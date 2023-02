James Cameron je král Česka. Druhý Avatar se stal nejvýdělečnějším filmem od revoluce

Nový Avatar: The Way of Water

Dnes žijeme v jiném světě než před třinácti lety, kdy vyšel první Avatar. Hrozby klimatických změn jsou mnohem výraznější a začínáme je více pociťovat. Internet ovládly sociální sítě. Máme za sebou po dlouhé době další pandemii, která napnula filmovou distribuci ke svým limitům. Rostou ceny všeho možného… Ať už ve snaze z reality uniknout nebo ji nahlédnout jiným způsobem, jsme se ale v davech vrátili na Pandoru – a Avatar: The Way of Water se díky tomu v Česku stal nejvýdělečnějším filmem od revoluce.

Byť se před jeho premiérou spekulovalo, zda má vůbec šanci se v dnešní době stát hitem, nakonec to není překvapivé. Poselství sci-fi o boji za záchranu přírody před chamtivostí a imperialismem za více než dekádu neztratilo nic ze své relevance – ba naopak. Režisér James Cameron, tvůrci vizuálních efektů z Wētā FX a další navíc v době mezi filmy pracovali na nových technologiích natáčení i kombinování digitálních objektů se skutečnými, čehož výsledkem je nový etalon vizuální stránky moderního blockbusteru.

Diváci na to slyší. Avatar: The Way of Water za uplynulý víkend v tržbách z českých kin překonal 273 milionů korun, což z něj u nás činí nejúspěšnější titul po roce 1989. Na druhou příčku se teď propadlo životopisné drama o legendární britské kapele Queen Bohemian Rhapsody. První Avatar je pak třetí s více než 213 miliony korun. Částky přitom nezahrnují inflaci, jelikož zcela férové srovnání by vyžadovalo započtení příliš mnoha komplexních faktorů.

Trochu jiný pohled nabízí statistika velikosti publika. Zde je druhý Avatar v porevoluční historii Česka až sedmý (1,33 milionu diváků). Prvenství si drží Tankový prapor (dva miliony diváků), následovaný Bohemian Rhapsody (1,8 milionu diváků) či Ženami v běhu. Nejzajímavější položkou je ovšem první Cameronův výlet na Pandoru, který do kin, včetně opětovného loňského uvedení, přitáhnul publikum čítající celkem 1,43 milionu lidí.

Foto: Falcon James Cameron a Sam Worthington při natáčení Avataru

Pokud by se filmu mělo dařit podobně jako dosud, je překonání této mety otázkou pár týdnů, bude nicméně čelit silné konkurenci, paradoxně ze strany studia Disney, pod které sám spadá, a dokonce od staršího filmu svého tvůrce. Už minulý týden do českých kin po dvaceti pěti letech dorazila obrazově vylepšená verze legendárního Titanicu, na kterou o víkendu šlo třetinové publikum Avataru, a ve čtvrtek vychází nová marvelovka Ant-Man a Wasp: Quantumania. Oba obírají Cameronovo sci-fi například o diváky v IMAXu, který má prostor jen na pár projekcí denně.

Avatar: The Way of Water se pořád drží také ve světovém kontextu. Ve Spojených státech je za poslední dva víkendy stále druhým nejvýdělečnějším filmem a něco podobného platí i na mnoha dalších trzích. Globálně je se skóre 2,213 miliardy dolarů stále na čtvrté příčce mezi nejúspěšnějšími tituly všech dob, v horizontu několika dnů by ale mohl překonat Titanic (2,216 miliardy dolarů) a stát se třetím.

To ovšem nakonec představuje už relativní detaily. Druhá návštěva měsíce Pandora a zdejších komunit vysokých modrých mimozemšťanů Na’vi se z hlediska zájmu diváků podařila naprosto skvěle. Už nějakou dobu je jisté, že za dva roky můžeme očekávat další pokračování s předpokládaným podtitulem The Seed Bearer, které je prakticky kompletně natočené a prochází postprodukcí.

Jeho příběh má představit dosud neviděný klan Na’vi s podstatně složitějším morálním statusem. „Existují dobří a špatní lidé, u Na’vi je to stejně,“ řekl nedávno producent Avataru Jon Landau. Až následující dva snímky ovšem mají představovat to skutečné vyvrcholení celé série, která se prý zatím pouze rozjíždí. Chystaná pokračování mají vycházet po dvou letech, počínaje rokem 2024 a konče rokem 2028. Cameron ovšem nevyloučil, že pokud bude o franšízu pořád dostatečný zájem, možná by se jí věnoval dále.