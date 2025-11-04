Baník jako Real, Ostrava jako Madrid. Nový stadion Baníku za 2,5 miliardy má světové parametry
Aréna nad Ostravou by měla stát v roce 2031 a vítězný návrh je od studia, které nakreslilo i stadion Santiago Bernabéu pro Real Madrid.
Srovnávat třísettisícovou Ostravu s třímilionovým Madridem se moc nehodí. Ani Baník Ostrava, který se momentálně potácí u dna tuzemské fotbalové Chance ligy, s Realem Madrid, který naopak španělskou La Ligu vede. Jenže! Oba kluby mají, či spíše budou mít, něco společného: stadion od španělského studia L35. A zatímco v obří aréně Santiago Bernabéu se už přes rok hraje, Nové Bazaly by se měly otevřít v roce 2031. „S náklady počítáme ve výši 2,5 miliardy korun,“ prohlásil ostravský primátor Jan Dohnal, když vítězný návrh představil dnes veřejnosti.
Aktuálně hraje FC Baník Ostrava na stadionu ve Vítkovicích, protože jeho tradiční stánek na Bazalech, tedy v kopci nad centrem Ostravy, už nevyhovuje moderním standardům. Teď, když je známo, podle jakého návrhu se bude stavět, začne proces povolení. Ostravský primátor odhaduje, že potrvá zhruba dva roky a že během roku 2029 by se mohlo kopnout do země. „Za dvě a půl stavební sezony může být realisticky hotovo,“ dodal. Většina nákladů půjde za městem, desetinou přispěje Moravskoslezský kraj a něco přihodí i samotný klub, který vlastní hanácký podnikatel Václav Brabec.
Španělské studio L35, které kromě madridského San Bernabéu navrhlo i římské hlavní nádraží nebo chystaný stadion na ostrově Gran Canaria, pojalo Bazaly jakou elipsovou stavbu. Kapacita by měla být zhruba 20 tisíc míst, přičemž z nejvzdálenější sedačky by to k nejzazšímu místu hřiště nemělo být víc než 150 metrů – což má zajistit dobrou viditelnost odkudkoli. Stadion má být zároveň otevřený veřejnosti i mimo chvíle, kdy se na něm bude hrát. „Počítáme s restaurací, muzeem i obchody,“ prohlásil primátor Dohnal.