Až čtyři sta procent ceny letenky zpět. EU schválila nové kompenzace pro cestující, na co si však dát pozor?
„Dvě letenky na stejné trase mohou stát stejně, ale práva cestujících se mohou zásadně lišit,“ upozorňuje odborník a komentuje změny.
Cestování s evropskými aerolinkami čekají významné změny. Rada a Evropský parlament po třinácti letech vyjednávání dosáhly dohody, která zásadním způsobem aktualizuje a posiluje práva klientů v letecké dopravě. Nový legislativní rámec, na jehož zavedení budou mít členské státy rok od momentu jeho finálního přijetí, má za cíl přinést větší jistotu a spravedlnost, což se bezprostředně dotkne milionů lidí, včetně rostoucího počtu českých turistů a lidí na pracovních cestách.
Hlavním motivem změn je vyvážení ochrany pasažérů s reálnými provozními možnostmi samotných aerolinek. „Modernizovaný rámec přinese milionům evropských cestujících jistotu, spravedlnost a silnější ochranu,“ uvedl Alexis Vafeades, kyperský ministr dopravy, spojů a veřejných prací. Na nových pravidlech se shodli zástupci napříč trhem.
Zásadní úpravy se týkají především náhrad za zpoždění a rušení letů. Pokud dojde k prodlevě zakládající nárok na kompenzaci, aerolinky musí cestujícího elektronicky informovat do 96 hodin po příletu. Následně mají třicet dní na to, aby žádost vyřídily, a to buď přímým vyplacením náhrady, nebo poskytnutím jasného a podloženého odůvodnění, proč byl nárok zamítnut. Zátěž dokazování případných mimořádných okolností tak leží výhradně na letecké společnosti.
Nejdůležitější změny v bodech
- Aerolinky musí informovat pasažéry o právu na kompenzaci do 96 hodin po příletu.
- Na vyřízení žádosti o odškodnění mají letecké společnosti stanovenou lhůtu maximálně 30 dnů.
- Finanční kompenzace činí 250 eur (cca 6 300 korun), 400 eur (cca 10 100 korun) a 600 eur (cca 15 100 korun) podle celkové délky letu.
- Pokud aerolinky nezajistí přesměrování do tří hodin, klient může získat zpět až 400 % ceny letenky za vlastní alternativní spojení.
- Cestující mají právo na připojení k internetu a občerstvení po dvou hodinách čekání na letišti.
- Nová pravidla zavádí úplný zákaz penalizace za takzvaný no-show pro zranitelné skupiny a ruší původní praxi odepření nástupu z tohoto důvodu.
- K zavedení těchto pravidel do praxe je ještě nutné formální přijetí Evropským parlamentem a Radou EU po finální právně-jazykové revizi.
Výše samotných finančních kompenzací zůstává v základu podobná jako dosud, ale celý proces bude mnohem transparentnější. Při zrušení letu méně než čtrnáct dní před odletem nebo zpoždění nad tři hodiny mají cestující nadále nárok na paušální částky. Ty činí 250 eur (zhruba 6 tisíc korun) pro lety do 1 500 kilometrů, 400 eur (přibližně 10 tisíc korun) pro cesty v rámci unie do 3 500 kilometrů a 600 eur (kolem 14 500 korun) pro všechny ostatní prodloužené linky a trasy.
Vylepšení se dočkala také pravidla pro poskytování asistence přímo na letištních terminálech. Zákazníci mají nově zaručeno právo na občerstvení každé dvě hodiny čekání a na hlavní jídlo po třech hodinách zpoždění, přičemž maximum jsou tři jídla denně. Samozřejmostí je zajištění bezplatného internetového připojení a dvou telefonních hovorů. Pokud je nutné přenocování, dopravce musí nabídnout hotel a odpovídající transfery z letiště i zpět zcela zdarma.
Silnější postavení získají klienti rovněž při požadavku na přesměrování letu. Aerolinka musí do tří hodin nabídnout alternativní trasu, a to i s případným využitím jiné konkurenční společnosti nebo jiného druhu dopravy. Pokud to dopravce v tomto striktním časovém limitu nestihne, může si pasažér zajistit náhradní spojení zcela sám. V takovém případě má právo na zpětné proplacení nákladů až do výše 400 procent původní ceny letenky.
Nová úprava zcela zakazuje odepření nástupu z důvodu nevyužití cesty tam, takzvaný no-show, což usnadní život mnoha cestujícím. Výrazně se také posilují práva osob se specifickými potřebami, těhotných žen či rodin s dětmi, které budou moci sedět spolu bez dalších dodatečných poplatků. Za účelem větší cenové transparentnosti navíc budou muset rezervační systémy povinně zobrazovat ceny letenek už s povoleným příručním zavazadlem na samotném začátku nákupu.
Dvě letenky na stejné trase mohou stát stejně, ale práva cestujících se mohou zásadně lišit.
„Veřejná debata se soustředí hlavně na to, jestli bude zdarma batoh nebo výběr sedadla. Ve skutečnosti je pro cestující mnohem důležitější otázka, jaká práva mají ve chvíli, kdy se cesta pokazí,“ upozorňuje obchodní ředitel Letuška.cz Josef Trejbal. Podle něj právě tady existují překvapivě velké rozdíly, o nichž většina lidí neví. Řada cestujících prý předpokládá, že evropská ochrana platí automaticky na celé cestě bez ohledu na dopravce, to však není pravda.
„Dvě letenky na stejné trase mohou stát stejně, ale práva cestujících se mohou zásadně lišit. O tom, zda vznikne nárok na evropskou kompenzaci, někdy nerozhoduje cena ani destinace, ale vlajka aerolinky,“ popisuje Trejbal s tím, že evropská pravidla chrání všechny cestující odlétající z EU bez ohledu na to, zda let provozuje evropská nebo mimoevropská společnost. Jiná situace ale nastává při návratu do Evropy. Na lety z třetích zemí do EU se evropská ochrana vztahuje pouze tehdy, pokud let provozuje dopravce se sídlem v EU.
Na co si dávat pozor při nákupu letenky
- kdo let skutečně provozuje (operating carrier),
- zda jde o evropskou nebo mimoevropskou aerolinku,
- jaká pravidla platí pro příruční zavazadla,
- jaké podmínky se vztahují na případné změny nebo zrušení letu.
„Právě při návratu ze vzdálených destinací bývají cestující často překvapeni, že se na jejich let evropská pravidla nevztahují. Přitom jde o situace, kdy mohou vznikat nejvýznamnější zpoždění a komplikace. Lidé by proto měli při výběru letenky sledovat nejen cenu, ale i to, kdo konkrétní let provozuje,“ dodává Trejbal.
Schválená úprava představuje první změnu systému pro cestující v letecké dopravě v EU od roku 2004. Aktualizovaná pravidla vstoupí v platnost 20 dní po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Od tohoto okamžiku budou mít členské státy rok na přípravu a jejich zavedení.