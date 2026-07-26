Architektura –  – 1 min čtení

U Berounky vyrostl dům přímo v záplavové oblasti. Architekti proto přišli s jedním trikem

Horní dřevěná část domu je mezi dvěma betonovými podstavami zavěšená podobně jako most, přičemž překonává vzdálenost 7,5 metru.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

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Foto: Peter Fabo

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Když v roce 2020 dostali architekti z 0,5 Studia za úkol navrhnout rodinný dům v Řevnicích, museli se vypořádat s jedním zásadním omezením. Pozemek leží v záplavové oblasti Berounky, a proto bylo nutné dostat obytné prostory nad úroveň stoleté vody. Řešením se stala dvoupodlažní dřevostavba přezdívaná „dům-most“, jejíž hlavní část stojí na dvou betonových podstavách, mezi nimiž vznikl krytý prostor pro letní posezení.

Hlavní obytné prostory se pak nacházejí v patře. Dům má dispozici 5+kk, dvě koupelny, zvýšenou odpočinkovou zónu a půdu, dětské pokoje doplňují mezipatra na spaní. Všechny obytné místnosti jsou orientované na jih podél pásového okna s výhledem do zahrady. Jedna z betonových podstav v přízemí ukrývá vstupní halu, schodiště a šatnu, ve druhé je pracovna a sklad.

Horní dřevěná část domu je mezi dvěma betonovými podstavami zavěšená podobně jako most, přičemž překonává vzdálenost 7,5 metru. O vytápění a ohřev vody se stará tepelné čerpadlo, dům má také podlahové topení, rekuperaci a fotovoltaické panely na střeše. Navazuje na něj zahrada, která postupně přechází od upraveného prostoru kolem domu k volnějšímu sadu s ovocnými stromy.

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