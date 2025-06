Atmosféra jako na Tour de France. Rekordní počet cyklistů ozdobil kopcovitou etapu českého závodu L’Etape

Uložit 0

Ze Strahova v sobotu odstartovalo rekordních přes tři tisíce cyklistů na pátý ročník Kopcovité L’Etape Czech Republic by Tour de France 2025. Největší tuzemský závod pro amatérské cyklisty na uzavřených silnicích ozdobil svou účastí Bradley Wiggins, vítěz Tour de France 2012 a pětinásobný olympijský šampion. „Parádní den na kole. Absolutně jsem si to užil i přes docela horké počasí. Ale fanoušci byli skvělí. Někde nádherně šílení jako na Tour de France,“ chválila si britská legenda po dojezdu do cíle.

Bradley Wiggins si během závodu užíval nejen samotnou trasu, ale i kontakt s fanoušky. Na fan pointu Sýkořice si dopřál kávu a koláč, rozdával autogramy a pózoval s fanoušky, kterých na místě i podél trati potkal stovky. „Bomba, prostě bomba. Jako na Tour,“ usmíval se. Mezi další známé účastníky patřili bývalí elitní cyklisté Zdeněk Štybar, Tereza Huříková nebo Petr Čech, který závod absolvoval poprvé. Sám stojí za agenturou Petr Čech Sport, která český L’Etape pořádá.

V hlavních kategoriích na nejdelší 139kilometrovou trasu s převýšením necelých dvou tisíc metrů zvítězili Kristýna Zemanová z Vif Cycling Teamu a Jan Brňák z Lawi Stars Giant. L’Etape Czech Republic pokračuje 2. srpna v Prachaticích Horskou etapou s účastí dalšího vítěze Tour de France Andyho Schlecka z roku 2010. Akce patří do mezinárodní série organizované pod patronací francouzské společnosti A.S.O. (Amaury Sport Organization) ve třiceti destinacích světa, organizuje i Tour de France. CzechCrunch je jejím mediálním partnerem.