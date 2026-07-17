Na Odysseu se vyplatí počkat do IMAXu. Podívejte se, o co všechno v obyčejném kině jinak přijdete
Cinema City Flora a sál IMAX jsou jediný způsob, jak vidět epický snímek a filmovou událost roku v podobě, jakou Christopher Nolan zamýšlel.
Není to dobrá zpráva. Pro mimopražské, pro milovníky menších kin, vlastně to možná není ani moc dobrá zpráva pro budoucnost natáčení a promítání filmů. Jenže už to tak je. Odyssea od Christophera Nolana ve formátu IMAX poskytuje výrazně jiný zážitek než v obyčejnějších kinech. Ale kin schopných tento formát promítat je na světě málo. V Česku dokonce jen jedno.
Nikde jinde v republice neuvidíte Odysseu s Mattem Damonem v hlavní roli tak, jak si ji režisér Christopher Nolan vysnil. Pouze v pražském obchodním centru Flora má Cinema City sál s technologií IMAX, v němž snímky promítá ze 70mm filmu. Česko se tak pyšní jedním z pouhých 41 takto vybavených míst, která nabídnou divákům obrovský rozdíl oproti klasickým projekcím.
Formát IMAX totiž zachycuje mnohem detailnější a hlavně rozsáhlejší záběr. Jednoduše řečeno – kdekoliv mimo IMAX bude Odyssea pořádně uříznutá. Seshora a zezdola. Jak moc? O tom se přesvědčte na následujících snímcích.
Tyto obrázky jsou vyňaté ze srovnání jednotlivých formátů Odyssey, které pro diváky vytvořili přímo sami filmaři. Jednotlivé rozměry můžete porovnat i přehráním trailerů. A rozdíl oproti běžnému 35mm formátu, se kterým se setkáte i v českých kinech, je značný.
Pro Nolanovu novinku to platí dvojnásob vzhledem k tomu, že Odyssea je naprosto epickým spektáklem s výjimečným audiovizuálním zpracováním. Tím mimochodem připomíná nejen dřívější Nolanovu tvorbu, ale třeba i Dunu od Denise Villeneuvea.
Jestli tedy chcete velkofilm adaptující snad nejznámější příběh starověkého Řecka zažít v té nejlepší možné podobě, vyplatí se počkat na IMAX. I když to čekání bude pěkně dlouhé, protože jediný český IMAX na Floře hlásí na dva týdny dopředu jen pár posledních lístků. Nicméně navzdory tomu, že Odyssea svou ideální formu rezervuje pro vybrané imaxovské kinosály, sklízí fantastické ohlasy. Ani naše recenze není výjimkou.
Na skvělém přijetí snímku nic nezměnily ani internetové bouře vyvolané obsazením černošské herečky Lupity Nyong’o do role Heleny Trójské či trans herce Elliotta Page. Známý web Rotten Tomatoes ze tří stovek recenzí hlásí 96 procent pozitivních, skóre diváků je ještě o procentní bod vyšší. I bodování na domácí ČSFD po přílivu odpadních hodnocení zjevně způsobených zmíněnými kontroverzemi stoupá nad osmdesát procent.