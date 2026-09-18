Autosalony pro Gen Z? Kromě klikání v konfigurátoru si teď můžou Škodu v měřítku 1:1 zaparkovat do obýváku
Budoucnost objevování automobilů se odehrává ve smíšené realitě. Otevřete kufr a změňte barvu interiéru dřív, než auto vůbec sjede z výrobní linky.
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O získání a udržení zákazníka v automobilovém průmyslu čím dál častěji rozhoduje takzvaná ekonomika zážitků. Online konfigurátor vozů pro zákazníky bude dál hlavním nástrojem pro sestavování vozu, to ale neznamená, že tu není prostor pro novinky. Další vrstvu mají přidat smíšená a virtuální realita, které z výběru vozu dělají pohlcující, imerzivní zážitek.
Pro mladší publikum má interaktivní virtuální prostředí větší význam než tradiční média. A automobilky chtějí být tam, kde jejich budoucí zákazníci přirozeně tráví svůj čas. To se týká i Škody Auto, která od roku 2021 razí inovativní iniciativu Škodaverse. S letošním uvedením městského elektromobilu Epiq tak zákazníkům nabídla například možnost zaparkovat virtuální vůz v měřítku 1:1 přímo v obýváku. A to ještě dlouho předtím, než se první vozy fyzicky objeví v showroomech.
„Uživatelé si mohou vůz prohlédnout ve skutečné velikosti přímo před sebou, získat autentickou představu o jeho designu a barvách, nahlédnout do kufru a prozkoumat každý detail interiéru,“ vysvětluje Luca Zicconi, Digital Content Lead ve společnosti Škoda Auto.
„Vyvíjíme tyto zážitky tak, aby byly dostupné širokému spektru uživatelů. Od rozšířené reality využívající jednoduchý chytrý telefon přes smíšenou realitu na dostupnějších headsetech, jako je Meta Quest, až po prémiový zážitek s Apple Vision Pro,“ vysvětluje Zicconi.
V pyramidě zážitků Škoda nabízí několik úrovní možností, jak si nejnovější modely prohlédnout. Pro tu nejzákladnější využívá zařízení, které má dnes prakticky každý po ruce – chytrý telefon. Prostřednictvím webového zážitku v rozšířené realitě stačí namířit kameru a Epiq si můžete na obrazovce prohlédnout nejen v obýváku, ale třeba i před vlastní garáží.
Brýle pro smíšenou realitu jako Apple Vision Pro nebo Meta Quest zatím nejsou v domácnostech masovou záležitostí, Škoda Auto ale hledá cesty, jak i tento virtuální zážitek zprostředkovat co nejširšímu publiku. „Ve spolupráci s partnery z naší dealerské sítě pracujeme na tom, abychom tyto headsety dostali přímo na naše kontaktní místa. Návštěvníci si tak auto virtuálně prohlédnou ještě dřív, než fyzicky dorazí do showroomu,“ doplňuje Zicconi.
Krok s virtuálními světy je jen dalším dílkem do skládačky celkové demokratizace digitálních zážitků, o kterou se mladoboleslavská automobilka snaží. Důkazem je její aktivita na největších herních platformách. Projekt Škoda Bike Planet v otevřeném světě Roblox vygeneroval téměř tři miliony návštěv. Předchozí kampaň zaměřenou na model Enyaq v populární videohře Fortnite hrály tisíce hráčů.