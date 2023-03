Až na krev. Český freediver stanovil v hloubce 52 metrů pod ledem nový světový rekord

Potopit se do hloubky přes padesát metrů je samo o sobě velký výkon. Před freediverem a otužilcem Davidem Venclem něco takového předvedla řada jiných sportovců, nikdo z nich se ovšem nepokusil dosáhnout této hloubky v zamrzlém jezeře bez neoprenu. Zda je něco takového vůbec možné, se Vencl pokusil zjistit ve švýcarském jezeře Sils, pod jehož ledovou krustou nakonec dosáhl hloubky 52,1 metru.

Svět freedivingu má mnoho disciplín, přičemž v některých z nich dokázali potápěči bez kyslíkového přístroje na jeden nádech dosáhnout hloubek i přes sto metrů. Někdy ovšem k zapsání světových rekordů stačí o polovinu kratší ponor. Třeba takový, jaký včera ve Švýcarsku předvedl David Vencl.

Rozhodl se na jeden nádech – a bez neoprenu – potopit do hloubky přes padesát metrů, a to ve vodě, která má jen okolo čtyř stupňů Celsia. Nikdo před ním se o nic takového nepokusil, a tak nebylo jasné, zda je vůbec takový ponor proveditelný. Vyrovnávání tlaku je v této hloubce a takto ledové vodě totiž daleko komplikovanější.

„Kdyby to přede mnou udělalo dvacet freediverů, kteří by se jen potopili do menší hloubky, asi bych k tomu přistupoval mnohem uvolněněji. V tomto případě ale vůbec nevím, jestli to jde udělat. Neřekl bych, že mám strach, ale mám z toho respekt,” řekl ještě před pokusem freediver.

Foto: Miroslav Belančin Přebírání značky v hloubce 52,1 metru

Pro uskutečnění ponoru si vybral zamrzlé jezero Sils, do jehož pětatřicet centimetrů silné ledové krusty byla vysekána díra, do níž se Vencl ponořil pouze v plavkách, potápěčských brýlích, čepici a monoploutvi. Pak už se jen naposledy nadechl a zmizel pod hladinou, u které se teplota vody pohybovala okolo jednoho stupně nad nulou.

Když se Vencl po téměř dvou minutách opět vynořil, svíral ve své ruce značku, která prokázala, že se v ledové vodě byl schopen ponořit do hloubky 52,1 metru. Mimo značky potvrdily dosažení rekordu také videozáběry a rozhodčí, kteří byli na místě.

„Pocit jsem měl dobrý, všechno šlo podle plánu, takže jsem nadšený. Bylo to pomalejší. Celý ponor trval minutu a 54 vteřin, ještě nevím proč, musím se podívat na data. Byl jsem zadýchaný víc, než kdybych byl v teplé vodě. Trochu hůř se mi vyrovnával tlak, ale to se dalo čekat,“ řekl po svém ponoru Vencl, který však některé přihlížející trochu vyděsil. Po vynoření totiž začal plivat krev.

Nastartujte svou kariéru Více na CzechCrunch Jobs Hardware Engineer Trezor

Head of Product (Hardware) Trezor

AWS senior DevOps engineer Trask

Full-stack Developer (Fintech Startup) Upvest.cz

„Před ponorem jsme řešili, jestli může dojít k poškození plic, což se může opravdu stát, ale naštěstí to nebyl tento případ. Zřejmě jsem si nějakým pohybem poškodil průdušnici, pravděpodobně se to stalo v hloubce 45 metrů. Nic mě nebolelo – a dokud jsem se nevynořil a nezačal plivat krev, nic jsem netušil,“ říkal Vencl cestou do přistavené sanitky.

Na ponor, během kterého byl celou dobu přivázaný k vodícímu lanu a pod hladinou zajišťovali bezpečnost další tři potápěči, se Vencl připravoval několik měsíců. Nejedná se však o jeho první podobně ledový rekord. Před dvěma lety uplaval pod ledem na jeden nádech 81 metrů – a opět neměl neopren. Tehdy světový rekord přepsal, nyní ve Švýcarsku však vytvořil zcela novou disciplínu.