uživatelů.
Mapy.com jsou ale aktuálně pořád prvním produktem Seznamu, který zkouší uspět za hranicemi domovského trhu. „Máme o něco ztíženou výchozí pozici. Působíme pod silným, konkrétním brandem, zatímco Seznam je celá platforma různých služeb. Každopádně získané zkušenosti budeme interně předávat dál i dalším produktům,“ říká Finger.
Strategie mezinárodního růstu nestojí na plošném pálení marketingových rozpočtů, ale na analýze dat a chybách konkurence. To se ukázalo v Polsku, které je dnes pro Mapy.com nejsilnější zahraniční zemí. Aplikace tam paradoxně nenarostla na pěší turistice, nýbrž na automobilové navigaci. Lokální poskytovatelé mapových podkladů nedisponovali dostatečnou kvalitou a globální Waze v zemi nebyl populární. „Je pro nás překvapivé, že v Polsku, které vyrostlo na automobilové navigaci, se trend takto převrací a uživatelé tam neustále rostou,“ komentuje Veronika Geltner, PR manažerka Mapy.com.
K rostoucí popularitě v Polsku pomohla i strategická slepota rivalů Komoot a Outdooractive, kteří region ignorovali a soustředili se na trhy ve Velké Británii a Americe. Mapy tak měly volný prostor a například na severu země navázali spolupráci s cyklistickými kluby, lokální novináře dokázali oslovit tématem haptických map pro nevidomé, které tamní redakce velmi pozitivně přijaly.
Data z organického růstu navíc odhalila potenciál na trzích, které původně nebyli v počátku v plánu. Příkladem je Maďarsko nebo Slovinsko. Maďarsko tým nikdy nevnímal jako vysloveně outdoorový národ, avšak čísla hovořila jasně. Mapy.com proto aplikují agilní přístup, kdy se trh opatrně otestuje s nízkým rozpočtem, a teprve když přijde pozitivní odezva, investice do kampaní navýší.
Zcela odlišný byznysový střet probíhá v Německu, kde dominuje komunitní navigace Komoot a česká služba tam měla velmi malé zastoupení. Pod vedením Geltner tak Mapy musely mnohem víc aktivity zaměřit na budování samotného brandu. „Začínáme tam v podstatě od nuly a musíme novináře i uživatele seznámit s tím, co Mapy umí a v čem jsme výjimeční,“ popisuje. K tomu například rozbíhají i spolupráci s horskými službami, ať už v Německu nebo Rakousku, čímž si u uživatelů pěstují image spolehlivosti.
„Německého trhu jsme se loni teprve dotkli, ale vnímám ho z hlediska naší expanze jako stěžejní,“ říká Finger, podle kterého tento trh může sloužit i jako most do dalších západních zemí. „Pokud se nám podaří uspět v tvrdých podmínkách včetně silné konkurence, nebudeme se muset bát vstoupit kamkoliv jinam,“ doplňuje.
Loňský rok byl přitom podle Geltner pro Mapy.com, co se týče zahraničního působení, rokem nula – i tak ale v počtu uživatelů dokázaly vyrůst o jeden milion. „Spoustu věcí jsme si vyzkoušeli, osahali si je a získali cenné lekce. Vyhodnotili jsme si to a nově nastavili strategie. Letos do toho chceme pořádně šlápnout, protože už přesně víme, co a jak,“ přibližuje.
Dlouhodobější cíle pak mají v Seznamu nastavené velké. Do pěti let chce mít divize Mapy.com dvanáct milionů uživatelů, z nichž tři čtvrtiny budou pocházet ze zahraničí. Nabízí se vyzkoušet trhy jako Francie či Španělsko. „Možná jsme loňský rok měli s růstem o milion uživatelů štěstí, přesto ale věřím, že do budoucna dál uspějeme,“ uzavírá Finger.