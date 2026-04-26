Architektky přeměnily vinohradský byt. Zachovaly jeho historické prvky a přidaly i krb
Ateliér Monday se inspiroval výraznými oblouky, které v tomto starém bytě už byly. Je celý prosvětlený až na pár vybraných detailů.
Na pražských Vinohradech je byt, který byl dlouho v zanedbaném stavu. Architektky ze studia Monday jej teď proměnily v moderní bydlení, přičemž zachovaly jeho historické prvky, jako jsou oblouky či dekorativní lišty. „Byt má fungovat jako malý vinohradský gem, tedy místo, které si host snadno zapamatuje,“ popisuje Anna Teresa Hamerská, spoluzakladatelka ateliéru.
Investorka se s manželem věnuje rekonstrukcím bytů, přičemž si je vždy na čas sami vyzkouší. „V každém z nich vždy chvíli bydlí s rodinou, aby ho navnímali a užili si ho,“ vysvětluje Tereza Ptáček ze studia Monday. To vedlo k doplnění prvků, které v nájemním bydlení nebývají běžné – od funkčního krbu a sezení v okenním výklenku až po plnohodnotnou šatnu či pracovní kout.
Co se týče vzhledu, architektky se inspirovaly výraznými oblouky, které v tomto starém bytě už byly. Tvary se pak opakují na nábytku i v koupelně, která byla z celé rekonstrukce nejnáročnější. Barvy v bytě jsou převážně světlé, pouze chodba a sedačka pod oknem jsou laděny do bordó tónů.