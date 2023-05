Avatar: The Way of Water míří na streamovací služby. V červnu se má objevit hned na dvou

Film Avatar: The Way of Water

Studia a distributoři se často snaží diváky přesvědčovat, že právě jejich film je ten, který je třeba vidět v kině. Přítmí sálu a velké plátno vytváří specifickou zkušenost pro jakýkoliv snímek, Avatar ale mezi všemi vyniká tím, že přesvědčivě dokáže přenést diváky daleko na cizí planetu. Je možné takový efekt napodobit v domácích podmínkách? Pro Avatar: The Way of Water to lze po vydání online testovat už nějakou dobu, teď ale míří k ještě širšímu publiku streamovacích služeb. Počátkem června dorazí rovnou na dvě.

Snímek, který si od premiéry loni v prosinci získal třetí místo mezi nejvýdělečnějšími tituly všech dob, je také v Česku stále možné zhlédnout v kině, které je jistě preferovaným formátem. Podruhé se vydat na měsíc Pandora půjde prostřednictvím streamovací služby od 7. června, kdy Avatar: The Way of Water dorazí na Disney+.

Překvapivě má současně s tím být dostupný i na konkurenční službě Max (dříve HBO Max), a to díky smlouvě, kterou mezi sebou předloni uzavřela studia Disney a Warner Bros. Discovery. Zatím ale není jasné, zda půjde novinku na HBO Max zhlédnout i u nás.

Druhý Avatar, přicházející dlouhých třináct let po tom prvním, čelil poměrně velké výzvě navázat na jeho historický úspěch. Nakonec se mu to podařilo. Do popředí pozornosti celého filmového světa vrátil bývalého pozemšťana Jakea Sullyho, mimozemšťanku Neytiri i další postavy, představil jejich rodinu a s ní také nový základní konflikt. Jake už před lidskou armádou a těžebními stroji nechránil jen původní obyvatele Pandory a zdejší přírodu, ale i své nejbližší.

Foto: Falcon Neytiri a Jake, hlavní hrdinové původního i nového Avataru

Hned první reakce kritiky sice zmiňovaly familiérnost příběhu, vzápětí ale hovořily o zcela nové úrovni fotorealistických digitálních efektů. A lidé se na bohatý svět, který bylo v kině po čase opravdu snadné přijmout jako skutečný, nemohli vynadívat. Avatar: The Way of Water v kinech dosud celosvětově vydělal přes 2,3 miliardy dolarů, v Česku se dokonce stal historicky nejvýdělečnějším. V březnu pak podle očekávání získal Oscara za nejlepší vizuální efekty.

Režisér James Cameron připravuje ještě alespoň tři pokračování, která mají vycházet ve dvouletých rozestupech. Třetí Avatar, u něhož se momentálně pracuje na náročné postprodukci (je tedy natočený), na velké plátno dorazí 19. prosince příštího roku. Představí opět nový klan pandorských domorodců Na’vi, přičemž má zkomplikovat náš vztah k nim. Cameron naznačil, že s „lidem ohně“ bude těžké empatizovat, naopak se diváci možná ztotožní s lidmi.

První trojici Avatarů každopádně režisér označuje za pouhý předkrm k hlavnímu chodu, který by měl přijít v roce 2026. Je známo, že čtvrtý snímek, zčásti už natočený, představí opět větší časový skok. Pátý se pak má i s Na’vi vydat na Zemi, abychom viděli, k čemu neuvážené čerpání zdrojů vedlo.

To by ale mělo nastat až za necelých šest let. To je spousta času na opakované zhlédnutí The Way of Water a hodnocení, zda obstojí i mimo IMAX, 3D, Dolby Atmos a podobně. Cameron věří, že ano. „Pokud se na The Way of Water budete dívat doma na rozumně velké televizi s dobrým zvukem a posadíte se dostatečně blízko, budete mít dobrý zážitek,“ řekl v rozhovoru pro NPR.

Dokonce není nutně proti sledování na telefonu, hlavní problém ale vidí v nedostatečné pozornosti. Kino má výhodu v tom, že se při jeho návštěvě rozhodneme do filmu na několik hodin zcela ponořit a nechat se jím strhnout. Jinak bude zážitku chybět emoční hloubka, nezávisle na velikosti obrazovky.