Nový Avatar je třetí nejvýdělečnější film všech dob. James Cameron překonal svůj vlastní Titanic

Snímek Jamese Camerona Avatar: The Way of Water se stal třetím nejvýdělečnějším filmem všech dob. Jeho tvůrce přitom překonal sám sebe, na čtvrtou příčku totiž odsunul svůj další počin – velkolepou love story Titanic. A pokud triková sci-fi jízda Avatara bude pokračovat v nastoleném tempu, mohla by dostihnout i svůj vlastní první díl.

Avatar: The Way of Water v kinech utržil už 2,24 miliardy dolarů, v přepočtu 49,7 miliardy korun. Na první příčce žebříčku filmů s nejvyššími tržbami trůní první díl Avatara, ten od své premiéry v roce 2009 utržil 2,92 miliardy dolarů. Druhé místo patří o deset let staršímu vyvrcholení marvelovského filmového univerza v podobě Avengers: Endgame s 2,7 miliardy dolarů.

Společnosti Disney ani 20th Century Studios rozpočet jimi produkovaného snímku nezveřejnily, odhady však hovořily o 350 až 450 milionech dolarů, tedy až o téměř deseti miliardách korun. Avatar: The Way of Water nicméně už během dvou týdnů po své premiéře v půlce prosince loňského roku ohlásil překročení miliardy dolarů, čímž se stal jedním z pouhých šesti filmů v dějinách, které během čtrnácti dnů této mety dosáhly.

Od té doby Avatar pokračoval ve spanilé sci-fi jízdě, která mu dokonce v Česku vynesla status nejvýdělečnějšího filmu od revoluce. Před týdnem s tržbami ve výši 273 milionů korun z domácích kin přeskočil do té doby panující snímek o kapele Queen Bohemian Rhapsody. Třetí místo v českém žebříčku pak patří prvnímu Avatarovi, který už před čtrnácti lety uchvátil domácí diváky svým vizuálem.

Na světové prvenství nicméně The Way of Water ještě několik stovek milionů dolarů schází, ačkoliv i tak jsou jeho tržby pro tvůrce důvodem k oslavě. James Cameron totiž už dříve hovořil o nutnosti vydělat 1,5 miliardy dolarů, aby se nový výlet k Alfě Centauri na měsíc Pandora zaplatil. Kromě výše uvedeného rozpočtu jako takového je nutné započítat i další náklady, především pak ty marketingové.

Posun na bronzovou pozici v seznamu nejvýdělečnějších filmů historie je také příznivým příslibem pro další pokračování. Už nyní je totiž takřka hotový třetí Avatar s plánovanou premiérou v prosinci příštího roku. Ten do příběhu o střetu lidského světa zavánějícího ziskuchtivým imperialismem s tím mimozemským, jenž existuje v souladu s přírodou, přinese o něco více nejednoznačnosti, představí totiž radikálnější podobu domorodých obyvatel Pandory.

Filmaři už navíc mají plány na čtvrtý a pátý díl. Mezi trojkou a čtyřkou má dojít k velkému časovému skoku, a když Cameron poslal scénář Avatara 4 do studia, prý místo poznámek k dokumentu dostal jen e-mail s odpovědí „Ty vole“. Poslední díl série by pak měl diváky vzít dokonce i na Zemi, jejíž stav donutil lidské obyvatele k neurvalé expanzi právě i na Pandoru.

Vedle postupu žebříčkem tržeb se Avatar: The Way of Water dočkal i profesního ocenění. V neděli získal cenu za vizuální efekty od Britské filmové akademie, kromě BAFTA je nominován i ve čtyřech kategoriích na Oscara. Mezi nimi nechybí ani nejcennější nominace na nejlepší snímek. S jejím proměněním to nebude mít snadné, ale bylo by s podivem, pokud by nezískal cenu za zvláštní efekty. O scénáři a dalších aspektech by se jistě dalo diskutovat, ale žádný jiný film nevypadá tak dobře.