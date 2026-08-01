Kam se hrabou české komedie. Pusťte si na Netflixu historickou satiru z Polska, její humor platí i na nás
Co chystá Netflix, HBO Max, Disney, Apple TV, Amazon Prime Video, SkyShowtime a česká kina v srpnu? Třeba nové Star Wars a postapo Ridleyho Scotta.
Horké léto pokračuje, a i když ty největší filmové pecky už máme za sebou (viděli jste Odysseu a Spider-Mana, že jo?), neznamená to, že se v srpnu nebudeme mít na co dívat. Na streamy dorazí totiž další Ted Lasso, skvělá historická satira z Polska nebo neohrožení Lanterns. A i do toho kina půjde vyrazit – třeba na postapo od Ridleyho Scotta s miláčkem Hollywoodu Jacobem Elordim, na umírajícího Robina Hooda v podání Hugha Jackmana nebo na příběh ulice, co se přenese mezi dinosaury.
5. srpna
Star Wars: Vize – Devátá Jedi – Disney+
Původní Star Wars: Visions byly sbírkou fakt parádně animovaných příběhů z oblíbeného univerza. Často s nádechem anime, někdy s nádechem umění, jindy zase připomínající Wallace a Gromita. Z jednoho z nejpovedenějších kraťasů teď bude plnohodnotný seriál.
1670 – Netflix
Jestli vás tenhle polský klenot dosud míjel, přicházíte o jeden z nejvtipnějších komediálních seriálů posledních let. Fejkový dobový dokument o šlechtické rodině v 17. století vás rozesměje i díky blízkosti polského a českého humoru.
Sto roků samoty, část druhá – Netflix
Kultovní kniha a bible magického realismu od Gabriela Garcíi Marquéze dostala už před časem seriálové zpracování a sága rodu Buendíú, která vlastně líčí dějiny celé Latinské Ameriky, se překvapivě povedla. Teď přichází závěrečná půlka.
Ted Lasso – AppleTV
A vrací se i neméně kultovní seriál o trenérovi amerického fotbalu, který dostal na starost britský fotbalový klub. Taky jste zvědaví, co vymyslí tentokrát?
6. srpna
Střepy – Disney+
Los Angeles, osmdesátky – a spousta mladých a bohatých studentů. Prý se máme těšit na pořádně žhavý thriller.
Tlapková patrola: Dinosauří film – kino
Budou tam chlupatí hrdinové. A budou tam dinosauři. A vy u toho budete trpět se svými dětmi.
7. srpna
Extraktoři – Oneplay
Překvapivě povedený český thriller o agentech zpravodajské služby, kteří pomáhají Čechům v zahraničí, se vrací se svou druhou řadou. Má být akčnější, rychlejší a napínavější.
Úkryt nebo past – Netflix
Tohle bude film na líný večer doma, ale jeho zápletka nezní špatně – rodina uvízne ve svém domě, drží ji tam záhadná síla, jídlo dochází a oni se snaží zjistit, co se děje…
11. srpna
Mourinho – Netflix
Jestli ještě máte pošampionátovou depku (a začátek české ligy vás nenadchnul), na Netflixu se chystá dokument o kontroverzním kouči, který od nové sezony (opět) vede Real Madrid.
12. srpna
Jack Reacher – Amazon Prime video
Má svaly jako vzrostlé stromy, je to bývalý drsný voják, teď má spadeno na všechny padouchy. Jack Reacher je skvělý guilty pleasure seriál pro diváky, kterým se stýská po hláškujících osmdesátkových akčních hrdinech. Dejte si i předchozí tři série!
13. srpna
Konec Oak Street – kino
Po opravdu vynikající Odyssee a nepovedeném pokračování Ďábel nosí Pradu je tu další letošní film s Anne Hathaway. Jedna obyčejná americká ulice se přenese na místo, kde žijí dinosauři, nikdo neví, co se děje, a všichni se snaží přežít. A hraje tu i Ewan McGregor.
Smrt Robina Hooda – kino
Robin z Locksley sice bral bohatým a dával chudým, ale taky zabíjel a dělal vůbec spoustu nepěkných věcí. A ve stáru se s tím vším musí nějak vyrovnat. Těšit se můžete na herecký koncert Hugha Jackmana.
17. srpna
Lanterns – HBO Max
A hodně se těšíme i na tenhle seriál. Slibuje totiž dospělé pojetí postav z komiksů od DC, ale v počinu připomínajícím třeba True Detective. S podobnou komiksovou adaptací na HBO navíc už máme jednu skvělou zkušenost – Tučňák byl naprosto vynikající.
20. srpna
Chica Checa – kino
Jeden z českých filmů, který hodně rezonoval na letošním KVIFFu, je taková tuzemská klasika o tom, jak se ne úplně funkční rodina najde a dá dohromady, tentokrát ale i s drag queen, kterou předvede Jan Cina.
21. srpna
Politika není pro holky – HBO Max
V den, kdy si připomínáme invazi sovětských vojsk do Československa, si budeme moct pustit i film o tom, jak to chodí v poslední evropské diktatuře, tedy v Bělorusku.
24. srpna
Hanmet – SkyShowtime
Jeden z nejlepších letošních filmů míří na stream – připravte se na emočně intenzivní podívanou o tom, jak William Shakespeare a jeho žena přišli o dítě. On díky tomu stvořil Hamleta a Jessie Buckley dostala Oscara.
27. srpna
Osamělý vlk – kino
Další český počin, který by mohl stát za pozornost, je dokudrama o stíhači RAF Josefu Františkovi, který se účastnil bitvy o Británii. Co to asi s člověkem udělá?
Vzhlížet ke hvězdám – kino
Anebo zajděte na The Dog Stars, nejnovější postapo epos Ridleyho Scotta podle knihy Petera Hellera. Jacob Elordi a Josh Brolin v nich hrají nepravděpodobné parťáky ve světě, který zdecimovala pandemie, a společnost jim dělá pes. A jednoho dne se objeví cosi, co jim dá naději…
28. srpna
Dospělost – Disney+
Komedie o skupině mladých spolubydlících v New Yorku. Kteří podle upoutávky sdílí nejen své úzkosti a problémy, ale i jídlo a občas i zubní kartáčky.
Temná hmota – Apple TV
Streamovací služba Applu se etablovala jako místo zasvěcené skvělému sci-fi (chystá se tam i adaptace kultovního kyberpunkového Neuromancera!), druhou řadou teď pokračuje seriál, v němž se Joel Edgerton dostane do alternativního světa.